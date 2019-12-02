Дом для селезня искали «всем миром»: его спасители, корреспондент «Зеленоград.ру» и читатели. Принять травмированную птицу согласились несколько реабилитационных центров, но все находятся довольно далеко от Зеленограда.

Ближайший питомник расположен в Дмитровском районе, под Яхромой, где в свое время приютили медвежат и рысь, найденных в зеленоградских лесопарках, а также другую «серую шейку» из Малинского пруда, спасенную при нашем участии.

В итоге решили отвезти селезня туда, под Яхрому, но накануне с нами связалась наша читательница Екатерина и рассказала про замечательное место на границе с Зеленоградом, организаторы которого предложили устроить селезня у них.

Перед тем как передать туда спасенную птицу на попечение, корреспондент «Зеленоград.ру» связался с устроителями, чтобы узнать об этом месте и условиях содержания побольше.

Находится оно на территории компаний «Артис» и «Гуд Вуд» в деревне Елино. Несколько лет назад сотрудники этих компаний очистили заброшенный пруд и облагородили его. В пруд подвели воздух, чтобы зимой водоем не замерзал полностью, и завезли первый десяток уток.

Сейчас здесь около восьмидесяти уток самых разных видов и пара белых лебедей, которые в этом году обзавелись потомством. Кроме пруда с птицами на территории есть собственный «дом ланей», тоже с потомством. Но территория закрытая — этот парк организован для сотрудников и их детей.