В Центр передержки диких животных под Яхромой отправляются многие московские «найдёныши» — дикие звери, оказавшиеся в городе. Некоторых из них содержали в плохих условиях или попросту бросили хозяева, другие попали в городскую среду случайно. Так случилось с зеленоградской «Серой шейкой» — уткой, которая из-за сломанного крыла не смогла улететь и осталась на замерзающем прудике в Малино. Двух медвежат обнаружили в 2016 году в лесу за 7 микрорайоном, а в этом феврале в лесопарке 4 микрорайона горожане нашли рысь, привязанную к дереву. Корреспондент Zelenograd.ru Ольга Походня побывала в питомнике, чтобы выяснить судьбу «зеленоградских зверей» и увидеть их новый дом своими глазами.
Поездку в Центр передержки, который находится в деревне Андрейково Дмитровского района, организовал для журналистов столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды, который сотрудничает с питомником.
В солнечный, морозный февральский день питомник утопал в сугробах после недавних снегопадов. Гостей встретил управляющий Арвидас Яблонскис и первым делом показал самых впечатляющих питомцев, которые попали в центр за последние три года. Среди них колоритный красавец лев Бонифаций, малышом изъятый из контактного зоопарка на Арбате в 2015 году, и два «бирюлёвских» льва, найденные год назад в складских помещениях промзоны на юге Москвы.
Маленькая львица, всего два дня назад поступившая в центр, испуганно прижалась к Арвидасу, глядя на направленные на неё телекамеры. Двухмесячного детеныша изъяли на северо-западе Москвы. Москвичи пожаловались в Росприроднадзор на объявление в интернете, предлагающее фотосессию с дикими кошками. Полицейские провели операцию по задержанию предпринимателя: оперативники заказали услугу «львёнок для фотосессии», назначили встречу в кафе, куда им принесли в переноске малыша-нелегала. У владельца не оказалось необходимых документов на животного. По инциденту началось расследование.
В конце февраля в питомник привезли и рысь из Зеленограда — животное проходит реабилитацию, его поместили в сорокадневный карантин. Управляющий сообщил, что рысь чувствует себя хорошо, с аппетитом ест говядину и птицу. Самец был найден в ошейнике, контактирует с людьми, очевидно, что он содержался в домашних условиях. «Это уже как минимум третий случай спасения дикого животного в столичном регионе за месяц» , — говорит Арвидас Яблонскис.
Два медвежонка, найденные в Зеленограде два года назад, в феврале уехали из Центра передержки — их отправили в Липецкий зоопарк. Они тоже были приручены и брошены: медвежата гуляли в лесопарковой зоне между 7 микрорайоном и стадионом «Ангстрем», где их обнаружил местный житель и вызвал полицию. Животные были в ошейниках, смело подходили к людям и брали еду с рук.
«Медведи прожили в центре около двух лет, превратились во взрослых животных, — рассказал руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский. — Мы решили их не разлучать. Когда Липецкий зоопарк обратился с просьбой забрать обоих животных, было принято решение передать их туда, поскольку у этого зоопарка хорошие условия содержания и есть опыт работы с медведями».
А вот про утку, точнее, селезня, который замерзал на маленьком пруду в Малино — с его спасением вышла целая история — в питомнике рассказать затруднились: уток и других птиц здесь бывает много, тех, кто поправляется, просто выпускают. Наверное, выпустили и «зеленоградца».
Центр реабилитации диких животных «Простар-плюс» — частная организация, которая финансируется из бюджета Москвы в рамках контракта столичного департамента природопользования. В центре около тысячи обитателей, считая птиц. Сюда принимают спасенных диких животных, оказавшихся в беде. Подброшенных зверей немного, чаще диких животных изымают у недобросовестных владельцев. Простые утки, голуби и гуси, равно как и редкие животные, окружены заботой — здесь им гораздо спокойнее, чем зоопарке. Обычно со временем питомцев пристраивают в зоопарки, но некоторые остаются здесь навсегда.
«После карантина мы подыскиваем так называемые „добрые руки“ — это либо зоопарки на территории Российской Федерации, либо частные зоопарки, где есть специалисты и где животным создадут условия, приближенные к их среде обитания» , — рассказал Кульбачевский. И высказался за скорейшее принятие закона «Об охране диких животных», который предполагает запрет контактных зоопарков и передвижных дельфинариев. По новому закону нельзя будет содержать в квартирах диких животных и ядовитых змей.
Сейчас сообщить о диком, декоративном или экзотическом животном, попавшем в беду, можно на круглосуточную горячую линию правительства Москвы: 8(495)777-7777. Если помощь по этому обращению задерживается, можно звонить в Центр реабилитации диких животных «Простар-плюс» напрямую: 8(495)631-4227 (офис в Москве, работает по будням до 17:00).
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