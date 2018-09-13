«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками

«В 4 районе очень остро стоит тема выгула собак в специальном месте, — пишет Никита Нестеров. — У нас в районе очень много школ, садов и спортивных площадок. А это означает, что много детей и пожилых людей. А вот для выгула собак совсем мало места. Всех же бесят собаки без поводка, гуляющие рядом с домами и детскими площадками».
Нестеров, сам владелец овчарки, предлагает заинтересованным людям собраться в субботу 22 сентября с 7:00 до 10:00 около магазина «Десяточка» и подписать обращение в префектуру с просьбой сделать собачью площадку в лесу между 4 и 12 микрорайонами и восстановить полноценную площадку у городского пруда.
Площадка «на пруду» — это собачья площадка возле Малого городского пруда и Березовой аллеи. Предлагаемое место для площадки в начале района — в лесопарке между 4 и 12 микрорайона, ближе к 12-му. Существующая площадка возле ФОК «Юность» — очень маленькая, отмечает Нестеров. И поясняет, что большая площадка — это чтобы собаки могли справлять нужду, а малая предназначена для дрессуры.
«Плюнуть некуда, одни детские площадки, — сетуют в комментариях владельцы собак. — Я своих не могу просто так отпускать, только на закрытой территории. Во 2 микрорайоне очередь постоянная. Собачников много». «Сейчас ставят кругом новые детские площадки, почему же я теперь не могу просить для своих собак песка на площадку и новый деревянный брус, вместо сгнившего?»
Площадки для выгула просят сознательные собачники — остальным всё равно, где гулять со своими питомцами, хотя бы и на детских площадках.
По действующим нормативам, площадки для выгула собак должны быть расположены в пешей доступности для жителей — на расстоянии не более 400 метров от дома. Расстояние от места выгула собак до окон жилых зданий должно быть не менее 40 метров, а до границ территорий детских дошкольных учреждений, школ — не менее 50 метров. Размер площадки для выгула собак может быть произвольным, в среднем 200 квадратных метров, а площадки для выгула и дрессировки — 600 кв.м.
В обоих случаях на площадках должны стоять контейнеры для сбора биологических отходов — то есть, подразумевается, что владельцы должны убирать и выбрасывать в бак испражнения своих питомцев.
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1) Обязательное чипирование животных и привязку к владельцу;
2) У владельца: справки диспансеров, регистрация животного по месту жительства с увеличением тарифа ЖКХ;
3) Налог, в зависимости от веса, породы...
4) Штрафы за проблемы по пп.1,2,3.