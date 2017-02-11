Пару брошенных медвежат в ошейниках обнаружили зеленоградцы, гуляющие по лесопарку за стадионом «Ангстрем». А через месяц горожане вызволили из полыньи Малинского пруда селезня со сломанным крылом. Сейчас косолапые малыши и утка живут в Центре передержки диких животных «Простар+" под Яхромой. Zelenograd.ru выяснил, как питомцы центра перенесли 30-градусные рождественские и февральские морозы.
Собственно, даже самые трескучие морозы обитателям центра не страшны. Птицы живут в помещении, медвежата — в крытом загоне с выходом на улицу.
Кстати, лохматая парочка получила имена — Миша и Маша. Медвежат, явно голодных и испытывающих жажду, 28 сентября 2016 года заметили в лесу у Озёрной аллеи местные отдыхающие. Животные оказались ручными: людей не боялись, охотно общались с ними и с удовольствием принимали угощения.
Когда малышей нашли, на вид им было около трёх-четырёх месяцев. После осмотра специалисты определили, что на самом деле медвежатам около полугода, просто они сильно истощены.
«Сейчас медвежата в хорошем состоянии, здоровы, бодры. Корм получают в соответствии с возрастом (до 15 кг в сутки): кашу, фрукты, витамины, каждый — по банке сгущенки в день. Поправились. Очень ласковые», — рассказала Zelenograd.ru представитель Мосприроды.
Миша и Маша ведут в основном активный образ жизни: в перерывах между сном любят поиграть. Как пояснил управляющий «Простар+", брат с сестрой ещё слишком малы, чтобы впадать в спячку. Возможно, если б рядом была мама, научила бы.
Ориентировочно весной департамент природопользования (Мосприрода) будет решать следующее местожительства медвежат. Того, кто бросил малышей на произвол судьбы, до сих пор не нашли. Может, оно и к лучшему для этой пары.
А вот малинский селезень, скорее всего, останется жить в центре передержки.
История зеленоградской «серой шейки» началась 29 октября 2016 года с обращения в соцсетях неравнодушной молодой зеленоградки, которая с дочкой-школьницей увидела беспомощную птицу и попросила помочь спасти птицу: «В замерзающем Малинском пруду осталась зимовать утка. То ли сломано правое крыло, то ли подбито. Не может она улететь…»
Zelenograd.ru организовал спасательную операцию, в которой приняли участие спасатели, сотрудники департамента природопользования, управы и жилищника Старого Крюково и гимназии 1528. Операция продолжалась два дня. Когда птицу наконец вызволили из пруда, оказалось, что она ещё и прихрамывает.
Селезню провели операцию, крыло срослось, и была вероятность, что весной пернатое выпустят на волю, если у него вернётся способность летать. Но, как правило, «птицы со сломанным крылом на воле долго не живут, не могут в природе существовать, потому что превращаются в еду для животных», поясняют в «Простар+".
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