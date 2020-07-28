Вечером 27 июля в корпусе 837 загорелись вещи на балконе седьмого этажа, сообщили в МЧС. Из соседних квартир вывели трех человек, с верхнего этажа — пенсионерку, в квартиру которой с улицы шел дым. Она надышалась дымом, но госпитализация не потребовалась.

В самой квартире никого не было, поэтому пожарные вскрыли дверь и потушили возгорание. Предварительная официальная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица при курении, иначе говоря — прилетевший сверху окурок.

В этот же день из-за брошенного с верхних этажей окурка обгорел балкон в корпусе 1106. Пострадавших не было, из квартиры пожарные вынесли собаку.

Ранее в МЧС объясняли, что в случаях с брошенными окурками попытки найти виновников предпринимаются, однако в многоквартирном доме шансы сделать это стремятся к нулю. Они напоминают: непогашенные сигареты потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы или лоджии этажей ниже, где люди часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Также окурок может попасть в квартиру через открытую форточку.

Опрос «Зеленоград.ру» показал, что больше половины читателей хранят на своих балконах вещи, которые могут загореться от брошенной сигареты. Причем не обязательно это старые вещи — у кого-то просто шторы и ковер.