Рысь нашла гуляющая в парке жительница Зеленограда — дикая кошка была привязана к дереву. Женщина позвонила на «горячую линию» мэрии, и животное увезли в центр реабилитации, а в перспективе могут отдать в зоопарк.
Об инциденте сообщил московский департамент природопользования. Животное обнаружили неподалёку от корпуса 451, в глубине парка недалеко от тропинки, как пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе ведомства. На место приехали специалисты Центра передержки животных департамента природопользования, который расположен в Дмитровском районе под Яхромой — туда рысь и отвезли.
Это самец, ему около полутора лет, он в нормальном состоянии. По данным РИА Новости, хозяин рыси не обнаружен. Животное после передержки могут передать зоопарку.
«Хозяин пока не объявился, — подтвердили в пресс-службе. — Содержать рысь в московской квартире, естественно, не рекомендуется. В крайнем случае, это может быть загородный дом со специальным вольером».
В 2016 году в Зеленограде нашли двух медвежат — в лесу за Озерной аллеей. Они не боялись людей, принимали угощение и были сильно истощены. А через месяц горожане вызволили из полыньи Малинского пруда селезня со сломанным крылом. В прошлом году медвежата и утка жили в том же реабилитационном центре под Яхромой и чувствовали себя хорошо.
«Подобные случаи, когда в Москве на улице находят диких животных, участились в последнее время. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона „О защите диких животных“. Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время», — прокомментировал происшествие руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.
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