Сейчас трёхполосная Солнечная аллея сужается на перекрёстке до двух полос как раз перед первым «коротким» светофором. Так что выделенная полоса позволит большему количеству машин преодолевать перекрёсток, раз им не будут мешать автобусы. По идее Василия, «выделенка» соединится с основным потоком до второго светофора, а на нём зелёный горит дольше.

О реакции префектуры на это предложение пока неизвестно.

В Зеленограде действуют только две короткие выделенные полосы: на улице Ленина от Новокрюковской до Советской и дублёре Кутузовского шоссе со стороны 23 микрорайона. Ещё одну собираются построить на улице Советской — для бесплатного компенсационного автобуса КМ. Кроме того, планируют построить выделенку на Жилинской улице в Андреевке.