В июне в Зеленограде случилось два пожара из-за окурков, выброшенных из окон: 24 июня в корпусе 1624 и 28 июня в корпусе 235. В обоих случаях люди не пострадали.
Как сообщили в МЧС, площадь возгорания ограничилась балконами, пострадали личные вещи жильцов. Попытки найти виновников предпринимаются, однако в многоквартирном доме шансы сделать это стремятся к нулю.
Поэтому в ведомстве напоминают, что непогашенные сигареты потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы или лоджии этажей ниже, где люди часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Также окурок может попасть в квартиру через открытую форточку. Поэтому всегда необходимо иметь на балконе пепельницу или емкость с водой, чтобы точно затушить окурок.