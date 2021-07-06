В чем суть изобретения

— Я работаю над созданием унифицированного робототехнического модуля на базе шарнирного механизма с тремя степенями свободы. Именно столько степеней свободы у самых подвижных суставов человека — плечевого и тазобедренного.

Такой шарнирный механизм — это шар диаметром около 100 мм. Его можно использовать для имитации движения любого сустава человека. Конструирование на базе электродвигателей (это вращение по одной оси, или одна степень свободы) потребует три таких электродвигателя. И если все «суставы» какого-нибудь робототехнического комплекса одинаковы, т. е. унифицированы, появляется возможность обеспечить самое сложное перемещение рабочего органа, в том числе совершенно похожие на движение человека, а также взаимно заменять их по мере износа или силового разрушения.

Это позволит, например при полете на Марс брать не многообразие запчастей, объем которых не позволит взлететь ракете, а одинаковые мехатронные модули, одинаковые шарнирные механизмы, которыми мы обеспечим не только создание необходимого манипулятора, робототехнического комплекса, но и ремонт, замену любого на любой.

Это важно не только для космоса. Естественно, такой шарнирный механизм применим и востребован в протезировании: он является уникальным подобием сустава для крепления различного рода протезов.

Подробнее об изобретениях Дмитрия можно узнать из его выступлений на конференции «Ломоносов» в 2020 и 2021 году.