Заявку о проведении 15 сентября пикета со сбором подписей против пенсионной реформы на Крюковской площади — возле корпуса 834Б, на площади перед «Пятерочкой» — в зеленоградскую администрацию подали участники общественного движения «Суть времени». Префектура отказала, аргументируя тем, что пикет помешает пешеходам, и предложила организаторам найти другое место.

Суть мероприятия — сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину о неприемлемости предлагаемой пенсионной реформы и необходимости изменения внутриполитического курса. В частности, заявители просят категорически отвергнуть повышение пенсионного возраста и отправить в отставку действующее правительство. В данный момент собрано около 685 тысяч подписей.

«Мы очень удивлены решением префектуры, — сообщил Zelenograd.ru организатор пикета Алексей Столбов. — 1 сентября мы уже провели на этом месте пикет совершенно законно и без нарушений. Никаких претензий к нам со стороны властей не было. К сожалению, пикет 15 сентября в Зеленограде не состоится, так как не осталось времени на повторное согласование места, но мы обязательно будем продолжать сбор подписей и подадим уведомление на пикет на следующую субботу, 22 сентября». Столбов выразил мнение, что отказ связан с излишней осторожностью чиновников. В письме префектуры говорится, что проведение пикета у корпуса 834Б может помешать безопасному и беспрепятственному проходу людей к автобусам и зданиям. Организаторы предполагали впятером проводить пикет с 11:00 до 17:00, поставить на площадке стенд и палатку размеров 2х2 метра, а также небольшой стол для сбора подписей.

«Суть времени» — левопатриотическое движение, созданное в 2011 году единомышленниками, откликнувшимися на одноименные передачи политолога Сергея Кургиняна.