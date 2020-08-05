Я все проиграл, а побеждать хотелось

— До этого я восемь лет занимался борьбой и проиграл все соревнования, в которых участвовал. Сколько их там было? Штук 30 или 40 — я их все проиграл. За все это время у меня была одна-единственная медаль за третье место. Так что проигрывать я привык.

Заниматься турниками я начал два года назад. А спортом занимаюсь лет с четырёх. Мой папа хотел, чтобы мы с сестрой были спортивными и продвигал в нашей семье занятия спортом. Заставлял нас бегать, но и сам тоже бегал вместе с нами. Папа бывший боксер и понимал ценность спорта. Я этим занятиям сопротивлялся как мог. Я ходил в разные секции — и в айкидо, и в карате, и в рукопашную, и на борьбу — но это везде меня водил отец. А турниками я заинтересовался сам.

И когда я говорю, что я проигрывал — я имею ввиду, что проигрывал совсем. Это было не просто второе или третье место — чаще всего я даже не попадал в десятку. Первое время я очень расстраивался, и, если бы не отец, бросил бы все это уже давно. Но я чувствовал, что, занимаясь спортом в любом случае становлюсь увереннее в себе, форма физическая улучшается, я хорошо себя чувствую. Вот благодаря этому и поддержке отца я и не бросал спорт. Иногда, конечно, он тащил меня буквально за шкирку, через мои слезы и сопротивление.

Когда я проигрывал, плакал. Потому что, проиграв 10 раз, я думал — ну ничего, еще выиграю. На 20 проигрыше уже так в победу не верилось. И я понимал, что в занятиях борьбой у меня нет будущего, нужно искать что-то другое. Потому что побеждать мне хотелось все-таки! После победы в Крыму было спокойствие — будто так и должно быть. Мне кажется, что мои родители радовались больше, чем я, если честно. И отдельное спасибо тренеру Олегу. Не присутствуя рядом, он очень поддерживал меня онлайн.