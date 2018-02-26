Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Привязанную рысь нашли в лесопарке 4 микрорайона. Её отправили на передержку 26.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Рысь нашла гуляющая в парке жительница Зеленограда — дикая кошка была привязана к дереву. Женщина позвонила на «горячую линию» мэрии, и животное увезли в центр реабилитации, а в перспективе могут отдать в зоопарк.

фото: www.dpioos.ru

Об инциденте сообщил московский департамент природопользования. Животное обнаружили неподалёку от корпуса 451, в глубине парка недалеко от тропинки, как пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе ведомства. На место приехали специалисты Центра передержки животных департамента природопользования, который расположен в Дмитровском районе под Яхромой — туда рысь и отвезли.

Это самец, ему около полутора лет, он в нормальном состоянии. По данным РИА Новости, хозяин рыси не обнаружен. Животное после передержки могут передать зоопарку.

«Хозяин пока не объявился, — подтвердили в пресс-службе. — Содержать рысь в московской квартире, естественно, не рекомендуется. В крайнем случае, это может быть загородный дом со специальным вольером».

В 2016 году в Зеленограде нашли двух медвежат — в лесу за Озерной аллеей. Они не боялись людей, принимали угощение и были сильно истощены. А через месяц горожане вызволили из полыньи Малинского пруда селезня со сломанным крылом. В прошлом году медвежата и утка жили в том же реабилитационном центре под Яхромой и чувствовали себя хорошо.

«Подобные случаи, когда в Москве на улице находят диких животных, участились в последнее время. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона „О защите диких животных“. Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время», — прокомментировал происшествие руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Аттракцион невиданной щедрости в парке развлечений Виртуалити. Нереальные эмоции со скидкой 50% Объявления
Цирк Максимус— уникальный аттракцион с тигрольвами! Только до 23-25 февраля акция по билетам 1+1 Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама