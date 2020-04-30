Чем дольше вы вынуждены сидеть дома, тем больше ненавидите соседей: сами они шумят и что-то жарят, их собаки лают, а дым от их сигарет летит прямо в ваши окна. Наша читательница Ольга П. считает соседей-курильщиков самым большим злом во время карантина. Об этом она написала в редакцию «Зеленоград.ру» и предложила обсудить проблему.
— Месяц назад, разгулявшийся по планете коронавирус запер большинство из нас в коробочках многоквартирных домов. Ситуация для российского обывателя нетипичная, стрессовая как из-за нависшего риска заразиться опасным вирусом, так и из-за потери привычного заработка и отсутствия внятных прогнозов на будущее.
Возможно, затяжка сигаретой помогает моим курящим соседям снимать стресс, а у меня он только усугубляется из-за их, особо интенсивной в этот карантинный период, атаки на воздух в моей квартире.
Вот уже месяц курильщики из соседних квартир, постоянно, в шахматном порядке расслабленно дымят колечками, прилетающими в моё окно. Моя семья с малолетними детьми вынужденно пассивно курит. Действующий закон о курении защищает их права, а мои нет. Повторюсь, именно в условиях самоизоляции эта ситуация мне кажется особо острой и неприемлемой.
Хочется спросить законодателей, почему закон о курении не обеспечивает право некурящих на благоприятную окружающую среду, согласно статье 42 Конституции РФ? Я не оспариваю права курильщиков, но не за счёт же некурящих! Хотя бы временно, на период карантина, введите ограничение на курение с балконов и окон, а там видно будет.
Запрет курения в подъезде по факту малоэффективен, но законные рычаги влияния есть. А вот для курения в квартирах и на балконах регламента нет, здесь курильщикам рай, а некурящим, порой ,ад. Курильщики открыто заявляют, что их сигаретный дым — проблема некурящих. Предлагаю обсудить этот вопрос с читателями «Зеленоград.ру», чтобы оценить масштаб проблемы и поискать толковые пути решения.
И немного о наболевшем: мои ответы-тезисы на популярные аргументы курильщиков:
Я курю в своей квартире и никому не мешаю. Безусловно, это ваше законное право и личное дело. Но, когда через дырки в стыках домовых бетонных плит или через вентиляцию, или по воздуху ваш токсичный и едкий дым проникает на чужую территорию, вы однозначно нарушаете право других людей на личное пространство. Кроме того, вы покушаетесь на их здоровье.
Сигаретный дым не хуже запаха от приготовления еды. Сравнение некорректное. Во-первых, пища — базовая потребность, вы тоже готовите. Во-вторых, никто не готовит по десять раз на дню годами. И при всей отвратительности, этот запах не токсичен. Разделяю ваше недовольство, но это не равнозначные вещи.
Просто закройте окно. Жить с закрытыми окнами невозможно, как и уберечься от дыма, временно закрывая их, ведь курильщик не предупреждает о том, что сейчас он закурит. Запах распространяется мгновенно и если закрыть окно как только почувствуешь запах, его будет меньше, но он никуда не денется из квартиры.
К тому же, вы правда думаете, что это проблема некурящих, подрываться и бежать со всех ног к окну, чтобы успеть его закрыть, когда вы изволили расслабиться и всласть подымить сигареткой? И так по 10-20 раз в сутки, днём и ночью? Любой психолог расскажет вам про невротизацию и механизм формирования устойчивого, разрушающего стресса в такой ситуации.
Сомневаюсь, что среди курильщиков найдутся люди, способные благодушно терпеть годами круглосуточный запах духов соседской бабули в своей квартире, на себе, своих детях и на своих вещах. А некурящие, порой, именно так и живут, с чужим сигаретным дымом, просачивающимся через щели в бетонных плитах, которые порой просто невозможно заделать без сноса кабины санузла например!
Считаю, что закон о курении надо доработать и защитить право некурящих на свободу от табачного дыма с учётом реалий: дырявых конструкций наших домов и негерметичности квартирного пространства курильщика.