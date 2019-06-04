Заявка на проведение митинга 16 июня с 18:00 до 20:00 на Привокзальной площади подана в префектуру. Мероприятие организует глава Андреевки Иван Ульянченко, собирающийся избираться от Зеленограда в Мосгордуму. Лозунги — запрет строительства мусоросжигательного завода в Хметьево, мусорного полигона возле Поварово и возврат прежнего возраста выхода на пенсию.

Митинг планируется провести между автобусными остановками и ярмаркой выходного дня, рассказал Zelenograd.ru Иван Ульянченко. Префектура должна дать ответ в течение десяти дней.