Сразу два пикета не согласовала зеленоградская префектура. Свое решение чиновники объяснили тем, что выбранные для пикетов места небезопасны для участников массовых мероприятий из-за близкого строительства. Однако альтернативу не предложили, что кажется не вполне законным.

Молодежное движение «Время действовать» планировало 26 декабря провести акцию протеста против повышения пенсионного возраста и налогов (НДС). Один пикет собирались организовать у корпуса 1104, возле входа ТЦ «Ольга», второй — на Крюковской площади у входа на территорию «Иридиума» (со стороны рынка).

Через несколько дней получили ответ из префектуры, где говорилось, что территория Крюковской площади, в том числе непосредственно прилегающая к дому 1, отведена под строительство торгового комплекса и ресторана. А возле ТЦ «Ольга» между корпусами 1100 и 1104 ведутся работы по ремонту инженерных коммуникаций и сооружений. Поэтому в целях обеспечения безопасности участников публичного мероприятия префектура предлагает организатору изменить место проведения пикета, ссылаясь на части 1 статей 8 и 12 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Организаторы мероприятия обошли территорию вокруг «Иридиума» и сделали несколько фотографий, на которых не видно признаков стройки. «Та стройка, на которую ссылается префектура, находится далеко от входа на территорию торгового комплекса, возле „Пятёрочки“. Это отдельное здание, которое к территории „Иридиума“ не имеет отношения. Также это строительство проходит там более года. Ранее это не служило поводом для отказа в проведении мероприятий. Перед выборами „Единороссы“ там постоянно раздавали свои листовки. Нам же акцию против „путинских реформ“ не согласовывают», — рассказал один из участников оппозиционного молодежного движения на странице сообщества во «ВКонтакте».

Альтернативные места чиновники не предлагают, оставляя выбор нового места за организаторами. Менять место и дату тут же отказываются — по закону они должны быть заявлены не менее чем за три дня. То есть нужно подавать новую заявку и опять несколько дней ждать согласования. Тем временем в Постановлении пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года есть разъяснение в пункте 13: «при направлении организатору публичного мероприятия обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия орган публичной власти обязан предложить конкретное место и (или) время для проведения заявленного публичного мероприятия».