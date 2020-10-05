Как проходит турнир

Герману Карнупу 20 лет, участвовать в турнире он начал 2019 году. «В моем институте есть такой тип экзамена, вопрос во выбору, где нужно сделать мини-исследование. На нем я сделал установку, которая понравилась одному из участников команды, он пригласил меня играть с ними», — рассказал он.

Перед выходом на международный уровень студенты по всей стране соревнуются между собой, команда из университета-победителя едет защищать честь страны. В 2020 году турнир планировалось провести в Варшаве, но из-за эпидемии его провели виртуально.

За несколько месяцев до турнира организаторы опубликовали 17 задач на английском языке из различных разделов физики. Это сложные физические проблемы, у которых еще нет однозначного решения: нужно было не найти ответ, а изучить явление и обнаружить новые. Участники выбирают несколько задач, решение которых прорабатывают, начиная от качественного объяснения самого явления до сложных математических моделей и эксперимента. Каждая команда выступает в роли докладчика, оппонента и рецензента.