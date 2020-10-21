Смертельно точный результат

Прибор под названием Scorpio-9 определяет давность наступления смерти по концентрации АТФ и АДФ, то есть энергии клетки. Чтобы использовать аппарат, необходимо взять пункцию клеток из трехглавой мышцы руки и разместить на специальную подложку, которая анализирует уровень АТФ.

«Чем больше времени прошло с момента гибели, тем меньше заряд АТФ и митохондрий в клетке», — пояснила Екатерина.

Идея создать такой аппарат пришла к Екатерине после разговора с отцом-судмедэкспертом, рассказавшим, насколько важно для следствия установить точное время смерти.

В отличие от большинства традиционных методик, требующих доставки тела в морг, вскрытия и многочасовых манипуляций, Scorpio-9 позволяет за несколько минут установить время наступления смерти прямо на месте с точностью до 10 минут. У обычных же методов погрешность может превышать 10 часов.

«Затраты времени и большая погрешность могут быть критичными. Почему? Срок задержание подозреваемого ограничен. Если не доказана виновность — его отпустят. То есть наш прибор поможет быстрее определять подозреваемых», — уверена Екатерина.