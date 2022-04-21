«Так мы орали друг на друга около минуты»

Житель 11-го микрорайона Павел рассказал о своем опыте наблюдений и конфликтов с агрессивными собаками и нерадивыми хозяевами. Конфликты он наблюдал неоднократно. Например, в лесопарке его микрорайона мама, гуляющая с двухлетним ребенком по дорожке, накричала на хозяев собак, которые бегали без поводков. На что собачники ей ответили: «А что вы тут с ребёнком гуляете — мы тут собак выгуливаем».

Другой случай заставил Павла купить перцовый баллончик. В 12-м микрорайоне «неадекватного вида женщина» гуляла сразу с тремя собаками. Они начали атаковать. Павел скинул со спины рюкзак и рефлекторно закричал на собак. Они остановились в полуметре от него, но продолжили агрессивно лаять. Хозяйка собак сказала «А что вы рюкзак выставляете перед собой — это не поможет».

Потом ему пришлось применить перцовый баллончик для самозащиты. «Иду и слышу — собаки лают. Я сразу напрягся, нащупал перцовый баллончик. Слышу, женщина настойчиво зовёт собаку. Поворачиваюсь — бежит на меня галопом, лает довольно крупная собака. Когда она была метрах в десяти от меня, распылил баллончик. Предупредительно, на собаку не попало. За это время подбежала ещё одна, питбуль вроде бы. Питбуль выглядел менее агрессивно, но тоже нёсся».

Хозяйка собаки, увидев, что Павел распылил баллончик, начала кричать на него, угрожая, что сняла его и передаст запись в полицию. Павел возражал, что собака собиралась напасть на него и должна ходить в наморднике. «В таком духе мы орали друг на друга около минуты. Собаки ещё раз пытались подбежать, но, увидев баллончик, повернули».