Сразу два пикета не согласовала зеленоградская префектура. Свое решение чиновники объяснили тем, что выбранные для пикетов места небезопасны для участников массовых мероприятий из-за близкого строительства. Однако альтернативу не предложили, что кажется не вполне законным.
Молодежное движение «Время действовать» планировало 26 декабря провести акцию протеста против повышения пенсионного возраста и налогов (НДС). Один пикет собирались организовать у корпуса 1104, возле входа ТЦ «Ольга», второй — на Крюковской площади у входа на территорию «Иридиума» (со стороны рынка).
Через несколько дней получили ответ из префектуры, где говорилось, что территория Крюковской площади, в том числе непосредственно прилегающая к дому 1, отведена под строительство торгового комплекса и ресторана. А возле ТЦ «Ольга» между корпусами 1100 и 1104 ведутся работы по ремонту инженерных коммуникаций и сооружений. Поэтому в целях обеспечения безопасности участников публичного мероприятия префектура предлагает организатору изменить место проведения пикета, ссылаясь на части 1 статей 8 и 12 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Организаторы мероприятия обошли территорию вокруг «Иридиума» и сделали несколько фотографий, на которых не видно признаков стройки. «Та стройка, на которую ссылается префектура, находится далеко от входа на территорию торгового комплекса, возле „Пятёрочки“. Это отдельное здание, которое к территории „Иридиума“ не имеет отношения. Также это строительство проходит там более года. Ранее это не служило поводом для отказа в проведении мероприятий. Перед выборами „Единороссы“ там постоянно раздавали свои листовки. Нам же акцию против „путинских реформ“ не согласовывают», — рассказал один из участников оппозиционного молодежного движения на странице сообщества во «ВКонтакте».
Альтернативные места чиновники не предлагают, оставляя выбор нового места за организаторами. Менять место и дату тут же отказываются — по закону они должны быть заявлены не менее чем за три дня. То есть нужно подавать новую заявку и опять несколько дней ждать согласования. Тем временем в Постановлении пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года есть разъяснение в пункте 13: «при направлении организатору публичного мероприятия обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия орган публичной власти обязан предложить конкретное место и (или) время для проведения заявленного публичного мероприятия».
Подобная история происходила с мероприятиями сторонников Навального в 2017 году. Какое бы место ни предлагали организаторы для установки агитационных «кубов», для раздачи листовок, встреч или других акций, получали от зеленоградской префектуры шаблонные ответы с цитатой из закона «О собраниях…», в каких местах запрещается проводить массовые мероприятия: «в том числе территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности». В итоге, например, здание вокзала (Привокзальная площадь, дом 1, строение 1), рядом с которым, под эстакадой, планировали одну из акций, префектура в ответе на запрос активистов назвала трансформаторной будкой.
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