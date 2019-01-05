В разных районах столицы 3 января состоялись одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Минимум один заметили на площади Юности в Зеленограде, сообщает информационное агентство «Красная весна».

Каждый месяц 3-го числа, начиная с ноября 2018 года, по всей стране устраивают пикеты против повышения пенсионного возраста.

С 2019 года возраст выхода на пенсию для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет, то есть прибавили по пять лет. Соответствующее решение приняли 3 октября минувшего года. Также с 1 января к московским пенсиям прибавили 299 рублей. Теперь размер прожиточного минимума столичного пенсионера — 12 115 рублей с учетом региональной социальной доплаты.