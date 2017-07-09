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Для задержания сторонников Навального в Зеленограде полиция остановила автобус 09.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Полиция остановила полный пассажиров автобус, чтобы задержать четверых сочувствующих Навальному. Среди задержанных была несовершеннолетняя девушка. Сторонник общественного деятеля — активист Артём Сташков рассказал Zelenograd.ru подробности.

В декабре Алексей Навальный заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, выборы которого пройдут в 2018 году. В субботу, 8 июля, в стране прошёл так называемый «агитационный субботник», ознаменовавшийся массовыми задержаниями агитаторов. При этом зеленоградских «сочувствующих» полиции продержала дольше остальных.

«Я занимался одиночным информированием граждан о том, что я сторонник Навального», — отметил активист.

Раздачу листовок и газет с агитацией в поддержку кандидатуры Навального в президенты на выборах-2018 он начал в Крюково в два часа дня, как и планировал. Потом переместился на Центральный проспект, к зданию префектуры. Там познакомился с двумя молодыми людьми, которые, оказалось, тоже разделяют взгляды Навального.

Тут пошёл дождь (примерно в полпятого), и Сташков предложил идти по домам. Компанией двинулись в сторону остановки и по пути встретили девушку, которой Артём дал листовку. В ожидании автобуса провели на остановке минут десять, вмести и зашли в него. Автобус едва проехал несколько метров, как его остановила полиция. Стражи порядка прямиком направились к Сташкову и компании, притом что салон был практически битком заполнен пассажирами.

Всем четверым сказали пройти в автозак, который оперативно подогнали. «Я спросил, в чём причина задержания. А в ответ — „откройте вашу сумку“. Я поинтересовался, почему я должен её открыть. Тогда сказали, что в данном районе совершено преступление, мы четверо подпадаем под ориентировку и должны проехать в отделение для выяснения обстоятельств. Затем в приказном порядке повторили: „Откройте вашу сумку“. При этом не уточнили, что за преступление, — рассказывает Артём Сташков. — Я открыл. Там были листовки и газеты, которые я использовал для агитации. В одиночку!»

В отделении по Матушкино — Савёлки девушку сразу куда-то увели. (При этом, по информации «ОВД-Инфо», отца несовершеннолетней, задержанной в Зеленограде, обвинили в «неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».) А мне с парнями сказали ждать следователей. Когда следователи приехали, нам сообщили, что будут проверять агитационный материал на экстремизм. Всех развели по разным комнатам. Проверили газеты и листовки и сказали, что экстремистских материалов нет.

Команда Навального - Зеленоград / vk.com/teamnavalnyzel

«Лично я дал объяснение: в одиночку занимался информированием граждан, что разделяю взгляды Навального. После этого нас держали в отделении ещё несколько часов», — говорит Сташков. — Мы снова увидели друг друга только через четыре часа. Затем нас отвели куда-то наверх, где составили протокол, вменяя статью административного кодекса 20.2 часть 5. И сказали явиться в отделение в среду, 12 июля, в 16 часов. Мы проконсультировались у юристов — они сказали, что по такой статье мы можем не являться в отделение, если не придёт соответствующая повестка из суда".

Активист отметил, что в протоколе ни слова не говорится о том, что его задержали по ориентировке в связи с подозрением на совершение преступления. «Там сказано, что я в составе группы лиц занимался несанкционированной агитацией. Я там же написал, что с данным протоколом не согласен. Я занимался агитацией в личном порядке. Задержанные со мной — случайные знакомые, которые просто тоже разделяют взгляды Навального».

Протокол задержания

Кроме того, зеленоградский активист из «команды Навального» отметил, что их продержали в полиции дольше других московских сторонников опального политика: «Задержали в 16:30—16:45, а отпустили в 21:50» Остальных освободили около пяти вечера.

Кроме того, со слов Сташкова и из интернет-источников, известно также, что днём в Зеленограде у «Иридиума» задержали ещё одну девушку, которая также единолично раздавала листовки и газеты в поддержку Навального.

Напомним, в марте этого года полиция уже задерживала Артёма Сташкова и его единомышленников за то, что они раздавали автомобильные наклейки с именем Навального.

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