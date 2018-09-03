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Собянин назвал меры поддержки москвичей в рамках пенсионной реформы Бесплатный проезд, внеплановая диспансеризация, помощь в трудоустройстве и льготы для ветеранов труда и военной службы 03.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Московское правительство планирует сохранить региональные доплаты и льготы пенсионерам после запуска пенсионной реформы, причем возраст получения этих льгот не будет повышен.

Бесплатный проезд в общественном транспорте и пригородных поездах — «главную московскую льготу» — Собянин обещает сохранить для москвичей с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, а не по достижению нового пенсионного возраста. «Вышли они на пенсию или нет — все равно будут получать эту льготу», — сказал Собянин. Заявления о сохранении региональных льгот мэр сделал на встрече с московскими ветеранскими организациями.

Собянин упомянул проблему конкуренции молодых людей и москвичй старше 50 лет. «Для того, чтобы обеспечить их конкурентоспособность, возможность трудоустроиться, мы введем специальный центр трудоустройства этих людей. Обеспечим полностью бесплатное получение второй специальности либо повышения квалификации. Наши колледжи получат специальное задание для этой работы и будут предоставлять около 400 разных специальностей, нужных для города», пообещал мэр.

Мэр также предложил установить внеочередное прохождение диспансеризации для москвичей старше 50 лет и создать специальные программы адресной помощи для людей пенсионного возраста. «Конечно, серьезной проблемой, с которой может столкнуться человек пенсионного возраста, является потеря привычного уровня жизни, — сказал Собянин. — Это может произойти из-за серьезного заболевания, потери работы или по каким-то другим причинам. Поэтому считаю, что в системе социальной защиты необходимо ввести специальное подразделение, которое будет заниматься этими людьми. Выделить из городского бюджета, как минимум, полтора миллиарда рублей на создание фонда адресной социальной поддержки этих людей». Работники центра социальной защиты будут вести мониторинг таких людей, оказывать материальную, продуктовую помощь всем москвичам предпенсионного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Льготы также сохранят для 1,5 миллионов ветеранов труда и ветеранов военной службы. «Считаю, что необходимо принять решение, чтобы даже ветераны труда, даже не достигнувшие пенсионного возраста, достигнувшие как раз вот этого возраста — 55 и 60 лет соответственно, должны получить все льготы, которые положены ветеранам труда», — сказал Собянин.

Законопроект о повышении пенсионного возраста граждан России внесен на рассмотрение в Госдуму правительством РФ. Предлагалось с 1 января 2019 года повысить возраст выхода на пенсию — 65 и 63 года для мужчин и женщин соответственно вместо нынешних 60 и 55-ти. 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил об изменениях параметров пенсионной реформы: женщины смогут уходить на пенсию в 60 лет. Для мужчин оставили 65-летний пенсионный возраст. Также Путин предложил установить особую льготу тем, кому предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года — они смогут оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. «Например, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года», пояснил президент.

Также глава государства заявил, что нужны дополнительные гарантии защиты интересов россиян старшего возраста на рынке труда. В их числе — увеличение срока предпенсионного возраста с двух до пяти лет, установление административной и «даже уголовной» ответственности для работодателей за увольнение работников такого возраста и отказ в приеме их на работу из-за возраста. Путин поручил правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу повышения квалификации и увеличить для них максимальный размер пособия по безработице с 4,9 тысяч рублей до 11,28 тыс. рублей.

В законопроект о назначении и выплате пенсий до 24 сентября должно быть внесено более ста поправок. «Изменения коснутся не только законов, связанных с изменением в пенсионном законодательстве, но и в трудовом, уголовном и административном кодексах», сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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