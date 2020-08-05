«До этого было сорок соревнований и я их все проиграл». Как Данил Кузовков нашел спорт по душе и выиграл чемпионат по воркауту 05.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В июле зеленоградец Данил Кузовков занял первое место на соревнованиях по воркауту в Крыму. Это его первая победа за все время занятий спортом, а занимается он практически всю жизнь. Корреспонденту «Зеленоград.ру» Олесе Гараниной он рассказал, как после десятков неудач нашел спорт, который приносит радость.

Я все проиграл, а побеждать хотелось

— До этого я восемь лет занимался борьбой и проиграл все соревнования, в которых участвовал. Сколько их там было? Штук 30 или 40 — я их все проиграл. За все это время у меня была одна-единственная медаль за третье место. Так что проигрывать я привык.

Заниматься турниками я начал два года назад. А спортом занимаюсь лет с четырёх. Мой папа хотел, чтобы мы с сестрой были спортивными и продвигал в нашей семье занятия спортом. Заставлял нас бегать, но и сам тоже бегал вместе с нами. Папа бывший боксер и понимал ценность спорта. Я этим занятиям сопротивлялся как мог. Я ходил в разные секции — и в айкидо, и в карате, и в рукопашную, и на борьбу — но это везде меня водил отец. А турниками я заинтересовался сам.

И когда я говорю, что я проигрывал — я имею ввиду, что проигрывал совсем. Это было не просто второе или третье место — чаще всего я даже не попадал в десятку. Первое время я очень расстраивался, и, если бы не отец, бросил бы все это уже давно. Но я чувствовал, что, занимаясь спортом в любом случае становлюсь увереннее в себе, форма физическая улучшается, я хорошо себя чувствую. Вот благодаря этому и поддержке отца я и не бросал спорт. Иногда, конечно, он тащил меня буквально за шкирку, через мои слезы и сопротивление.

Когда я проигрывал, плакал. Потому что, проиграв 10 раз, я думал — ну ничего, еще выиграю. На 20 проигрыше уже так в победу не верилось. И я понимал, что в занятиях борьбой у меня нет будущего, нужно искать что-то другое. Потому что побеждать мне хотелось все-таки! После победы в Крыму было спокойствие — будто так и должно быть. Мне кажется, что мои родители радовались больше, чем я, если честно. И отдельное спасибо тренеру Олегу. Не присутствуя рядом, он очень поддерживал меня онлайн.

Мог по 12 часов зависать в компьютерных играх

С другом ходили по площадкам, тренировались, вместе бегали и в какой-то момент встретили человека, который делал разные штуки на турниках. Мы загорелись! Расспросили его, откуда он все это умеет, где тренируется и так в мою жизнь вошел воркаут.

Был период, когда я зависал в компьютерных играх. Мог по 12 часов играть. И это несмотря на то, что занимался тогда борьбой. Но, может, потому что у меня душа к борьбе не лежала, я искал какой-то способ занять свободное время.

А с воркаутом я с этими играми завязал. И совершенно не понимаю, когда молодые ребята вместо того, чтобы сходить на турники, сидят в компе, пьют и ничего, кроме этого, у них в жизни нет. Мой круг общения — это исключительно спортивные ребята. Мы тренируемся вместе, гуляем. Ездим вместе на соревнования.

Обычно я тренируюсь 3-4 раза в неделю, по 3-4 часа. Мне хватает времени на учебу, на общение с друзьями, фотографии, а больше мне ничего не нужно. Тренировки для меня всегда радость. Уговаривать себя не приходится. Может потому, что я нашел дело по душе.

Да, есть сложные элементы — например, статика. Когда тело параллельно земле, но ноги земли не касается. Со стороны выглядит так, как будто человек парит над землей, но на самом деле, это очень сложно. Чтобы выйти на хороший уровень нужно тренироваться лет пять. Мне еще есть куда расти.

В воркауте главное поддержать, а не наорать

Спорт остается в приоритете. Хочу следующим летом поехать в Латвию на фестиваль. Если про планы еще дальше, то хочу открыть свой зал. Рано или поздно я уйду из воркатута, потому что большая нагрузка на связки и суставы. А спорт бросать я уже не хочу, естественно. Хочу остаться тренером. Нравится работать с детьми.

Я заметил, что в борьбе или в айкидо тренеры на учеников кричат. Ну или мне такие попадались. А в воркауте такого нет. Здесь главное поддержать товарища, ученика, а не наорать на него. В воркаут принимают всех — и тех, кто давно заниматься и тех, кто только начал. И всех поддерживают. Такой поддержки я не видел ни в борьбе, ни на айкидо.

Нет такого — «я чемпион мира, я не буду с тобой общаться». Все общаются на равных. И я хочу, чтобы в моем зале тоже так было — каждый мог прийти, заниматься и получать поддержку вдохновение. Ну и иметь возможность разгружаться от основной работы и бытовых дел.

В психологическом плане мне стало намного проще общаться с людьми. Раньше стеснялся. Кроме того, я стал гораздо спокойнее чем был, когда много часов подряд играл в компьютерные игры. Настроение реально почти всегда хорошее, по крайней мере, из-за ерунды не портится.

Есть люди, которые ходят в зал для себя — им не нужно достигать каких-то целей. В процессе тренировки такой человек может выбрать то, что ему нравится делать, а в воркауте мне выбирать не приходится и вот тут приходится себя преодолевать.

Параллельно с воркаутом я начал заниматься видео-индустрией. Купил себе фотоаппарат. Вообще-то, он тоже предназначался для тренировок — я хотел делать классные фотки для соцсетей. Начал выбирать фотоаппарат и, неожиданно для себя, погрузился в тему фото еды в кафе, чтобы в меня она выглядела привлекательно. Ну вот ещё открыл для себя специализированную литературу по тренировкам и питанию. Изучаю, расту.

Боюсь я, наверное, только одного — что у меня не будет возможности делать то, что я хочу. Что не будет новых целей, к которым нужно будет двигаться.

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Метки:
люди, воркаут
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