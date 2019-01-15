Большая парковка в 9 микрорайоне сейчас полупустая, шлагбаум убран, бывший арендатор — «Виктория ПГТО» — срезает забор. Договор с городом об аренде этого участка под стоянку закончился в конце декабря. Теперь это будет просто бесплатная уличная стоянка, убирать ее будет районный «Жилищник».

Автостоянка в 9 микрорайоне работала с 1980 года. Здесь почти 600 машиномест. В 2017 году московские власти объявили о начале реновации — строительстве новых домов для переселения туда жителей из старых. Стоянка на Солнечной аллее попала на территорию одного из будущих домов — корпуса 935. Подготовка к строительству первого дома, корпуса 934, уже началось, но стройка не затрагивает территорию автостоянки. Корпус 935, по планам, должны начать строить в этом или следующем году, но точные сроки пока неизвестны. Конкурс на проектирование не объявлялся.

Пока в 9 микрорайоне есть, где припарковаться, рассказывает местный житель, но вечером найти место получается в 200-300 метрах от дома. Он считает, что когда построят новые дома, места не будет.

Префектура советует воспользоваться многоуровневой парковкой у новых башен на «старом» мосту, в корпусах 845А и 846Б. Там более пятисот машиномест, есть свободные. Стоят четыре тысячи рублей в месяц. Но до них от домов 9 микрорайона не менее трехсот метров и надо переходить дорогу.



В новых домах будут подземные парковки, но на всех их не хватит. В корпусе 934 запланировано 93 машиноместа на 182 квартиры. Количество мест на уличных парковках возле новых домов неизвестно, но в любом случае их займут машины новых жильцов.