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Акция протеста против пенсионной реформы прошла в Зеленограде 05.01.2019 ZELENOGRAD.RU

В разных районах столицы 3 января состоялись одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Минимум один заметили на площади Юности в Зеленограде, сообщает информационное агентство «Красная весна».

Каждый месяц 3-го числа, начиная с ноября 2018 года, по всей стране устраивают пикеты против повышения пенсионного возраста.

С 2019 года возраст выхода на пенсию для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет, то есть прибавили по пять лет. Соответствующее решение приняли 3 октября минувшего года. Также с 1 января к московским пенсиям прибавили 299 рублей. Теперь размер прожиточного минимума столичного пенсионера — 12 115 рублей с учетом региональной социальной доплаты.

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Обсуждение
Сергей Сидоров
Вчера, 07:31
Для принятия решения надо знать точные размеры затрат на развлечения и на сколько может увеличиться пенсия.
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