Ролик учителя школы 1557 набрал в тиктоке больше двух миллионов просмотров. Смотрите, чему она учит и попробуйте сделать это сами 20.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Учительница математики Екатерина Парфений из школы 1557 записала видео для проекта «Математика легко» о том, как легко возводить в квадрат числа, оканчивающиеся на пять. За три недели ее видео собрало двух миллионов просмотров в тиктоке и полторы тысячи комментариев.

Суть ее совета заключается в следующем. Последними цифрами возведенного в квадрат числа, оканчивающегося на 5, всегда будет 25 — эти цифры сразу можно записать. Чтобы понять, что будет перед 25, нужно цифру, стоящую в разряде десятков — например, для 35 это будет 3 — умножить на следующую цифру (в данном случае на 4). Так 35 в квадрате дает 1225. В конце ролика она предлагает самостоятельно возвести в квадрат 75.

По словам Екатерины, популярность не была целью видео: «Свою работу я оцениваю не по тиктоку. Если это пользуется популярностью и приносит пользу детям, они используют [методы из видео на практике], мы очень рады и только приветствуем это».

@matematikalegko

Кто возвёл 75 в уме? ##математикалегко ##огэматематика2021 ##огэ

? оригинальный звук - Математика Легко

На уроках и в видео учителя показывают разные способы для облегчения устного счета и для сокращения времени, чтобы дети могли быстрее считать в уме. «Не всем детям так легче, кому-то привычнее и легче считать столбиком. Наша задача — чтобы они использовали устный счет и пытались вычислять это все в уме, а не только использовали гаджеты», — уточнила Екатерина. По ее мнению, развитый навык устного счета способствует в том числе и формированию логического мышления.

«Математика легко» — проект, не так давно запущенный московскими учителями в тиктоке, чтобы делиться интересными советами при решении задач и разбирать задания из ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас учителя записывают новые видео, делая упор на подготовку к ОГЭ и разбирая задачи, которые «так же легко можно решать за минуту и менее, чтобы дети могли воспользоваться этим на экзамене».

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Метки:
школа, люди, курсы и репетиторы по математике, школа 1557
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