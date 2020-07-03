Два балкона загорелись за прошедшую неделю из-за выброшенных окурков 03.07.2020 ZELENOGRAD.RU

В июне в Зеленограде случилось два пожара из-за окурков, выброшенных из окон: 24 июня в корпусе 1624 и 28 июня в корпусе 235. В обоих случаях люди не пострадали.

Как сообщили в МЧС, площадь возгорания ограничилась балконами, пострадали личные вещи жильцов. Попытки найти виновников предпринимаются, однако в многоквартирном доме шансы сделать это стремятся к нулю.

Поэтому в ведомстве напоминают, что непогашенные сигареты потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы или лоджии этажей ниже, где люди часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Также окурок может попасть в квартиру через открытую форточку. Поэтому всегда необходимо иметь на балконе пепельницу или емкость с водой, чтобы точно затушить окурок.

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Метки:
мчс, пожары, курение
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