Встречу проведут в четверг, 10 августа, представители московского штаба Алексея Навального. Организаторы пригласили волонтёров и всех желающих зеленоградцев, а также жителей ближайших городов. Собраться решили у памятника Рокоссовскому в парке Победы в 19 часов.
Приедут координатор московского штаба политика Николай Ляскин и его заместитель Виталий Серуканов, которые хотят рассказать про работу штаба, агитацию и программу «От двери к двери».
Префектура считает, что эта встреча «подпадает под понятие публичное мероприятие». О таком мероприятии нужно заранее уведомлять местные власти, а такого уведомления от организаторов встречи не было. За участие в несогласованном мероприятии предусмотрена административная ответственность, предупреждает префектура в письме, направленном в нашу редакцию. Месяц назад полиция даже остановила 19-й автобус, чтобы задержать зеленоградских сторонников Навального, которые до этого раздавали агитационные материалы.
Местные активисты думают обсудить на встрече проблему с так называемыми «кубами Навального». Это сборно-разборная конструкция в форме куба из реек, обтянутых баннерами, на которых напечатана информация об избирательной кампании. В планах сторонников политика — в какие-то из выходных установить в Зеленограде около ста таких конструкций, если чиновники разрешат. Предыдущая попытка получить разрешение успехом не увенчалась. Как рассказал Zelenograd.ru представитель местной «команды Навального» Артём Сташков, установить «кубы» собирались 22 и 23 июля. Но префектура ответила отказами.
Активисты просили пятачки на Крюковской площади между рынком и «Иридиумом», на Привокзальной площади, у Михайловского пруда, на Центральной площади, указав адреса ближайших строений, как того требует закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
«К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся в том числе территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности», — объясняет префектура.
В итоге все запрашиваемые активистами точки попадают в список запрещённых. Например, здание вокзала (Привокзальная площадь, дом 1, строение 1) — это, как сказано в ответе префектуры, здание трансформаторной подстанции.
В документе также говорится, что «пешеходная дорожка, ведущая от дома 9 Новокрюковской улицы вдоль Панфиловского проспекта к остановке „Крюковская эстакада“, расположенная вблизи указанного здания, имеет ширину, не позволяющую размещение на ней […] куба без создания препятствий для движения пешеходов и мусороуборочной техники».
Активисты возражают — во-первых, указанная пешеходная дорожка не ведёт к остановке «Крюковская эстакада», во-вторых, пешеходную дорожку и не просили. Площадка между зданием вокзала и торговым домом «Крюково» (тот самый дом номер 9) находится под эстакадой и постоянно используется для ярмарок, буккроссинга и прочих мероприятий. Аналогичные проблемы с Центральной площадью и территорией у Михайловского пруда, где основанием для отказа в установке кубов стали расположенные рядом парковки, хотя опять же парковки под кубы не просили.
На следующей неделе зеленоградская «команда Навального» планирует подать в префектуру массовые заявления на установку кубов.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- Только в июле
-
25% скидки на
комплексную чистку зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В АВГУСТЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.
И почему на привокзальной площади несколько лет стояла палатка ДНР, а коммунисты и ЛДПР постоянно ставят там свои агитационные столики и палатки если это запрещено? Если там трансформатор, то кто давал преступные разрешения ставить там палатки ЛДПР и КПРФ? кто эти преступники?
Кстати, надеюсь, на это шоу полицейских из москвы привезти догадаются? А то активисты уедут, а полицейским здесь жить и работать...
Эти преступники, очевидно, враги коммунистов и соколов Жирика. Они хотели извести конкурентов посредством электромагнитного излучения. А кубы, о которых идет речь, ставить не следует, ибо несогласные с Лехой уже не раз справляли в них нужду по политическим причинам. И на фига простым горожанам этот цирк с низкой социальной ответственностью? :)