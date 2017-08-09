Встречу проведут в четверг, 10 августа, представители московского штаба Алексея Навального. Организаторы пригласили волонтёров и всех желающих зеленоградцев, а также жителей ближайших городов. Собраться решили у памятника Рокоссовскому в парке Победы в 19 часов.

Приедут координатор московского штаба политика Николай Ляскин и его заместитель Виталий Серуканов, которые хотят рассказать про работу штаба, агитацию и программу «От двери к двери».

Префектура считает, что эта встреча «подпадает под понятие публичное мероприятие». О таком мероприятии нужно заранее уведомлять местные власти, а такого уведомления от организаторов встречи не было. За участие в несогласованном мероприятии предусмотрена административная ответственность, предупреждает префектура в письме, направленном в нашу редакцию. Месяц назад полиция даже остановила 19-й автобус, чтобы задержать зеленоградских сторонников Навального, которые до этого раздавали агитационные материалы.

Местные активисты думают обсудить на встрече проблему с так называемыми «кубами Навального». Это сборно-разборная конструкция в форме куба из реек, обтянутых баннерами, на которых напечатана информация об избирательной кампании. В планах сторонников политика — в какие-то из выходных установить в Зеленограде около ста таких конструкций, если чиновники разрешат. Предыдущая попытка получить разрешение успехом не увенчалась. Как рассказал Zelenograd.ru представитель местной «команды Навального» Артём Сташков, установить «кубы» собирались 22 и 23 июля. Но префектура ответила отказами.