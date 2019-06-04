Заявка на проведение митинга 16 июня с 18:00 до 20:00 на Привокзальной площади подана в префектуру. Мероприятие организует глава Андреевки Иван Ульянченко, собирающийся избираться от Зеленограда в Мосгордуму. Лозунги — запрет строительства мусоросжигательного завода в Хметьево, мусорного полигона возле Поварово и возврат прежнего возраста выхода на пенсию.
Митинг планируется провести между автобусными остановками и ярмаркой выходного дня, рассказал Zelenograd.ru Иван Ульянченко. Префектура должна дать ответ в течение десяти дней.
Пока еще действующего главу Андреевки выдвинуло в кандидаты в Мосгордуму зеленоградское отделение КПРФ. Выборы пройдут 8 сентября. Административная реформа — создание городского округа Солнечногорск — подразумевает ликвидацию местных советов депутатов. Вместо них уже действует один совет депутатов округа, а в поселениях бывшего Солнечногорского района останутся только территориальные управления.
Мусороперерабатывающий комплекс планируется строить на территории бывшей военной части между Лыткино и Поварово, на месте незаконной свалки. «По сути, это новый полигон, что противоречит национальному проекту „Чистая страна“, — обозначил свою позицию Ульянченко. — На общественных обсуждениях предложил сначала выполнить решение суда и провести рекультивацию незаконной свалки, и закрыть проект по появлению нового полигона на данном месте».
Другая тема митинга — протест против повышения пенсионного возраста. С 2019 года возраст выхода на пенсию для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет, то есть прибавили по пять лет. Также с 1 января к московским пенсиям прибавили 299 рублей. Теперь размер прожиточного минимума столичного пенсионера — 12 115 рублей с учетом региональной социальной доплаты.
В прошлом году зеленоградская администрация отказала в проведении пикета со сбором подписей против пенсионной реформы на Крюковской площади, аргументируя тем, что мероприятие помешает пешеходам. 3 января на площади Юности прошёл одиночный пикет против пенсионной реформы.
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