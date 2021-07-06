Студент МИЭТа разработал шарнирный механизм, схожий с плечевым суставом. Его можно применять в протезировании и робототехнике 06.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Дмитрий Салогуб — студент второго курса МИЭТа. Ремонтируя в 5 классе игрушечные машинки, он придумал шарнирный механизм с тремя степенями свободы. Эту идею унифицированного робототехнического модуля он запатентовал в 9 классе. Мы поговорили с ним, как действует этот механизм, где его можно использовать и зачем Дмитрию своя производственная компания.

В чем суть изобретения

— Я работаю над созданием унифицированного робототехнического модуля на базе шарнирного механизма с тремя степенями свободы. Именно столько степеней свободы у самых подвижных суставов человека — плечевого и тазобедренного.

Такой шарнирный механизм — это шар диаметром около 100 мм. Его можно использовать для имитации движения любого сустава человека. Конструирование на базе электродвигателей (это вращение по одной оси, или одна степень свободы) потребует три таких электродвигателя. И если все «суставы» какого-нибудь робототехнического комплекса одинаковы, т. е. унифицированы, появляется возможность обеспечить самое сложное перемещение рабочего органа, в том числе совершенно похожие на движение человека, а также взаимно заменять их по мере износа или силового разрушения.

Это позволит, например при полете на Марс брать не многообразие запчастей, объем которых не позволит взлететь ракете, а одинаковые мехатронные модули, одинаковые шарнирные механизмы, которыми мы обеспечим не только создание необходимого манипулятора, робототехнического комплекса, но и ремонт, замену любого на любой.

Это важно не только для космоса. Естественно, такой шарнирный механизм применим и востребован в протезировании: он является уникальным подобием сустава для крепления различного рода протезов.

Подробнее об изобретениях Дмитрия можно узнать из его выступлений на конференции «Ломоносов» в 2020 и 2021 году.

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Как появилась эта идея

Сейчас мне 19 лет. У меня было прекрасное детство: я только родился, а у меня уже был комп и разные конструкторы. Особенно я любил металлические, которые мне привозили откуда только было можно. Арифметику на уровне элементарных действий мне удалось усвоить еще в 3-4 года, играя на компе в «борьбу с вирусами».

В подготовилку я напросился в 4 года. И два года до школы занимался общеобразовательными предметами, театральным искусством и хореографией. В школе я продолжил заниматься театральным искусством, дополнительно, в музыкальной и художественной школах.

Уже в 5 классе я выклянчил, чтобы меня определили на робототехнику в соседнем лицее. Мне очень повезло с педагогом, он умел подмечать идеи воспитанников и поддерживать их. Именно с его подачи я занялся оформлением заявки на изобретение. С этого все и началось: разработки, регулярные олимпиады, конференции.

Идея создания унифицированного модуля у меня зародилась в 5 классе, когда я ремонтировал игрушечные машинки. Как я нервничал, когда не мог переставить такой же по функциональности блок с одной машинки на другую. Эта идея была высказана мной на первой научной конференции, в которой я участвовал в 9 классе. Лабораторная модель, показывающая работоспособность конструкции, позволила мне занять первое место в отборочном этапе международного конкурса «Intel Isef 2019».

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Применение на практике

Эти идеи классные, востребованные, только доводить их до коммерческого успеха достаточно трудно — как из-за сложности доступа к необходимым технологиям, так и по финансовым причинам.

Что касается механики, то я общался и с врачами, и с протезистами: «Да, хорошо бы — но дай рабочий шарнир, модуль». Но это не так просто. За этот год мне удалось отработать и получить лабораторную модель шарнира, которая доказала работоспособность конструкции. Пришлось покупать фотополимерный 3D принтер, теперь столкнулись с необходимостью приобретения станка с числовым программным управлением, поиска материалов для нанесения на полимерные поверхности, чтобы можно было подготовить их для гидравлики.

«Что нужно сделать, чтобы эти изобретения внедрили в практику?»… Это самый простой и самый сложный вопрос. Что нужно… Пахать. Слава богу, у меня много друзей, разделяющих мои увлечения и работающих со мной над их развитием и реализацией. Когда мы доведем свои идеи до какого-нибудь завершенного изделия, тогда и можно будет говорить о внедрении в практику и помощи конкретным пациентам.

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Своя производственная компания

В моих планах есть открытие предприятия. Хочу я или нет, пора пробовать себя в коммерческой области. Хотя бы потому, что рано или поздно придётся коммерциализировать какие-либо проекты, научные разработки. Поэтому я планирую до конца этого года зарегистрировать научно-производственное предприятие Simple Spherical Systems.

На первом этапе, пока я учусь, планирую отладить работу по поддержке идей молодых изобретателей. Ребят с интересными идеями много. Просто они стесняются их озвучить: присутствует комплекс, предполагающий, что с преподавателем, специалистом нужно разговаривать определенным «научным текстом». А своим сверстникам студент без всяких комплексов расскажет идею, используя жесты, табуированные термины, и его поймут.

Тут целое поле для работы. Выявить идею, определить её актуальность, патентопригодность, помочь человеку подготовить документацию, научить его самостоятельно отстаивать и развивать свою идею.

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Метки:
наука, миэт, люди, робототехника
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