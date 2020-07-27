Утром 27 июля в корпусе 1106 заметили дым и открытое пламя на балконе 4 этажа. Пожарные вскрыли общую дверь коридора и дверь квартиры, в которой никого не было, и потушили возгорание. Предварительная причина пожара, как сообщили в зеленоградском управлении МЧС, неосторожное обращение с огнем при курении. Учитывая, что жильцов дома не было, можно предположить, что окурок прилетел с верхних этажей.