Депутаты Мосгордумы обсудили проблемы жестокого обращения с животными и безответственность их владельцев. Они предложили внести изменения в Кодекс Москвы об административных правонарушениях и обязать хозяев чипировать, стерилизовать и прививать питомцев.
Председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что вопросы регулирования численности бездомных животных и их сосуществования с жителями Москвы стоит довольно остро. Поэтому с горожанами следует обсудить необходимость чипирования, стерилизации и вакцинации животных.
«Прозвучало предложение о разработке московского закона в развитие федерального закона об ответственном обращении с животными. Мы видим за последнее время ряд принятых федеральных постановлений правительства, которые регламентируют деятельность приютов. Было принято постановление об одном продухе в многоквартирных домах для свободного доступа кошек — это все долгожданные решения, и сейчас уже можно начать говорить о необходимости разработать московский закон, который будет учитывать федеральные и специфику нашей московской повестки», — сказал Козлов.
Депутаты предлагают пересмотреть ответственности за жестокое обращение с животным и включить в состав административных правонарушений новые составы. Например, речь может идти об обязательном чипировании и регистрации домашних животных, пропаганде их стерилизации.
Козлов не исключил и появление отдельной организации на уровне Москвы, которая координировала бы действия различных служб и ведомств, волонтеров и приютов.
Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Ольга Шарапова считает, что в проектах благоустройства по программе реновации нужно обязательно учесть площадки для выгула собак. По ее словам, жители города жалуются на владельцев, чьи собаки гадят прямо на детских площадках и кто выгуливает питомцев без намордника на пешеходных зонах. «Когда мы начали разбираться, обнаружили, что немного площадок, где можно выгуливать собак. Все эти площадки не приспособлены, они небольших размеров. Сейчас идет программа реновации, и ни в одном квартале нет площадки для выгула собак, а это необходимо», — сказала Шарапова.
В 2018 году житель 4 микрорайона собирал подписи для решения проблемы с собачьими площадками. «В 4 микрорайоне очень остро стоит тема выгула собак в специальном месте. У нас в районе очень много школ, садов и спортивных площадок. А это означает, что много детей и пожилых людей. А вот для выгула собак совсем мало места. Всех же бесят собаки без поводка, гуляющие рядом с домами и детскими площадками», — рассказывал местный житель Никита Нестеров.
О том, что устройство площадок для выгула собак нужно сделать обязательным при проектировании и застройке жилых районов, говорили ещё три года назад депутаты прошлой Мосгордумы. Тогда 67 процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, сообщили, что рядом с их домом нет удобной площадки для выгула собак.
Жестокое обращение. В 2019 году московская полиция возбудила восемь уголовных дел по признакам жестокого обращения. За это предусмотрен штраф, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до трех лет. Административную ответственность за жестокое обращение с животными может установить любой регион, на федеральном уровне общей нормы нет. В Кодексе Москвы об административных правонарушениях есть статья о жестоком обращении с животным, если это повлекло его гибель или увечье, но само деяние не подпадает под положения Уголовного кодекса. Наказание за это от двух до 20 тысяч рублей. Наказывается также содержание или транспортировка животного в травмирующих для него условиях, проведение экспериментов и умерщвление. Размер штрафов за это такой же.
Шум в домах. В Кодексе Москвы есть наказание за нарушение правил содержания животных в многоквартирных домах (это включает в себя требование обеспечить тишину в квартире с 23 часов до 7 утра — не допускать лая собак в это время).
Ответственное обращение. С 2019 года в России действует закон об ответственном обращении с животными. В документе признается, что животные — это существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, но по Гражданскому кодексу они по-прежнему относятся к имуществу. Новый закон дает властям право создавать приюты для животных, а владельцев обязывает «добросовестно ухаживать» за животным.
Некоторые статьи закона вступят в силу только с 1 января 2020 года. Например, можно будет организовать общественный контроль и государственный надзор в сфере обращения с животными. Кроме того, с 2020 года приюты обязаны содержать больных и брошенных животных пожизненно — усыплять их нельзя без медицинских показаний. Когда животное привезут в приют, сотрудники должны опубликовать в интернете информацию о нем и отчитываться о его судьбе. Закон наделяет местные власти правом создавать муниципальные приюты.
В 2015 году жители Крюково просили ввести местный налог на собак. Тогда на встрече с главой управы района одна из жительниц пожаловалась на плохое состояние спортивных площадок и футбольного поля, на которых «ступить негде от собачьих испражнений». С ней согласился другой житель, который и призвал власти ввести местный налог на собак и обязать собаководов ходить на уборку территорий. «Они сами не убирают и поэтому нужно поработать насчет местного налога», — заявил он. «Я не поклонник расширения налоговой базы, — рассказал тогда Zelenograd.ru Андрей Титов, в то время еще депутат района Силино. — У нас такие же проблемы, как в Крюково, но не думаю, что данная мера способна всё решить». Титов считает, что самим жителям надо организовывать инициативные группы и взаимодействовать с собачниками.