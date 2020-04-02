Подъезды начали дезинфицировать дважды в сутки 02.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Со 2 апреля усилили обработку подъездов для профилактики распространения коронавируса — теперь с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00. Должны обрабатывать оконные и дверные ручки, выключатели, перила, поручни, почтовые ящики, подоконники, двери и ручки мусоропровода, кнопки вызова лифта, кнопки на панели внутри лифта, кнопки домофона и другие поверхности в подъезде.

Указание о проведении дезинфекции в жилых домах дважды в день поступило от московских властей накануне вечером, сообщили «Зеленоград.ру» в «Жилищнике района Крюково». В качестве дезинфицирующего средства используется четвертично аммониевое соединение «Миродез базик», концентрация рабочего раствора — 1:500. У «Миродеза» слабый аммиачный запах, который быстро выветривается.

Однако некоторым этот запах не нравится. В редакцию «Зеленоград.ру» обратилась Ирина из 23-го микрорайона и пожаловалось на слишком сильный запах от дезинфекции. Возможно, дезсредства используют больше, чем надо. В этом случае нужно обратиться в единый диспетчерский центр ЖКХ 8-495-539-53-53.

Более 80% участников опроса «Зеленоград.ру» пока не видели, как дезинфицируют их подъезд.

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Что касается обычной уборки, то она должна проводиться по действующему с 2013 года регламенту:

  • Влажное подметание нижних двух этажей, места перед мусоропроводом, мытьё пола в лифте, — ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней.
  • Влажное подметание всех этажей — раз в неделю.
  • Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка в лифте — два раза в месяц.
  • Мытье лестниц и маршей — раз в месяц.
  • Уборка загрузочных клапанов мусоропровода — раз в неделю.
  • Мойка окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков — раз в год.

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Метки:
коронавирус, эпидемия, карантин, подъезд, Жилищник района Крюково
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