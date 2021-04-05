«Собран богатый урожай. Победителем зимней посевной кампании стал скромный житель 3-комнатной квартиры — большой поклонник „Дуката“! Мысленно поаплодируем ему и другим не менее скромным участникам посевной!» — написано в объявлении на двери.

Кто собрал мусор и сделал листовку, неизвестно.

Окурки, выброшенные с балконов — это не только мусор, но и причина пожаров на балконах квартир, расположенных ниже. Летом прошлого года окурки стали причиной четырех таких пожаров. Так, в июне обгорели вещи в корпусе 1624 и в корпусе 235, в июле в корпусе 1106 обгорел балкон, а в корпусе 837 из-за упавшего на балкон окурка пенсионерка надышалась дымом.