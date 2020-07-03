Как сообщили в МЧС, площадь возгорания ограничилась балконами, пострадали личные вещи жильцов. Попытки найти виновников предпринимаются, однако в многоквартирном доме шансы сделать это стремятся к нулю.

Поэтому в ведомстве напоминают, что непогашенные сигареты потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы или лоджии этажей ниже, где люди часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Также окурок может попасть в квартиру через открытую форточку. Поэтому всегда необходимо иметь на балконе пепельницу или емкость с водой, чтобы точно затушить окурок.