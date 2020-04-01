С 25 марта, в соответствии с указанием заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, дезинфицирующими средствами обрабатывают места общего пользования на всех этажах подъездов. Это оконные и дверные ручки, выключатели, перила, поручни, почтовые ящики, подоконники, двери и ручки мусоропровода, кнопки вызова лифта, кнопки на панели внутри лифта, кнопки домофона и другие поверхности в подъезде.

Дезинфекция проводится раз в день, ежедневно, с 7:00 до 11:00. Рабочие обходят дома последовательно, по своему графику, поэтому точное время обработки в конкретном подъезде назвать сложно — есть только временной утренний отрезок.

В качестве дезинфицирующего средства используется четвертично аммониевое соединение «Миродез базик», концентрация рабочего раствора — 1:500. Дезсредство есть, его хватает. У «Миродеза» слабый аммиачный запах, который быстро выветривается. Можно было бы обрабатывать хлоркой, но многие жители жалуются на этот запах, у кого-то аллергия, сказали в «Жилищнике».

Тем не менее, жителям лучше подстраховаться — пользоваться перчатками, салфетками и другими средствами защиты, чтобы не контактировать с предметами общего пользования, отметили в «Жилищнике» и пожелали всем здоровья.

Что касается дезинфекции в домах, где живут люди с подтвержденным диагнозом «коронавирус», то ею занимается уже не «Жилищник», а другие ведомства. Но официальных данных о заболевших в Зеленограде нет.

Строгого указания надевать медицинские маски у работников «Жилищника» нет, но многие — в частности, дворники — в них ходят.

Что касается обычной уборки, то она должна проводиться по действующему с 2013 года регламенту: