«Голубь запутался в ветвях» — такой вызов получили спасатели 214-го отряда около 9:20 во вторник, 12 ноября. Попавшую в беду птицу заметила через окно женщина, проживающая на третьем этаже в корпусе 445, и позвонила в Центр управления кризисными ситуациями.
У птицы на лапе был обрывок веревки — им она и зацепилась за ветку березы. Старший расчета спасателей Александр Козлов взобрался на дерево по трехколенной лестнице, насколько ее хватило — а это метров десять в высоту, — и еще на пару метров выше с помощью альпинистского снаряжения. «Верёвка с узлом на конце забрасывается повыше, удавкой вокруг ствола, и по этой верёвке я поднялся, освободил птицу и разжал руки — полетит или нет», — рассказал «Зеленоград.ру» Александр.
Голубь попытался улететь, но, видимо, слишком долго висел вниз головой, запутавшись в ветвях, поэтому упал. Спасатели подобрали его на земле, обработали поврежденную лапку антисептиком, после чего отпустили, убедившись, что птица пришла в себя.
Вся операция заняла в целом около двадцати минут вместе с подготовкой и собственно спасением птицы.
По случайному совпадению, инцидент произошел напротив подъезда с табличкой «Учебно-методический центр департамента ГОиЧС».
У спасателей есть должностные инструкции по гуманному обращению с животными. А в прошлом году для них устраивали семинар на базе Московского зоопарка по обращению с дикими животными. Там, в частности, рассказывали, как не провоцировать животных на агрессию, как постараться не вызвать у них еще больший стресс и, разумеется, как обезопасить себя.
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