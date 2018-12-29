Комментировать
Префектура не разрешила пикеты против повышения налогов 29.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Сразу два пикета не согласовала зеленоградская префектура. Свое решение чиновники объяснили тем, что выбранные для пикетов места небезопасны для участников массовых мероприятий из-за близкого строительства. Однако альтернативу не предложили, что кажется не вполне законным.

Молодежное движение «Время действовать» планировало 26 декабря провести акцию протеста против повышения пенсионного возраста и налогов (НДС). Один пикет собирались организовать у корпуса 1104, возле входа ТЦ «Ольга», второй — на Крюковской площади у входа на территорию «Иридиума» (со стороны рынка).

Через несколько дней получили ответ из префектуры, где говорилось, что территория Крюковской площади, в том числе непосредственно прилегающая к дому 1, отведена под строительство торгового комплекса и ресторана. А возле ТЦ «Ольга» между корпусами 1100 и 1104 ведутся работы по ремонту инженерных коммуникаций и сооружений. Поэтому в целях обеспечения безопасности участников публичного мероприятия префектура предлагает организатору изменить место проведения пикета, ссылаясь на части 1 статей 8 и 12 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Организаторы мероприятия обошли территорию вокруг «Иридиума» и сделали несколько фотографий, на которых не видно признаков стройки. «Та стройка, на которую ссылается префектура, находится далеко от входа на территорию торгового комплекса, возле „Пятёрочки“. Это отдельное здание, которое к территории „Иридиума“ не имеет отношения. Также это строительство проходит там более года. Ранее это не служило поводом для отказа в проведении мероприятий. Перед выборами „Единороссы“ там постоянно раздавали свои листовки. Нам же акцию против „путинских реформ“ не согласовывают», — рассказал один из участников оппозиционного молодежного движения на странице сообщества во «ВКонтакте».

Альтернативные места чиновники не предлагают, оставляя выбор нового места за организаторами. Менять место и дату тут же отказываются — по закону они должны быть заявлены не менее чем за три дня. То есть нужно подавать новую заявку и опять несколько дней ждать согласования. Тем временем в Постановлении пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года есть разъяснение в пункте 13: «при направлении организатору публичного мероприятия обоснованного предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия орган публичной власти обязан предложить конкретное место и (или) время для проведения заявленного публичного мероприятия».

Подобная история происходила с мероприятиями сторонников Навального в 2017 году. Какое бы место ни предлагали организаторы для установки агитационных «кубов», для раздачи листовок, встреч или других акций, получали от зеленоградской префектуры шаблонные ответы с цитатой из закона «О собраниях…», в каких местах запрещается проводить массовые мероприятия: «в том числе территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности». В итоге, например, здание вокзала (Привокзальная площадь, дом 1, строение 1), рядом с которым, под эстакадой, планировали одну из акций, префектура в ответе на запрос активистов назвала трансформаторной будкой.

Помешает ли вам пикет возле «Иридиума» или другого торгового центра?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 40 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
<Бесплатная доставка

Живые ели к Новому году
Очень красивые!

 Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В январе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
a href="/rbc.php3?rkb=40776&d=0&bid=5177&u=|https://www.emex.ru/f?detailNum=53756&locationId=11447" target="_blank">
Реклама
Реклама
Реклама