Об инциденте сообщил московский департамент природопользования. Животное обнаружили неподалёку от корпуса 451, в глубине парка недалеко от тропинки, как пояснили Zelenograd.ru в пресс-службе ведомства. На место приехали специалисты Центра передержки животных департамента природопользования, который расположен в Дмитровском районе под Яхромой — туда рысь и отвезли.

Это самец, ему около полутора лет, он в нормальном состоянии. По данным РИА Новости, хозяин рыси не обнаружен. Животное после передержки могут передать зоопарку.

«Хозяин пока не объявился, — подтвердили в пресс-службе. — Содержать рысь в московской квартире, естественно, не рекомендуется. В крайнем случае, это может быть загородный дом со специальным вольером».

В 2016 году в Зеленограде нашли двух медвежат — в лесу за Озерной аллеей. Они не боялись людей, принимали угощение и были сильно истощены. А через месяц горожане вызволили из полыньи Малинского пруда селезня со сломанным крылом. В прошлом году медвежата и утка жили в том же реабилитационном центре под Яхромой и чувствовали себя хорошо.

«Подобные случаи, когда в Москве на улице находят диких животных, участились в последнее время. Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона „О защите диких животных“. Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время», — прокомментировал происшествие руководитель департамента природопользования Антон Кульбачевский.