Найти место для парковки в 9-м микрорайоне становится все сложней. И перспективы не радужные — после постройки новых домов в них въедут жители с машинами, а местная администрация отказывается от собственных обещаний по созданию парковочных мест.
В январе прошлого года глава управы района Старое Крюково Людмила Петрова пообещала устроить в 2020 году дополнительные парковочные места на улице в рамках программы «Моя улица». По её словам, стоянки планировалось устроить после расширения местных проездов — у поликлиники (корпус 911) и Дворца творчества.
Но сейчас, видимо, всё изменилось. «Обустройство дополнительных парковочных мест на территории 9-го микрорайона в 2020—2021 годах не планируется», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. Почему планы изменились — из-за эпидемии или это новая политика администрации — не уточнили.
Началось все в прошлом году, когда в микрорайоне начали строить дома по программе реновации. Стройплощадка разместилась на месте большой автостоянки почти на 600 машин — теперь на её месте строят корпус 935. Префектура советовала недовольным арендовать места в платном паркинге в 8 микрорайоне — в корпусах 845А и 846Б — за четыре тысячи рублей в месяц.
Теперь три новых дома в 9-м микрорайоне почти достроены - их планируют ввести в строй осенью, а значит, заселение может начаться в этом году. Исходя из числа квартир в новостройках, среднего числа человек в квартире и уровня автомобилизации, мы посчитали, что в перспективе в них будет жить более 1400 новых жителей, которым понадобится не меньше 500 парковочных мест. Конечно, часть из них переедет в новостройки из сносимых домов в 9-м микрорайоне, но около 800 человек приедут из других районов - им понадобится примерно 280 парковочных мест.
Получается, в перспективе пары лет микрорайону может понадобится несколько сот новых парковочных мест. Где их взять? В подземных паркингах в трех новых домах будет 282 машиномест. Но это будут платные парковки — бесплатных в новостройках не делают, в том числе, в домах по программе реновации.
То есть, может быть так, что платные подземные гаражи будут пустовать, а люди продолжат колесить по дворам в поисках бесплатного места. Проектировщики прямо говорят, что эти стоянки не будут востребованы жителями, поскольку они дорогие. Это уже известно на примере 19-го микрорайона.
Сколько будет уличных парковок возле новых домов, неизвестно. Официальные картинки фонда реновации вообще не показывают какие-либо парковки непосредственно возле этих корпусов. А в стандартах благоустройства новых кварталов отмечается, что «старые, не всегда безопасные дворы с хаотичной парковкой, с неиспользуемыми озелененными территориями, открытые для проезда автомобилей превратятся в благоустроенные публичные пространства без машин». Какое-то их количество парковочных мест будет в местных проездах у новых домов (опять же, неизвестно сколько).
Проблемы с парковками в 9-м микрорайоне будут только нарастать, поскольку в ближайшей перспективе здесь построят еще по крайне мере два высотных дома. Строится корпус 901А на 229 квартир с неизвестным количеством мест в подземной парковке и возле дома. Планируется строительство дома на месте корпуса 927. Возможно, на месте пятиэтажек- корпусов 925, 926 и 927, идущих под снос, — построят еще один многоэтажный дом.
В новом проекте межевания, который обсуждали в прошлом году, запланирован учачсток под строительство паркинга. Но когда его построят, неизвестно и он точно будет платным.
Что остаётся людям? Перекрывать свои дворы шлагбаумами от чужих машин, копить деньги на место в платном паркинге или отказываться от машины.
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