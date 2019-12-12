Какие нормы уже есть

Жестокое обращение. В 2019 году московская полиция возбудила восемь уголовных дел по признакам жестокого обращения. За это предусмотрен штраф, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до трех лет. Административную ответственность за жестокое обращение с животными может установить любой регион, на федеральном уровне общей нормы нет. В Кодексе Москвы об административных правонарушениях есть статья о жестоком обращении с животным, если это повлекло его гибель или увечье, но само деяние не подпадает под положения Уголовного кодекса. Наказание за это от двух до 20 тысяч рублей. Наказывается также содержание или транспортировка животного в травмирующих для него условиях, проведение экспериментов и умерщвление. Размер штрафов за это такой же.

Шум в домах. В Кодексе Москвы есть наказание за нарушение правил содержания животных в многоквартирных домах (это включает в себя требование обеспечить тишину в квартире с 23 часов до 7 утра — не допускать лая собак в это время).

Ответственное обращение. С 2019 года в России действует закон об ответственном обращении с животными. В документе признается, что животные — это существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, но по Гражданскому кодексу они по-прежнему относятся к имуществу. Новый закон дает властям право создавать приюты для животных, а владельцев обязывает «добросовестно ухаживать» за животным.

Некоторые статьи закона вступят в силу только с 1 января 2020 года. Например, можно будет организовать общественный контроль и государственный надзор в сфере обращения с животными. Кроме того, с 2020 года приюты обязаны содержать больных и брошенных животных пожизненно — усыплять их нельзя без медицинских показаний. Когда животное привезут в приют, сотрудники должны опубликовать в интернете информацию о нем и отчитываться о его судьбе. Закон наделяет местные власти правом создавать муниципальные приюты.

В 2015 году жители Крюково просили ввести местный налог на собак. Тогда на встрече с главой управы района одна из жительниц пожаловалась на плохое состояние спортивных площадок и футбольного поля, на которых «ступить негде от собачьих испражнений». С ней согласился другой житель, который и призвал власти ввести местный налог на собак и обязать собаководов ходить на уборку территорий. «Они сами не убирают и поэтому нужно поработать насчет местного налога», — заявил он. «Я не поклонник расширения налоговой базы, — рассказал тогда Zelenograd.ru Андрей Титов, в то время еще депутат района Силино. — У нас такие же проблемы, как в Крюково, но не думаю, что данная мера способна всё решить». Титов считает, что самим жителям надо организовывать инициативные группы и взаимодействовать с собачниками.