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«Когда она была в десяти метрах от меня, распылил баллончик». Как жители вооружаются против собак, которых выгуливают без поводка 21.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Причин для конфликтов между владельцами собак и остальными горожанами множество. Одна из них — агрессивное поведение собак, которых выгуливают без поводка или намордника. Жители защищаются как могут, некоторые вооружаются перцовыми баллончиками или другими устройствами. Владельцы животных, в свою очередь, возмущаются, когда против их питомцев применяют подобные средства. «Зеленоград.ру» разобрался, на чьей стороне закон и почему самооборона оказывается эффективнее бездействующих законов.

«Так мы орали друг на друга около минуты»

Житель 11-го микрорайона Павел рассказал о своем опыте наблюдений и конфликтов с агрессивными собаками и нерадивыми хозяевами. Конфликты он наблюдал неоднократно. Например, в лесопарке его микрорайона мама, гуляющая с двухлетним ребенком по дорожке, накричала на хозяев собак, которые бегали без поводков. На что собачники ей ответили: «А что вы тут с ребёнком гуляете — мы тут собак выгуливаем».

Другой случай заставил Павла купить перцовый баллончик. В 12-м микрорайоне «неадекватного вида женщина» гуляла сразу с тремя собаками. Они начали атаковать. Павел скинул со спины рюкзак и рефлекторно закричал на собак. Они остановились в полуметре от него, но продолжили агрессивно лаять. Хозяйка собак сказала «А что вы рюкзак выставляете перед собой — это не поможет».

Потом ему пришлось применить перцовый баллончик для самозащиты. «Иду и слышу — собаки лают. Я сразу напрягся, нащупал перцовый баллончик. Слышу, женщина настойчиво зовёт собаку. Поворачиваюсь — бежит на меня галопом, лает довольно крупная собака. Когда она была метрах в десяти от меня, распылил баллончик. Предупредительно, на собаку не попало. За это время подбежала ещё одна, питбуль вроде бы. Питбуль выглядел менее агрессивно, но тоже нёсся».

Хозяйка собаки, увидев, что Павел распылил баллончик, начала кричать на него, угрожая, что сняла его и передаст запись в полицию. Павел возражал, что собака собиралась напасть на него и должна ходить в наморднике. «В таком духе мы орали друг на друга около минуты. Собаки ещё раз пытались подбежать, но, увидев баллончик, повернули».

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Когда и где можно ли гулять с собакой без поводка и намордника

В законе «Об ответственном обращении с животными» сказано, что только только потенциально опасных собак запрещено выгуливать без намордника где бы то ни было. Единственное исключение — огороженная территория, которой владеет хозяин собаки. В перечень потенциально опасных собак входит 12 пород. В их числе бразильский бульдог, волкособ, северокавказская собака и другие.

Для всех остальных собак намордник и поводок обязательны при появлении в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также при выгуле на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. Правда, чем отличается выгул от появления — непонятно. В законе об этом не сказано.

Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах. Но здесь мы снова натыкаемся на недоработку в законе, потому что определения «малолюдного места» в нём нет. Однако владельцы в любом случае обязаны принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих. Это указано во «Временных правилах содержания собак и кошек в Москве» (которым, кстати, уже 28 лет). Так что ответственность за действия собаки всегда лежит на её хозяине.

Также в Москве действует местный кодекс об административных правонарушениях. Согласно ему, за нарушение правил выгула собак предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, а за появление с собакой без поводка на природных, озелененных территориях и особо охраняемых природных территориях (а это все зеленоградские лесопарки) — от двух до трёх тысяч. Так что в случае Павла хозяйка собак была неправа хотя бы потому, что отпустила животных с поводков.

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Что делать, если на меня напала чужая собака?

Если собака нанесёт ущерб чужому имуществу, то её владелец будет обязан его возместить. Это прописано в статье 1064 Гражданского кодекса. В дополнение к этому придётся заплатить штраф от 500 до 1000 рублей. Исключение — случаи, когда доказана вина потерпевшего. Например, когда злоумышленник похитил собаку и та его покусала.

Если же собака нанесёт увечья другому животному или убьёт его, хозяин будет обязан заплатить штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.

Точно такие же штрафы предусмотрены за нанесение вреда здоровью человека. Но при причинении тяжкого вреда применяется уже 118 статья Уголовного кодекса. Также, согласно 151 статье Гражданского кодекса, гражданин может обратиться за компенсацией морального вреда (физических или нравственных страданий).

Так что, если вы видите, что владелец собаки нарушает закон, следует зафиксировать нарушение и обратиться в полицию. А за возмещением материального ущерба и компенсацией морального вреда необходимо обращаться в суд. Но это всё в теории. Реальность совсем другая и заставляют людей вооружаться против собак.

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А эти штрафы вообще работают?

Похоже, что рассчитывать на внимание к нападению со стороны правоохранительных органов и других властей можно лишь в случае действительно тяжёлых последствий. Показателен случай, который произошел с местной жительницей Екатериной. Она гуляла со своим 9-месячным ребенком, держа его на руках, а пробегавшая мимо соседская собака укусила его стопу. Хозяйка собаки просто ушла, даже не дождавшись приезда полиции и «скорой».

Но и приезд полиции не помог — участковый сдал дело в архив, потому что у полиции на самом деле нет полномочий штрафовать за такие нарушения. Управа (у которой такие полномочия есть), тоже ничего не сделала. Это произошло ещё четыре года назад. Потом Екатерина хотела добиться справедливости, но ей отказали из-за истечения срока давности. Хозяйка собаки продолжает выгуливать её без намордника.

«Получается, что в Москве ни у кого нет права штрафовать владельцев собак за то, что они кусают людей и тем более маленьких детей. Закон есть, норма про штраф есть, но никто не штрафует», заключает Екатерина.

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Как защитить себя от нападения собак?

Чтобы обезопасить себя от агрессивных собак в городе, можно носить с собой перцовый баллончик. Использовать его нужно только в крайних случаях, но носить в кармане не помешает. Это одно из самых гуманных средств самозащиты. Причинить им какой-то существенный вред довольно трудно. При этом перцовый экстракт отпугнёт агрессивную собаку.

Баллончик объёмом 65 миллилитров обойдётся примерно в 500 рублей. Купить его можно, например, на «Вайлдбериз». А чтобы привыкнуть пользоваться этим средством самозащиты, можно купить учебный баллончик. Жидкость в нём содержит краситель, который помогает оценить дальность и направление струи, а также объём аэрозольного облака.

Более дальнобойная, но и более дорогая защита — ультразвуковой отпугиватель собак. Карманные модели на «Вайлдбериз» стоят от 600 до 7000 рублей. Ультразвукового отпугивателя с дальностью десять метров будет вполне достаточно, чтобы обезопасить себя от беспечных хозяев агрессивных животных.

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Что если собаку покалечат в результате самообороны?

На домашних животных распространяются общие правила об имуществе. Собака, с точки зрения закона, — точно такое же имущество, как и любая ваша вещь. Так что человек, покалечивший собаку, будет обязан возместить этот ущерб, согласно статье 1064 Гражданского кодекса. В дополнение к этому за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий последует уголовная ответственность по 245 статье.

Однако, если речь идёт о самообороне, выплачивать компенсацию придётся владельцу собаки. Жестоким обращением с животным может быть признаны только умышленные действия в корыстных или хулиганских целях. А лицо, доказавшее, что вред был причинён не по его вине, освобождается от возмещения ущерба.

Тем не менее даже газовый баллончик стоит использовать только при крайней необходимости, так как он может привести к химическому ожогу и отёку у животного и окружающих. А доказать, что вы защищались от собаки, возможно не всегда. И уж тем более суд не оправдает человека, покалечившего собаку из мести за давнишнее нападение.

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Метки:
домашние животные, штраф, собаки, самооборона
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