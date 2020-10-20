Ученик 11-го академического класса школы имени Маршала Чуйкова Ратислав Ожиганов — из Зеленограда. Вместе с напарником Василием Митуричем они заняли второе место на Молодёжной премии в области науки и инноваций, которую ежегодно организует Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Награду получила их разработка улучшенного способа изучения белка, которая поможет бороться с генетическими заболеваниями. Поговорили с Ратиславом об этом проекте и его планах на будущее.
Молодёжная премия в области науки и инноваций учреждена в 2010 году и направлена на поиск талантливой молодежи, интересующейся наукой. Она проходит полностью в онлайн-формате, чтобы у любого школьника и студента страны, вне зависимости от места жительства, была возможность рассказать о своем научном достижении в формате короткого видеоролика и выиграть главный приз.
В 2020 году на конкурс пришло около 500 заявок от студентов и школьников из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. В состав жюри вошли 90 экспертов из Российской академии наук, РОСНАНО, Росатома, Российского научного фонда, Газпрома, Сбербанка, Агентства стратегических инициатив, IBM и других.
Премия вручалась в трех номинациях: «Школьная», «Студенческая» и научно-популярная «Как устроен этот мир». Ратислав Ожиганов и Василий Митурич получили второе место в номинации «Школьная» с проектом «Новые синтетические производные кофермента SAM для изучения структуры и функций метилтрансфераз методами спектроскопии ядерно-магнитного резонанса».
Этим проектом Ратислав с напарником занимались давно: сам он почти два года (а в целом химией шесть лет), Василий еще дольше. Им помогал преподаватель из лицея и из МГУ: иногда ребята работали там на кафедре фундаментальной медицины, потому что в университет было некоторое оборудование, которого нет в их школе.
Ученики подавали заявку на премию по направлению «Увеличение продолжительности жизни», потому что их работа связана с изучением и лечением болезней, хотя сам проект — сугубо синтетическая химия. «Мы не ожидали, что займем какое-то место, потому что конкурс от „МИСиС“, все как-то не про химию, но, видимо, мы убедили судей, и нам что-то дали», — рассказал Ратислав. За второе место они получили 50 тысяч рублей на двоих.
Суть проекта ребят — разработка улучшенного способа изучения белка. «Есть генетические заболевания, например, синдром Вильямса. Они происходят из-за сбоев в работе некоторых белков — и чтобы знать, как лечить эти заболевания, надо понимать, почему эти белки ломаются. Для этого надо знать структуру белков, но это довольно сложно, а мы предложили простой метод, который позволит быстро узнать их точную структуру ровно в том месте, в котором надо, понять, почему происходит генетическое заболевание и как его лечить», — объяснил Ратислав. Он уточнил, что непосредственно причинами заболевания будут заниматься биологи: их задача была в том, чтобы сделать молекулу, при помощи которой исследовать структуру белка.
Василий Митурич сейчас закончил работать над проектом, так как поступил в Высшую школу экономики, Ратислав пока что продолжает заниматься этой темой. В дальнейшем он также планирует пойти в ВШЭ на химическое отделение.