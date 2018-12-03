Отдельная полоса для общественного транспорта появилась на дублере Кутузовского шоссе со стороны 23 микрорайона. На этом участке дороги длиной 500 метров находятся три автобусные остановки.

Выделенную полосу сделали на Кутузовском шоссе при движении в сторону Георгиевского проспекта от пересечения шоссе с улицей Дмитрия Разумовского до улицы ЦНИИМОД, сообщает пресс-служба мэрии. Здесь проходят автобусы 400 Т, 400К, 32К, 16 и областной 366-й, делая остановки «Кутузовская слобода» и «Микрорайон «Зеленый бор».

Выделенку для автобусов решили сделать в прошлом году, остановки перенесли на параллельную Кутузовскому шоссе дорогу. Водители ездили по дублеру шоссе, чтобы объехать светофор перед остановкой «Микрорайон «Зеленый бор».



По выделенной для общественного транспорта полосе могут также ездить машины «скорой помощи» (с включенными проблесковыми маячками), лицензированные такси, школьные автобусы и велосипедисты. За выезд автомобилей на автобусную полосу штраф в Москве составляет 3 тысячи рублей.

Это не первая выделенная полоса для автобусов в Зеленограде. Ещё одна есть на Крюковской площади.