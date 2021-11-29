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Сделать выделенную полосу для автобусов на Солнечной аллее на пересечении со старым мостом 29.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Сделать третью полосу на Солнечной аллее в зоне пересечения со Старокрюковским проездом при движении к МИЭТу и выделить её только под общественный транспорт — с таким предложением обратился в префектуру местный житель Василий Иванов. Он считает, что такое изменение будет полезно как автомобилистам, так и пассажирам автобусов.

Сейчас трёхполосная Солнечная аллея сужается на перекрёстке до двух полос как раз перед первым «коротким» светофором. Так что выделенная полоса позволит большему количеству машин преодолевать перекрёсток, раз им не будут мешать автобусы. По идее Василия, «выделенка» соединится с основным потоком до второго светофора, а на нём зелёный горит дольше.

О реакции префектуры на это предложение пока неизвестно.

В Зеленограде действуют только две короткие выделенные полосы: на улице Ленина от Новокрюковской до Советской и дублёре Кутузовского шоссе со стороны 23 микрорайона. Ещё одну собираются построить на улице Советской — для бесплатного компенсационного автобуса КМ. Кроме того, планируют построить выделенку на Жилинской улице в Андреевке.

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Для полноценного функционирования общественного транспорта в городе этого недостаточно, считают в фонде «Городские проекты». Сейчас автобусы стоят в пробках вместе с основным потоком машин, а выделенные полосы позволяют вывести общественный транспорт из общего автомобильного потока, сокращая время его задержек и увеличивая провозную способность дороги. По примерным подсчетам «Городских проектов», одна автобусная полоса перевозит около десяти тысяч человек в час, тогда как автомобильная — всего тысячу.

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Стоит ли строить выделенную полосу на пересечении Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда?
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Метки:
общественный транспорт, солнечная аллея, автобусы, пробки, старокрюковский проезд, выделенная полоса
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 14:26
Уважаемая редакция исказила предложение Иванова, предложение выглядело так (а не как на картинках редакции):

Kill Digit
Вчера, 15:14
В Зеленограде действуют только две короткие выделенные полосы
На самом деле больше, ещё:
1. На остановке МИЭТ в сторону Крюково.
2. В старой части города в Крюково.
3. В новой части станции Крюково у остановок.
4. В новой части города выделенка перед поворотом к Крюково со спец.светофором.
может и ещё где имеются кусочки.
Михаил Василенко
Вчера, 15:15
Я категорически против выделенных полос! И против потому, что это у нас не решает проблему,а загоняет её внутрь! Для чего и в связи с чем делаются такие полосы? Ответ очевиден - для того, чтобы гарантировать проезд общественного транспорта в условиях когда дорога не справляется с трафиком на ней!. Но если вы тупо просто отнимаете ещё один ряд движения на перегруженной дороге это разве решит проблему? Нет, автобусы и такси поедут быстрее, а вот остальной транспорт станет тормозить ещё сильнее! Поэтому для решения таких вопросов должна или прекратиться полностью новая застройка города. Или проводиться расширение проезжей части минимум на две полосы!!! И одна из этих полос может быть выделенной! На бордюры и плитку деньги мэрия нашла, пускай ищёт и на расширение проезжей части. А заниматься имитацией решения проблемы - ума много не надо - ставь камеры и ограничивай скорость...

Сергей Пшеничников
Вчера, 15:32
Авторов "примерного подсчёта" надо гнать разными грязными тряпками обратно в среднюю школу.
pokemonych
Вчера, 22:35
Нет, автобусы и такси поедут быстрее, а вот остальной транспорт станет тормозить ещё сильнее!
Как так? Полоса то новая, те что былы так и останутся.
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