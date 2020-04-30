— Месяц назад, разгулявшийся по планете коронавирус запер большинство из нас в коробочках многоквартирных домов. Ситуация для российского обывателя нетипичная, стрессовая как из-за нависшего риска заразиться опасным вирусом, так и из-за потери привычного заработка и отсутствия внятных прогнозов на будущее.

Возможно, затяжка сигаретой помогает моим курящим соседям снимать стресс, а у меня он только усугубляется из-за их, особо интенсивной в этот карантинный период, атаки на воздух в моей квартире.

Вот уже месяц курильщики из соседних квартир, постоянно, в шахматном порядке расслабленно дымят колечками, прилетающими в моё окно. Моя семья с малолетними детьми вынужденно пассивно курит. Действующий закон о курении защищает их права, а мои нет. Повторюсь, именно в условиях самоизоляции эта ситуация мне кажется особо острой и неприемлемой.

Хочется спросить законодателей, почему закон о курении не обеспечивает право некурящих на благоприятную окружающую среду, согласно статье 42 Конституции РФ? Я не оспариваю права курильщиков, но не за счёт же некурящих! Хотя бы временно, на период карантина, введите ограничение на курение с балконов и окон, а там видно будет.

Запрет курения в подъезде по факту малоэффективен, но законные рычаги влияния есть. А вот для курения в квартирах и на балконах регламента нет, здесь курильщикам рай, а некурящим, порой ,ад. Курильщики открыто заявляют, что их сигаретный дым — проблема некурящих. Предлагаю обсудить этот вопрос с читателями «Зеленоград.ру», чтобы оценить масштаб проблемы и поискать толковые пути решения.