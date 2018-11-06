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Прожиточный минимум московского пенсионера увеличили на 299 рублей 06.11.2018 ZELENOGRAD.RU

С 1 января 2019 года размер прожиточного минимума пенсионера поднимут с 11816 до 12115 рублей. Это минимальный размер пенсии с учетом региональной социальной доплаты, которую будут получать неработающие пенсионеры, проживающие в Москве менее 10 лет.

Соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас количество неработающих пенсионеров, живущих в Москве меньше десяти лет, — 51 тысяча человек, для сравнения, в 2012 году их было всего 4 тысячи, сообщает Мосгордума. Ожидается, что в 2019 году средняя региональная доплата к пенсии таких москвичей составит 5636 рублей в месяц, а их число вырастет до 63 тыс. человек.

Неработающие пенсионеры, зарегистрированные в Москве не менее 10 лет, с учетом городской надбавки получают не менее 17,5 тысяч рублей. На такую же ежемесячную компенсационную выплату могут рассчитывать определенные категории работающих пенсионеров — например, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2-й групп, а также пенсионеры, работающие в государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы (при условии, что их зарплата за последние полгода была не более 20 тыс. рублей).

Как оформить доплату к пенсии

С 2019 года возраст выхода на пенсию повысили: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет. Действующие льготы сохраняются для женщин с 55 лет и для мужчина с 60 лет — это бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), бесплатное протезирование зубов. Все москвичи с 50 лет могут воспользоваться бесплатной профессиональной переподготовкой или обучением, а также социальной помощью в трудной жизненной ситуации.

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