Брайлевские книги представляют из себя выдавленные на плотной бумаге пупырышки и самостоятельные работы детей тоже выдавлены на бумаге, на специальном устройстве (оно называется планшет). У ребенка есть металлическая книжечка — вниз подкладывается бумага, сверху накладывается вторая половинка и в ней прорезанные, как трафарет, места, куда вписываются брайлевские буквы. С помощью специального шила по этому трафарету в уголочках или посередине продавливает точки там, где нужно, чтобы написать букву.

В итоге получается лист бумаги, в нужных местах вдавленный. А дальше зрячему человеку, в нашем случае, педагогу дочери, предлагается это читать глазами. А с книгами, где символы печатаются с двух сторон, все становится совсем тяжело. Когда незрячий человек читает по этим пупырышкам пальцами, ему все более-менее понятно — вдавленные пупырышки, которыми напечатаны буквы с обратной стороны листа, не прощупываются, а чувствуется только те, что выдавлены. А глазами все это выдавленное и вдавленное превращается просто в месиво! И ведь зрячему человеку читать пальцами тоже не просто -потому что у него чувствительность совсем другая. Наша учительница готовилась к занятиям по шесть часов.

В какой-то момент моя жена Ольга воскликнула: «Ты же профессионально этим занимаешься! Неужели ты за пару вечером не сможешь сделать программу, для расписывания этих точек? Зачем ты тогда специалист по компьютерному зрению?»