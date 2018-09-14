Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Префектура отказала в проведении пикета против пенсионной реформы 14.09.2018 ZELENOGRAD.RU
фото: vk.com/zelsvru

Заявку о проведении 15 сентября пикета со сбором подписей против пенсионной реформы на Крюковской площади — возле корпуса 834Б, на площади перед «Пятерочкой» — в зеленоградскую администрацию подали участники общественного движения «Суть времени». Префектура отказала, аргументируя тем, что пикет помешает пешеходам, и предложила организаторам найти другое место.

Суть мероприятия — сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину о неприемлемости предлагаемой пенсионной реформы и необходимости изменения внутриполитического курса. В частности, заявители просят категорически отвергнуть повышение пенсионного возраста и отправить в отставку действующее правительство. В данный момент собрано около 685 тысяч подписей.

«Мы очень удивлены решением префектуры, — сообщил Zelenograd.ru организатор пикета Алексей Столбов. — 1 сентября мы уже провели на этом месте пикет совершенно законно и без нарушений. Никаких претензий к нам со стороны властей не было. К сожалению, пикет 15 сентября в Зеленограде не состоится, так как не осталось времени на повторное согласование места, но мы обязательно будем продолжать сбор подписей и подадим уведомление на пикет на следующую субботу, 22 сентября». Столбов выразил мнение, что отказ связан с излишней осторожностью чиновников. В письме префектуры говорится, что проведение пикета у корпуса 834Б может помешать безопасному и беспрепятственному проходу людей к автобусам и зданиям. Организаторы предполагали впятером проводить пикет с 11:00 до 17:00, поставить на площадке стенд и палатку размеров 2х2 метра, а также небольшой стол для сбора подписей.

«Суть времени» — левопатриотическое движение, созданное в 2011 году единомышленниками, откликнувшимися на одноименные передачи политолога Сергея Кургиняна.

Читайте также
Собянин назвал меры поддержки москвичей в рамках пенсионной реформы
 Реклама
Забор для рисования. В Зеленограде прошел первый граффити-баттл
Здание постройки середины прошлого века отремонтировали в Зеленограде. Раньше там делали колбасу
«Что будет, когда начнется ремонт, неизвестно». Художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин о том, как совместить работу и капремонт
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Где посадки: почему не видно саженцев на вырубках за 17 микрорайоном
Новая пекарня открылась в 4 микрорайоне. Горячий хлеб — по 19 рублей за буханку
«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками
Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы»
Неделя любви к велосипедам: велопарад, бесплатный провоз, скидки
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Зеленоградская киношкола в центре «Эрудит» поможет сделать из ваших детей настоящих кинозвезд Объявления
Библиотеки рекомендуют: в какой кружок отдать ребёнка в Зеленограде Объявления
Зеленоградская школа Ирландского танца приглашает на занятия взрослых и детей с 6 лет Объявления
Тренер — похититель клюшки, священник-насильник из прошлого, много ДТП. Обзор происшествий
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
Тысячу пицц по сто рублей продадут 23 сентября в зеленоградских пиццериях «Додо»
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
Шесть лет на карте: зеленоградец Александр Воробьёв стал двукратным чемпионом турнира EasyKart Russia
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково. У коллекционеров она уже стоит 5 тысяч
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
Детская студия «Чудо» всегда открыта для чудесных детей с 3-х лет и родителей Объявления
Сдаются помещения в Андреевке от собственника Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама