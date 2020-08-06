И что делать?

Получается, в перспективе пары лет микрорайону может понадобится несколько сот новых парковочных мест. Где их взять? В подземных паркингах в трех новых домах будет 282 машиномест. Но это будут платные парковки — бесплатных в новостройках не делают, в том числе, в домах по программе реновации.

То есть, может быть так, что платные подземные гаражи будут пустовать, а люди продолжат колесить по дворам в поисках бесплатного места. Проектировщики прямо говорят, что эти стоянки не будут востребованы жителями, поскольку они дорогие. Это уже известно на примере 19-го микрорайона.

Сколько будет уличных парковок возле новых домов, неизвестно. Официальные картинки фонда реновации вообще не показывают какие-либо парковки непосредственно возле этих корпусов. А в стандартах благоустройства новых кварталов отмечается, что «старые, не всегда безопасные дворы с хаотичной парковкой, с неиспользуемыми озелененными территориями, открытые для проезда автомобилей превратятся в благоустроенные публичные пространства без машин». Какое-то их количество парковочных мест будет в местных проездах у новых домов (опять же, неизвестно сколько).

Проблемы с парковками в 9-м микрорайоне будут только нарастать, поскольку в ближайшей перспективе здесь построят еще по крайне мере два высотных дома. Строится корпус 901А на 229 квартир с неизвестным количеством мест в подземной парковке и возле дома. Планируется строительство дома на месте корпуса 927. Возможно, на месте пятиэтажек- корпусов 925, 926 и 927, идущих под снос, — построят еще один многоэтажный дом.

В новом проекте межевания, который обсуждали в прошлом году, запланирован учачсток под строительство паркинга. Но когда его построят, неизвестно и он точно будет платным.

Что остаётся людям? Перекрывать свои дворы шлагбаумами от чужих машин, копить деньги на место в платном паркинге или отказываться от машины.