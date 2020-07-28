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В 8 микрорайоне из-за упавшего на балкон окурка пенсионерка надышалась дымом 28.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Вечером 27 июля в корпусе 837 загорелись вещи на балконе седьмого этажа, сообщили в МЧС. Из соседних квартир вывели трех человек, с верхнего этажа — пенсионерку, в квартиру которой с улицы шел дым. Она надышалась дымом, но госпитализация не потребовалась.

В самой квартире никого не было, поэтому пожарные вскрыли дверь и потушили возгорание. Предварительная официальная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица при курении, иначе говоря — прилетевший сверху окурок.

В этот же день из-за брошенного с верхних этажей окурка обгорел балкон в корпусе 1106. Пострадавших не было, из квартиры пожарные вынесли собаку.

Ранее в МЧС объясняли, что в случаях с брошенными окурками попытки найти виновников предпринимаются, однако в многоквартирном доме шансы сделать это стремятся к нулю. Они напоминают: непогашенные сигареты потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы или лоджии этажей ниже, где люди часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Также окурок может попасть в квартиру через открытую форточку.

Опрос «Зеленоград.ру» показал, что больше половины читателей хранят на своих балконах вещи, которые могут загореться от брошенной сигареты. Причем не обязательно это старые вещи — у кого-то просто шторы и ковер.

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Метки:
микрорайон 8, мчс, пожары, курение, Корпус 837
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Обсуждение
Kill Digit
12 часов назад
Ранее в МЧС объясняли, что в случаях с брошенными окурками попытки найти виновников предпринимаются, однако в многоквартирном доме шансы сделать это стремятся к нулю.
После возгорания поставить камеру на несколько недель/месяцев и отследить всех курящих, а потом всем выставить штрафы и оплату на возмещения ущерба.
Второй вариант, изъять все сохранившиеся окурки внизу и сверить с марками сигарет курильщиков в доме и выявить зловреда.
После сужения круга курильщиков по марке сигарет, провести узкую выборку с экспертизой образцов соответствующим курильщикам.
Ну а дальше привлекать к ответственности и делать это публично, что бы другие задумались, что их тоже могут как минимум оштрафовать и заставят платить за ущерб или вовсе посадить, если в результате кто-то серьёзно пострадал или умер.
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