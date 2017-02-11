Пару брошенных медвежат в ошейниках обнаружили зеленоградцы, гуляющие по лесопарку за стадионом «Ангстрем». А через месяц горожане вызволили из полыньи Малинского пруда селезня со сломанным крылом. Сейчас косолапые малыши и утка живут в Центре передержки диких животных «Простар+" под Яхромой. Zelenograd.ru выяснил, как питомцы центра перенесли 30-градусные рождественские и февральские морозы.

Собственно, даже самые трескучие морозы обитателям центра не страшны. Птицы живут в помещении, медвежата — в крытом загоне с выходом на улицу.

Кстати, лохматая парочка получила имена — Миша и Маша. Медвежат, явно голодных и испытывающих жажду, 28 сентября 2016 года заметили в лесу у Озёрной аллеи местные отдыхающие. Животные оказались ручными: людей не боялись, охотно общались с ними и с удовольствием принимали угощения.

Когда малышей нашли, на вид им было около трёх-четырёх месяцев. После осмотра специалисты определили, что на самом деле медвежатам около полугода, просто они сильно истощены.