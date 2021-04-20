Учительница математики Екатерина Парфений из школы 1557 записала видео для проекта «Математика легко» о том, как легко возводить в квадрат числа, оканчивающиеся на пять. За три недели ее видео собрало двух миллионов просмотров в тиктоке и полторы тысячи комментариев.
Суть ее совета заключается в следующем. Последними цифрами возведенного в квадрат числа, оканчивающегося на 5, всегда будет 25 — эти цифры сразу можно записать. Чтобы понять, что будет перед 25, нужно цифру, стоящую в разряде десятков — например, для 35 это будет 3 — умножить на следующую цифру (в данном случае на 4). Так 35 в квадрате дает 1225. В конце ролика она предлагает самостоятельно возвести в квадрат 75.
По словам Екатерины, популярность не была целью видео: «Свою работу я оцениваю не по тиктоку. Если это пользуется популярностью и приносит пользу детям, они используют [методы из видео на практике], мы очень рады и только приветствуем это».
@matematikalegko
Кто возвёл 75 в уме? ##математикалегко ##огэматематика2021 ##огэ? оригинальный звук - Математика Легко
На уроках и в видео учителя показывают разные способы для облегчения устного счета и для сокращения времени, чтобы дети могли быстрее считать в уме. «Не всем детям так легче, кому-то привычнее и легче считать столбиком. Наша задача — чтобы они использовали устный счет и пытались вычислять это все в уме, а не только использовали гаджеты», — уточнила Екатерина. По ее мнению, развитый навык устного счета способствует в том числе и формированию логического мышления.
«Математика легко» — проект, не так давно запущенный московскими учителями в тиктоке, чтобы делиться интересными советами при решении задач и разбирать задания из ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас учителя записывают новые видео, делая упор на подготовку к ОГЭ и разбирая задачи, которые «так же легко можно решать за минуту и менее, чтобы дети могли воспользоваться этим на экзамене».