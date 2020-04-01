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Как убирают и дезинфицируют жилые дома в Зеленограде для профилактики распространения коронавируса 01.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Чаще ли стали убирать в подъездах, что именно и как часто обрабатывают в подъезде — узнали в «Жилищнике района Крюково».

С 25 марта, в соответствии с указанием заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции, дезинфицирующими средствами обрабатывают места общего пользования на всех этажах подъездов. Это оконные и дверные ручки, выключатели, перила, поручни, почтовые ящики, подоконники, двери и ручки мусоропровода, кнопки вызова лифта, кнопки на панели внутри лифта, кнопки домофона и другие поверхности в подъезде.

Дезинфекция проводится раз в день, ежедневно, с 7:00 до 11:00. Рабочие обходят дома последовательно, по своему графику, поэтому точное время обработки в конкретном подъезде назвать сложно — есть только временной утренний отрезок.

В качестве дезинфицирующего средства используется четвертично аммониевое соединение «Миродез базик», концентрация рабочего раствора — 1:500. Дезсредство есть, его хватает. У «Миродеза» слабый аммиачный запах, который быстро выветривается. Можно было бы обрабатывать хлоркой, но многие жители жалуются на этот запах, у кого-то аллергия, сказали в «Жилищнике».

Тем не менее, жителям лучше подстраховаться — пользоваться перчатками, салфетками и другими средствами защиты, чтобы не контактировать с предметами общего пользования, отметили в «Жилищнике» и пожелали всем здоровья.

Что касается дезинфекции в домах, где живут люди с подтвержденным диагнозом «коронавирус», то ею занимается уже не «Жилищник», а другие ведомства. Но официальных данных о заболевших в Зеленограде нет.

Строгого указания надевать медицинские маски у работников «Жилищника» нет, но многие — в частности, дворники — в них ходят.

Что касается обычной уборки, то она должна проводиться по действующему с 2013 года регламенту:

  • Влажное подметание нижних двух этажей, места перед мусоропроводом, мытьё пола в лифте, — ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней.
  • Влажное подметание всех этажей — раз в неделю.
  • Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка в лифте — два раза в месяц.
  • Мытье лестниц и маршей — раз в месяц.
  • Уборка загрузочных клапанов мусоропровода — раз в неделю.
  • Мойка окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков — раз в год.

Как долго новый коронавирус SARS-CoV-2 живет на поверхностях?

Чёткого ответа сейчас нет. В последних научных публикациях говорится, что вирус сохраняет жизнеспособность в течение трех часов в воздухе, до одного дня на картоне и до трех и более дней на некоторых твердых поверхностях вроде пластика и нержавеющей стали, сообщает издание «Биомолекула».

То, что человек может заразиться при контакте с поверхностью, на которой есть вирус, пока не доказано, поскольку основным методом распространения является непосредственное заражение от другого человека. На всякий случай рекомендуется дезинфицировать различные поверхности. Сколько вирус живет на ткани (например, на одежде), пока не ясно.

«При этом речь идет о выживании детектируемого количества вируса, а не о сохранении достаточного его количества для инфицирования людей, — рассказывает вирусолог Андрей Летаров. — Падение титра (числа оставшихся активными вирусных частиц) происходит по экспоненциальному закону, причем время полужизни составляет, вероятно, полчаса-час. Таким образом, заражение в результате контакта с поверхностью через 2-3 дня после того, как к ней прикасался зараженный человек, крайне невелика, если вообще существует».

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Метки:
коронавирус, эпидемия, подъезд, Жилищник района Крюково
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Обсуждение
Ирина Горячева
45 минут назад
Живу в корпусе 2010. С момента введения самоизоляции у меня сложилось впечатление, что подъезд вообще перестали мыть...
Раньше утром мыли и пол в подъезде, и лифты - характерный запах моющих средств был.(и видела работников ЖКХ выполняющих эту работу)
Сейчас же в подъезде и в лифте затхлый запах немытого помещения. Уборщиков из ЖКХ вообще не видно!
Раз в день выхожу в магазин за хлебом - кнопки в лифте нажимаю через салфетку и дышу "через раз"
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