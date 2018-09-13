«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками

«В 4 районе очень остро стоит тема выгула собак в специальном месте, — пишет Никита Нестеров. — У нас в районе очень много школ, садов и спортивных площадок. А это означает, что много детей и пожилых людей. А вот для выгула собак совсем мало места. Всех же бесят собаки без поводка, гуляющие рядом с домами и детскими площадками».

Нестеров, сам владелец овчарки, предлагает заинтересованным людям собраться в субботу 22 сентября с 7:00 до 10:00 около магазина «Десяточка» и подписать обращение в префектуру с просьбой сделать собачью площадку в лесу между 4 и 12 микрорайонами и восстановить полноценную площадку у городского пруда.

Площадка «на пруду» — это собачья площадка возле Малого городского пруда и Березовой аллеи. Предлагаемое место для площадки в начале района — в лесопарке между 4 и 12 микрорайона, ближе к 12-му. Существующая площадка возле ФОК «Юность» — очень маленькая, отмечает Нестеров. И поясняет, что большая площадка — это чтобы собаки могли справлять нужду, а малая предназначена для дрессуры.