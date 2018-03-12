В Центр передержки диких животных под Яхромой отправляются многие московские «найдёныши» — дикие звери, оказавшиеся в городе. Некоторых из них содержали в плохих условиях или попросту бросили хозяева, другие попали в городскую среду случайно. Так случилось с зеленоградской «Серой шейкой» — уткой, которая из-за сломанного крыла не смогла улететь и осталась на замерзающем прудике в Малино. Двух медвежат обнаружили в 2016 году в лесу за 7 микрорайоном, а в этом феврале в лесопарке 4 микрорайона горожане нашли рысь, привязанную к дереву. Корреспондент Zelenograd.ru Ольга Походня побывала в питомнике, чтобы выяснить судьбу «зеленоградских зверей» и увидеть их новый дом своими глазами.

Поездку в Центр передержки, который находится в деревне Андрейково Дмитровского района, организовал для журналистов столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды, который сотрудничает с питомником.

В солнечный, морозный февральский день питомник утопал в сугробах после недавних снегопадов. Гостей встретил управляющий Арвидас Яблонскис и первым делом показал самых впечатляющих питомцев, которые попали в центр за последние три года. Среди них колоритный красавец лев Бонифаций, малышом изъятый из контактного зоопарка на Арбате в 2015 году, и два «бирюлёвских» льва, найденные год назад в складских помещениях промзоны на юге Москвы.