О селезне с поврежденным крылом в маленьком пруду возле ФОК «Малино» в редакцию написали несколько человек. Они просили помочь, памятуя об истории трёхлетней давности про спасение «серой шейки», в котором «Зеленоград.ру» принимал непосредственное участие.

Помочь просили и спасателей. Наша читательница Лариса Д. в комментарии к публикации о спасении голубя написала: «Скоро морозы — и утка не сможет улететь, а там появляются бездомные собаки. Пруд замёрзнет — она погибнет. Другие утки улетят, а она останется со страхом за свою жизнь. И мне тоже страшно при мыcли об этом».

Спасатель Александр, вытащивший на прошлой неделе из петли голубя, запутавшегося в ветках березы, увидел комментарий и на следующий день отправился на пруд. Там было три селезня и три утки, но травмированной птицы опознать не удалось. Через несколько дней вновь пришло тревожное сообщение. Субботним утром 23 ноября, в свой выходной после суток работы, Александр и его подруга Ксения отправились проверить информацию.

Пруд уже замерз, все птицы улетели, остался только тот самый селезень со сломанным правым крылом — ютился в прибрежных кустах. «Он, само собой, не горел желанием попасть в руки двух страшных людей и убежал на лёд. Пытался взлететь, но не смог. Пришлось за ним погоняться по льду», — рассказывает Александр. К счастью, лед уже достаточно прочный, чтобы выдержать взрослого человека, — специальное снаряжение не потребовалось.

Александр отвез селезня к себе домой, посадил в ванну, наполненную водой, накормил и отогрел. Сейчас мы коллективно ищем, куда пристроить селезня, после того как он получит ветеринарную помощь. Один из центров по передержке диких животных предварительно согласился принять селезня. Следим за развитием событий.