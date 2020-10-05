На Международном турнире физиков (IPT) в конце сентября 2020 года победила российская команда, состоявшая целиком из студентов МФТИ. Они обошли коллег из десяти стран, в прошлый раз Россия одержала победу на IPT в 2012 году. Мы поговорили с одним из участников команды, студентом из Зеленограда Германом Карнупом.
Герману Карнупу 20 лет, участвовать в турнире он начал 2019 году. «В моем институте есть такой тип экзамена, вопрос во выбору, где нужно сделать мини-исследование. На нем я сделал установку, которая понравилась одному из участников команды, он пригласил меня играть с ними», — рассказал он.
Перед выходом на международный уровень студенты по всей стране соревнуются между собой, команда из университета-победителя едет защищать честь страны. В 2020 году турнир планировалось провести в Варшаве, но из-за эпидемии его провели виртуально.
За несколько месяцев до турнира организаторы опубликовали 17 задач на английском языке из различных разделов физики. Это сложные физические проблемы, у которых еще нет однозначного решения: нужно было не найти ответ, а изучить явление и обнаружить новые. Участники выбирают несколько задач, решение которых прорабатывают, начиная от качественного объяснения самого явления до сложных математических моделей и эксперимента. Каждая команда выступает в роли докладчика, оппонента и рецензента.
Задачи команд из разных стран были похожи, например, в этом году было много задач про гидродинамику. Над некоторыми задачами команда МФТИ работала вместе, также каждый еще брал на себя отдельные задачи. Герман решал две задачи из 17, первая про электростатический ксерокс, вторая про оптический компас.
«Задача про ксерокс изначально была неправильно сформулирована, и ее решение началось с того, что процесс, описанный в задаче, на физическом уровне просто не воспроизводился, потому что его не могло быть. Условие звучало так: если потереть два листа бумаги, то они электризуются, и если на одном из листов будет текст, то по распределению зарядов на втором листе можно понять, что за текст. Мы терли листы и поняли, что электризоваться они не будут, в этом была вся сложность. С этой трудностью столкнулись все команды, поэтому на турнире с ней никто не выступал. Мы же попытались обновить условия таким образом, чтобы суть не изменилась, а требуемое явление наблюдалось. И решили так: если взять стопку листов и что-то написать на первом, листы будут проминаться, будет какое-то трение, и бумага будет электризоваться. Это явление мы и исследовали. Баллы, которые нам поставили (я получил 7,33 из 10), говорят о том, что мы пошли правильным путем», — считает студент.
Команде помогали и опытные научные работники. По словам Германа, было много преподавателей, которые были готовы помочь, например, Клим Сладков и Лев Мельниковский. Самый высокий уровень подготовки, помимо России, показала команда Украины, сказал он: за всю историю турнира самыми сильными командами считаются Украина и Франция, но от Франции в этом году поехала другая команда, которая выступила слабо. За победу в турнире институт добавил участникам по пять баллов для поступления в магистратуру и объявил им благодарности.
«Я думаю, именно с этого начнется моя научная деятельность: во время решения задачи про оптический компас я наткнулся на очень красивое явление, и сейчас работаю над тем, чтобы подготовить доклад к конференции и, возможно, публикации. Это будут первые шаги в серьезной научной деятельности», — рассказал студент. В новом турнире он также будет участвовать, команда МФТИ уже выбрала себе задачи планирует снова выйти на международный уровень.