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Как пристыдить курильщиков, бросающих окурки с балкона? Собрать их окурки и повесить на дверь 05.04.2021 ZELENOGRAD.RU

На уличную дверь второго подъезда в корпусе 616 кто-то скотчем прикрепил пакет с окурками и объявлением. На листовке автор указал жильца, который, по его мнению, внес наибольший вклад в образование мусора у дома.

«Собран богатый урожай. Победителем зимней посевной кампании стал скромный житель 3-комнатной квартиры — большой поклонник „Дуката“! Мысленно поаплодируем ему и другим не менее скромным участникам посевной!» — написано в объявлении на двери.

Кто собрал мусор и сделал листовку, неизвестно.

Окурки, выброшенные с балконов — это не только мусор, но и причина пожаров на балконах квартир, расположенных ниже. Летом прошлого года окурки стали причиной четырех таких пожаров. Так, в июне обгорели вещи в корпусе 1624 и в корпусе 235, в июле в корпусе 1106 обгорел балкон, а в корпусе 837 из-за упавшего на балкон окурка пенсионерка надышалась дымом.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, микрорайон 6, курение
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Вчера, 13:32
у меня культурные соседи , бычки съедают за собой =))
A T
Вчера, 17:43
Как говорит мой отец, "это просто бумага, оно перегниёт!!!", но что-то незаметно: всё усеяно, и явно бычки лежат подолгу. Серьёзно, интересно, что заставляет принципиально не пользоваться пепельницей или хоть баночкой. В чём глубинный смысл выбрасывания окурка из окна или с балкона. Типа, мочой или фекалиями метки на территории ставить затруднительно, так хоть мусором? Тем более, зачем ты это делаешь, если есть мозги и понимаешь, что в случае балконов это ещё и очень опасно. Ко мне так прилетали. Причём быдло будет защищать своё "право" бросать, а моё право не закупоривать балкон на ночь - его какбэ нет: не-нравится-покупайте-отдельный-дом-кудах-тах-тах, и всё такое.
Яна @@@@@
Вчера, 19:52
В нашем доме, лет 10 назад, был пожар. Окурок залетел в окно на втором этаже. Задохнулся насмерть мужчина, который спал после ночной смены. Надышались дымом все, кто живет над этой квартирой. Бычки как бросали, так и бросают до сих пор. Ни что людей не учит, даже такие ужасные трагедии.
Юрий Евстифеев
10 часов назад
1.Это проблема воспитания: в СССР были октябрята, пионеры, комсомольцы и было воспитание - не кури, не сори, уважай старших, береги природу и т.п. Нет СССР, октябрят, пионеров, комсомольцев и воспитания. Вместо этого два зомби-ящика: по одному "В целом по стране всё хорошо!" + реклама + кино "Сиськи-письки-мордобой-виски-курево", по другому (интернет) "Как играть в свой бизнес и обмануть самого себя"+ игры. И газеты. Поэтому идут зомби в наушниках с айфонами с пустой головой - хлебоприемником вместо головы. На остановке две мусорницы но бросят окурок где стоят. Гориллы!, хотя гориллы так не постуавют и обидятся.
2.Поэтому вернуть систему воспитания и культуры как СССР, отфильтровать главный зомби-ящик, ввести видеофиксацию и штрафы за окурки!
Shiho -Do
6 часов назад
Если брать "европейский" опыт воспитания населения, то согласно эитх традиций, поведение людей сможет исправить только одно: наказание, которое серьезно осложнит нормальную жизнь нарушителя. Если брать "азиатский", то у человека возможно улучшится карма поле реинкарнации.
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