Студентка 4 курса МИЭТа Екатерина Зорикова и выпускник Роман Морозов заняли призовое место в международном конкурсе INRADEL. Команду наградили за аппарат для точного определения давности наступления смерти. Он может сильно облегчить работу следствия и судебно-медицинских экспертов.
Свою разработку команда МИЭТа представила на церемонии в Ялте. Автор идеи — Екатерина Зорикова, она учится в Институте биомедицинских систем НИУ МИЭТ. Для нее этот конкурс — первый. У Романа Морозова больше опыта — он уже выигрывал гранты от Фонда содействия развитию малых форм предприятий, участвовал в конкурсе «Умник» с проектом «Клеточный каркас».
Прибор под названием Scorpio-9 определяет давность наступления смерти по концентрации АТФ и АДФ, то есть энергии клетки. Чтобы использовать аппарат, необходимо взять пункцию клеток из трехглавой мышцы руки и разместить на специальную подложку, которая анализирует уровень АТФ.
«Чем больше времени прошло с момента гибели, тем меньше заряд АТФ и митохондрий в клетке», — пояснила Екатерина.
Идея создать такой аппарат пришла к Екатерине после разговора с отцом-судмедэкспертом, рассказавшим, насколько важно для следствия установить точное время смерти.
В отличие от большинства традиционных методик, требующих доставки тела в морг, вскрытия и многочасовых манипуляций, Scorpio-9 позволяет за несколько минут установить время наступления смерти прямо на месте с точностью до 10 минут. У обычных же методов погрешность может превышать 10 часов.
«Затраты времени и большая погрешность могут быть критичными. Почему? Срок задержание подозреваемого ограничен. Если не доказана виновность — его отпустят. То есть наш прибор поможет быстрее определять подозреваемых», — уверена Екатерина.
Центры судебной экспертизы и станут, скорее всего, основными покупателями аппарата. Прибор также предназначен для сотрудников МВД и органов следствия, говорится в презентации, которой Екатерина поделилась с «Зеленоград.ру».
"Похожий аппарат разрабатывали в Российской академии медицинских наук, но он стоил порядка полумиллиона рублей и не смог выйти на рынок из-за высокой цены. Себестоимость нашего аппарата около 25 тысяч рублей, а на рынок мы планируем вывести его за 78 тысяч рублей. К весне хотим сделать опытный образец, который повезем на выставку здравоохранения 23 апреля в Москве, где обсудим его дальнейшее развитие" , — рассказала Екатерина.
Разработчики оценивают потребность судмедэкспертов минимум в 360 приборов. Рынок самого портативного оборудования для определения давности наступления смерти они оценивают в 5,6 млн рублей в год, а рынок расходных материалов — в 31,6 млн рублей в год.
Проект реализуется в зеленоградском нанотехнологическом центре. Сейчас команда находится на этапе создания прототипа и подачи заявки на патент. Затем предстоит сертификация и получение первого госзаказа. Ожидается, что в 2023 году аппарат поступит на рынок. В больнице имени Боткина и Минздраве РФ уже одобрили идею и рекомендовали прибор к созданию с дальнейшей поддержкой.
Для изготовления промышленного образца прибора, проведения испытаний in vitro, клинических и технических испытаний, госрегистрации и сертификации продукции потребуется 25 млн рублей. Разработчики ищут инвестора на эту сумму под 30% доли предприятия. Они считают, что инвестиции окупятся в течении двух лет после выхода на рынок, а в течении пяти лет после выхода на рынок прибыль составит 272 млн рублей.
Исследователи из Зеленограда получили 300 тысяч рублей, разделив общий призовой фонд в три миллиона рублей с другими победителями. Но главное при участии в конкурсах — не деньги, а возможность довести идею до прототипа и проработать каждую деталь, считает Екатерина.
Она призвала студентов и выпускников чаще участвовать в подобных мероприятиях, а также отметила заслуги других ученых, боровшихся за победу в INRADEL. «Уверена, что в случае реализации проектов коллег и успешного вывода их на рынок качество жизни у людей станет выше».