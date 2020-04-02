Возможно, люди боятся трогать руками мусоропровод. Можно, вынося мусор, взять с собой пару салфеток и накрыть ими ручку «мусорки». А потом вымыть руки с мылом. Кстати, вынос мусора на улицу не запрещен — даже оговаривается отдельной строкой в действующем указе мэра.

Двери и ручки мусоропровода, как и другие места общего пользования в жилых домах, должны обрабатывать дезинфицирующим раствором дважды в день: 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00. Обработкой занимаются сотрудники «Жилищника».