Полиция остановила полный пассажиров автобус, чтобы задержать четверых сочувствующих Навальному. Среди задержанных была несовершеннолетняя девушка. Сторонник общественного деятеля — активист Артём Сташков рассказал Zelenograd.ru подробности.

В декабре Алексей Навальный заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, выборы которого пройдут в 2018 году. В субботу, 8 июля, в стране прошёл так называемый «агитационный субботник», ознаменовавшийся массовыми задержаниями агитаторов. При этом зеленоградских «сочувствующих» полиции продержала дольше остальных.

«Я занимался одиночным информированием граждан о том, что я сторонник Навального», — отметил активист.

Раздачу листовок и газет с агитацией в поддержку кандидатуры Навального в президенты на выборах-2018 он начал в Крюково в два часа дня, как и планировал. Потом переместился на Центральный проспект, к зданию префектуры. Там познакомился с двумя молодыми людьми, которые, оказалось, тоже разделяют взгляды Навального.

Тут пошёл дождь (примерно в полпятого), и Сташков предложил идти по домам. Компанией двинулись в сторону остановки и по пути встретили девушку, которой Артём дал листовку. В ожидании автобуса провели на остановке минут десять, вмести и зашли в него. Автобус едва проехал несколько метров, как его остановила полиция. Стражи порядка прямиком направились к Сташкову и компании, притом что салон был практически битком заполнен пассажирами.

Всем четверым сказали пройти в автозак, который оперативно подогнали. «Я спросил, в чём причина задержания. А в ответ — „откройте вашу сумку“. Я поинтересовался, почему я должен её открыть. Тогда сказали, что в данном районе совершено преступление, мы четверо подпадаем под ориентировку и должны проехать в отделение для выяснения обстоятельств. Затем в приказном порядке повторили: „Откройте вашу сумку“. При этом не уточнили, что за преступление, — рассказывает Артём Сташков. — Я открыл. Там были листовки и газеты, которые я использовал для агитации. В одиночку!»

В отделении по Матушкино — Савёлки девушку сразу куда-то увели. (При этом, по информации «ОВД-Инфо», отца несовершеннолетней, задержанной в Зеленограде, обвинили в «неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».) А мне с парнями сказали ждать следователей. Когда следователи приехали, нам сообщили, что будут проверять агитационный материал на экстремизм. Всех развели по разным комнатам. Проверили газеты и листовки и сказали, что экстремистских материалов нет.