Балкон в 11 микрорайоне обгорел из-за непотушенной сигареты. Окурок мог прилететь с верхних этажей 27.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Утром 27 июля в корпусе 1106 заметили дым и открытое пламя на балконе 4 этажа. Пожарные вскрыли общую дверь коридора и дверь квартиры, в которой никого не было, и потушили возгорание. Предварительная причина пожара, как сообщили в зеленоградском управлении МЧС, неосторожное обращение с огнем при курении. Учитывая, что жильцов дома не было, можно предположить, что окурок прилетел с верхних этажей.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Из-под кровати комнаты пожарные вытащили собаку, она не пострадала от огня и продуктов горения.

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Метки:
микрорайон 11, пожары
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