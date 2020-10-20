Простой метод исследования структуры белка

Этим проектом Ратислав с напарником занимались давно: сам он почти два года (а в целом химией шесть лет), Василий еще дольше. Им помогал преподаватель из лицея и из МГУ: иногда ребята работали там на кафедре фундаментальной медицины, потому что в университет было некоторое оборудование, которого нет в их школе.

Ученики подавали заявку на премию по направлению «Увеличение продолжительности жизни», потому что их работа связана с изучением и лечением болезней, хотя сам проект — сугубо синтетическая химия. «Мы не ожидали, что займем какое-то место, потому что конкурс от „МИСиС“, все как-то не про химию, но, видимо, мы убедили судей, и нам что-то дали», — рассказал Ратислав. За второе место они получили 50 тысяч рублей на двоих.

Суть проекта ребят — разработка улучшенного способа изучения белка. «Есть генетические заболевания, например, синдром Вильямса. Они происходят из-за сбоев в работе некоторых белков — и чтобы знать, как лечить эти заболевания, надо понимать, почему эти белки ломаются. Для этого надо знать структуру белков, но это довольно сложно, а мы предложили простой метод, который позволит быстро узнать их точную структуру ровно в том месте, в котором надо, понять, почему происходит генетическое заболевание и как его лечить», — объяснил Ратислав. Он уточнил, что непосредственно причинами заболевания будут заниматься биологи: их задача была в том, чтобы сделать молекулу, при помощи которой исследовать структуру белка.

Василий Митурич сейчас закончил работать над проектом, так как поступил в Высшую школу экономики, Ратислав пока что продолжает заниматься этой темой. В дальнейшем он также планирует пойти в ВШЭ на химическое отделение.