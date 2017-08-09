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Штаб Навального встретится с зеленоградскими активистами в парке Победы 09.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Встречу проведут в четверг, 10 августа, представители московского штаба Алексея Навального. Организаторы пригласили волонтёров и всех желающих зеленоградцев, а также жителей ближайших городов. Собраться решили у памятника Рокоссовскому в парке Победы в 19 часов.

Приедут координатор московского штаба политика Николай Ляскин и его заместитель Виталий Серуканов, которые хотят рассказать про работу штаба, агитацию и программу «От двери к двери».

Префектура считает, что эта встреча «подпадает под понятие публичное мероприятие». О таком мероприятии нужно заранее уведомлять местные власти, а такого уведомления от организаторов встречи не было. За участие в несогласованном мероприятии предусмотрена административная ответственность, предупреждает префектура в письме, направленном в нашу редакцию. Месяц назад полиция даже остановила 19-й автобус, чтобы задержать зеленоградских сторонников Навального, которые до этого раздавали агитационные материалы.

Местные активисты думают обсудить на встрече проблему с так называемыми «кубами Навального». Это сборно-разборная конструкция в форме куба из реек, обтянутых баннерами, на которых напечатана информация об избирательной кампании. В планах сторонников политика — в какие-то из выходных установить в Зеленограде около ста таких конструкций, если чиновники разрешат. Предыдущая попытка получить разрешение успехом не увенчалась. Как рассказал Zelenograd.ru представитель местной «команды Навального» Артём Сташков, установить «кубы» собирались 22 и 23 июля. Но префектура ответила отказами.

«Куб Навального» на площади Юности во время кампании по выборам мэра, где Навальный занял второе место, набрав 27% голосов. Четыре года назад конструкция никому не мешала
"Команда Навального | Зеленоград / vk.com/teamnavalnyzel

Активисты просили пятачки на Крюковской площади между рынком и «Иридиумом», на Привокзальной площади, у Михайловского пруда, на Центральной площади, указав адреса ближайших строений, как того требует закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

«К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся в том числе территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности», — объясняет префектура.

В итоге все запрашиваемые активистами точки попадают в список запрещённых. Например, здание вокзала (Привокзальная площадь, дом 1, строение 1) — это, как сказано в ответе префектуры, здание трансформаторной подстанции.

В документе также говорится, что «пешеходная дорожка, ведущая от дома 9 Новокрюковской улицы вдоль Панфиловского проспекта к остановке „Крюковская эстакада“, расположенная вблизи указанного здания, имеет ширину, не позволяющую размещение на ней […] куба без создания препятствий для движения пешеходов и мусороуборочной техники».

Активисты возражают — во-первых, указанная пешеходная дорожка не ведёт к остановке «Крюковская эстакада», во-вторых, пешеходную дорожку и не просили. Площадка между зданием вокзала и торговым домом «Крюково» (тот самый дом номер 9) находится под эстакадой и постоянно используется для ярмарок, буккроссинга и прочих мероприятий. Аналогичные проблемы с Центральной площадью и территорией у Михайловского пруда, где основанием для отказа в установке кубов стали расположенные рядом парковки, хотя опять же парковки под кубы не просили.

На следующей неделе зеленоградская «команда Навального» планирует подать в префектуру массовые заявления на установку кубов.

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Обсуждение
Сергей С
10 часов назад
В документе также говорится, что «пешеходная дорожка, ведущая от дома 9 Новокрюковской улицы вдоль Панфиловского проспекта к остановке „Крюковская эстакада“, расположенная вблизи указанного здания, имеет ширину, не позволяющую размещение на ней […] куба - ЧТО? Имеет ширину? Да она вообще не имеет ширину!!! 50 маршрутов автобусов съезжаются в одну точку, на одну остановку, половина жителей Зеленограда в одно время едет на работу, другая половина движется в обратную сторону по дорожке шириной в 1,7 метра!!! Это экстремизм, создание заведомо опасной ситуации для жителей города! До расширения рынка, дорожка имела нормальную ширину, но в день снятия Лужкова, ВДРУГ рынок резко расширили, скинув пешеходов на проезжую дорогу! Что это? Есть основания полагать, что это действия за взятку или действия чиновников которые не соответствуют своей должности - потому что их действия направлены ПРОТИВ и в ущерб жителям Зеленограда, прокуратуре есть чем заняться и проверить преступные распоряжения префектуры, потому что ВЕСЬ Зеленоград проклинает эту дорожку и префекта уже 10 лет. Запустили 20 тыс человек единовременно, в узкое горлышко шириной 1,7 метра, да еще с выходами с рынка на эту тропинку.
И почему на привокзальной площади несколько лет стояла палатка ДНР, а коммунисты и ЛДПР постоянно ставят там свои агитационные столики и палатки если это запрещено? Если там трансформатор, то кто давал преступные разрешения ставить там палатки ЛДПР и КПРФ? кто эти преступники?
Rescuer Kozlov
8 часов назад
Завтра в парк Победы лучше не ходить гулять, значит. Обидно будет ни за что получить от ментов по лицу.

Кстати, надеюсь, на это шоу полицейских из москвы привезти догадаются? А то активисты уедут, а полицейским здесь жить и работать...
Барри
6 часов назад
Да она вообще не имеет ширину!!!
Чего, б? Вы б там, строчащие и лайкающие, разобрались бы хоть о какой дорожке вообще речь идёт.
MaTh MaTh
5 часов назад
"Если там трансформатор, то кто давал преступные разрешения ставить там палатки ЛДПР и КПРФ? кто эти преступники?"
Эти преступники, очевидно, враги коммунистов и соколов Жирика. Они хотели извести конкурентов посредством электромагнитного излучения. А кубы, о которых идет речь, ставить не следует, ибо несогласные с Лехой уже не раз справляли в них нужду по политическим причинам. И на фига простым горожанам этот цирк с низкой социальной ответственностью? :)
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