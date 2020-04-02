Люди сидят по домам, и количество бытовых отходов заметно увеличилось. Но до мусоропровода их доносят не все — стало больше мусора на лестницах, возле дверей, а некоторые просто выкидывают свой мусор из окон. К тому же вынужденные сидеть дома затеяли ремонты и тоже оставляют стройматериалы на лестницах.
О проблеме «Зеленоград.ру» рассказали в «Жилищнике района Крюково». Подъезды убирают, как обычно, но с такими тенденциями в подъездах может образоваться помойка. А пищевые отходы привлекут крыс. К тому же кидать мусор из окон опасно — под ними ходят люди. Что касается крупногабаритного мусора — если тяжело или страшно донести его до контейнера во дворе, то можно хотя бы оставить его возле мусорокамеры [дворницкая у подъезда], рабочие сами отнесут на площадку, отметили в «Жилищнике».
Возможно, люди боятся трогать руками мусоропровод. Можно, вынося мусор, взять с собой пару салфеток и накрыть ими ручку «мусорки». А потом вымыть руки с мылом. Кстати, вынос мусора на улицу не запрещен — даже оговаривается отдельной строкой в действующем указе мэра.
Двери и ручки мусоропровода, как и другие места общего пользования в жилых домах, должны обрабатывать дезинфицирующим раствором дважды в день: 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00. Обработкой занимаются сотрудники «Жилищника».