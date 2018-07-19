Госдума РФ одобрила в первом чтении закон о реформе пенсионной системы, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию — 65 и 63 года для мужчин и женщин соответственно вместо нынешних 60 и 55-ти. Депутаты от «Единой России», в том числе Ирина Белых, избравшаяся в парламент от Зеленограда, поддержали законопроект.



Законопроект предлагает достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. По достижении этого возраста будет назначаться страховая пенсия по старости. В случае принятия закона изменения начнутся с 2019 года, с переходным периодом до 2034-го. Реформа затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше. Пенсионный возраст будет также увеличен на 8 лет для педагогов, медицинских и творческих работников, имеющих право выйти на пенсию досрочно.

На заседании Госдумы 19 июля за принятие законопроекта на проголосовали 328 депутатов, против —104, воздержавшихся не было. По данным РБК, против проголосовали КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

За счет повышения пенсионного возраста власти хотят увеличить пенсии неработающим пенсионерам в среднем на 1 тысячу рублей в месяц. «Реализация данной меры позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям», — сказано в пояснительной записке. Здесь подчеркивается, что «граждане от 60 до 64 лет — это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность». Председатель Госдумы Володин объясняет смысл реформы так — «реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров».



Планы правительства повысить пенсионный возраст вызвали резкую критику общества. Общероссийское объединение профсоюзов запустило петицию «Не повышать пенсионный возраст!», адресованную президенту, правительству и Федеральному Собранию. «Проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем, — говорится в петиции. — По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии». Подчеркивается, что дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество занятых получает «серые» зарплаты, от которых не платятся страховые взносы. Петицию подписали почти 3 миллиона человек. Такая же петиция запущена на «Российской общественной инициативе» — она уже набрала необходимые сто тысяч голосов.

По всей стране прошло около 150 уличных митингов и пикетов против пенсионной реформы. Суть протестов в основном в том, что людям после 50 лет сложно найти новую работу, если по каким-либо причинам потеряна старая. Их просто не берут. Как в этих условиях дожить до пусть и маленькой, но пенсии? Кроме того, работа на пенсии дает дополнительный доход, а власти хотят отобрать несколько лет возможности получить этот доход. Против повышения пенсионного возраста также выступили депутаты партий «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия дела», «Яблоко», профсоюзы.

В Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. При этом одновременно наблюдается растущии? дефицит на рынке труда, причем именно квалифицированных рабочих и специалистов. «Уже сеи?час 30% людеи? пенсионного возраста продолжают работать, причем первые 3-5 лет после назначения пенсии данныи? показатель гораздо выше, — говорится в документе. — Значительное сокращение числа работающих пенсионеров происходит по достижении ими 65 лет».

«Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тыс. рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции», сказал на заседании Госдумы министр труда и социальной защиты Максим Топилин, добавив, что в 2024 году запланирован выход на размер пенсии неработающих пенсионеров «около 20 тысяч рублей». Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в нынешнем виде законопроекта не представлен механизм повышения пенсий. Тем не менее Комитет одобрил инициативу.



Второе чтение законопроекта, к которому депутаты подготовят поправки, состоится осенью.