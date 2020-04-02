Со 2 апреля усилили обработку подъездов для профилактики распространения коронавируса — теперь с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 18:00. Должны обрабатывать оконные и дверные ручки, выключатели, перила, поручни, почтовые ящики, подоконники, двери и ручки мусоропровода, кнопки вызова лифта, кнопки на панели внутри лифта, кнопки домофона и другие поверхности в подъезде.

Указание о проведении дезинфекции в жилых домах дважды в день поступило от московских властей накануне вечером, сообщили «Зеленоград.ру» в «Жилищнике района Крюково». В качестве дезинфицирующего средства используется четвертично аммониевое соединение «Миродез базик», концентрация рабочего раствора — 1:500. У «Миродеза» слабый аммиачный запах, который быстро выветривается.

Однако некоторым этот запах не нравится. В редакцию «Зеленоград.ру» обратилась Ирина из 23-го микрорайона и пожаловалось на слишком сильный запах от дезинфекции. Возможно, дезсредства используют больше, чем надо. В этом случае нужно обратиться в единый диспетчерский центр ЖКХ 8-495-539-53-53.

Более 80% участников опроса «Зеленоград.ру» пока не видели, как дезинфицируют их подъезд.