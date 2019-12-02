Спасенный нашими читателями селезень обрел новый дом и подругу в частном парке компаний «Артис» и «Гуд Вуд» под Зеленоградом 02.12.2019 ZELENOGRAD.RU

О спасении селезня со сломанным крылом мы писали неделю назад. Птица не могла улететь вместе с сородичами и осталась на пруду. Стая ждала до последнего, но когда водоем окончательно замерз, покинула его. Неравнодушные зеленоградцы Александр и Ксения поймали птицу и временно приютили на выходные в квартире, а в понедельник вечером, 25 ноября, отвезли на новое место жительства.

Дом для селезня искали «всем миром»: его спасители, корреспондент «Зеленоград.ру» и читатели. Принять травмированную птицу согласились несколько реабилитационных центров, но все находятся довольно далеко от Зеленограда.

Ближайший питомник расположен в Дмитровском районе, под Яхромой, где в свое время приютили медвежат и рысь, найденных в зеленоградских лесопарках, а также другую «серую шейку» из Малинского пруда, спасенную при нашем участии.

В итоге решили отвезти селезня туда, под Яхрому, но накануне с нами связалась наша читательница Екатерина и рассказала про замечательное место на границе с Зеленоградом, организаторы которого предложили устроить селезня у них.

Перед тем как передать туда спасенную птицу на попечение, корреспондент «Зеленоград.ру» связался с устроителями, чтобы узнать об этом месте и условиях содержания побольше.

Находится оно на территории компаний «Артис» и «Гуд Вуд» в деревне Елино. Несколько лет назад сотрудники этих компаний очистили заброшенный пруд и облагородили его. В пруд подвели воздух, чтобы зимой водоем не замерзал полностью, и завезли первый десяток уток.

Сейчас здесь около восьмидесяти уток самых разных видов и пара белых лебедей, которые в этом году обзавелись потомством. Кроме пруда с птицами на территории есть собственный «дом ланей», тоже с потомством. Но территория закрытая — этот парк организован для сотрудников и их детей.

За птицами и животными здесь круглосуточный присмотр, профессиональный ветеринарный уход, и питание у них отличное. Живут они на открытом воздухе, как и в дикой природе, но 30-градусные морозы пережидают в специальном теплом помещении.

«Всё там хорошо, прекрасные люди, увлечённые. Вообще, прям как в „загнивающей“ буржуазной Европе», — поделился впечатлениями Александр, после того как отвез птицу.

В конце недели мы вновь связались с устроителями этого места, чтобы узнать, как дела у нашего селезня. Выяснили, что у него с крылом и как он обживается.

«У него неправильно срослась кость — так, к сожалению, и останется. Но он уже немного летает. Подружился с лебедями, которые его поначалу гоняли. И нашел себе хорошую уточку», — рассказал организатор.

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