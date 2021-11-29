Сделать третью полосу на Солнечной аллее в зоне пересечения со Старокрюковским проездом при движении к МИЭТу и выделить её только под общественный транспорт — с таким предложением обратился в префектуру местный житель Василий Иванов. Он считает, что такое изменение будет полезно как автомобилистам, так и пассажирам автобусов.
Сейчас трёхполосная Солнечная аллея сужается на перекрёстке до двух полос как раз перед первым «коротким» светофором. Так что выделенная полоса позволит большему количеству машин преодолевать перекрёсток, раз им не будут мешать автобусы. По идее Василия, «выделенка» соединится с основным потоком до второго светофора, а на нём зелёный горит дольше.
О реакции префектуры на это предложение пока неизвестно.
В Зеленограде действуют только две короткие выделенные полосы: на улице Ленина от Новокрюковской до Советской и дублёре Кутузовского шоссе со стороны 23 микрорайона. Ещё одну собираются построить на улице Советской — для бесплатного компенсационного автобуса КМ. Кроме того, планируют построить выделенку на Жилинской улице в Андреевке.
Для полноценного функционирования общественного транспорта в городе этого недостаточно, считают в фонде «Городские проекты». Сейчас автобусы стоят в пробках вместе с основным потоком машин, а выделенные полосы позволяют вывести общественный транспорт из общего автомобильного потока, сокращая время его задержек и увеличивая провозную способность дороги. По примерным подсчетам «Городских проектов», одна автобусная полоса перевозит около десяти тысяч человек в час, тогда как автомобильная — всего тысячу.
1. На остановке МИЭТ в сторону Крюково.
2. В старой части города в Крюково.
3. В новой части станции Крюково у остановок.
4. В новой части города выделенка перед поворотом к Крюково со спец.светофором.
может и ещё где имеются кусочки.