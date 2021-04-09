Но стаи обитают не только на стройке. Жители говорят, что собаки прибегают от частных домов на улице Заречной — она через дорогу от 17-го микрорайона. И от тех домов, которые как раз напротив дома 33/1. «У них в сараях эта стая живет», рассказала жительница микрорайона. Ранее она жаловалась в инстанции на бродячих собак в частном секторе на Заречной и их ночной лай. «Задолбала эта какофония в три ночи».

Есть нюанс — если на собаке ошейник, ловцы её не трогают. Даже если бродит без хозяина или в стае, но не проявляет агрессии. Это прописано в федеральном законе №498 (статья 18).

Есть и те, кто против отлова собак. «Двух забрали, три спрятались, зато пришли чипированные кобели из Андреевки, и их отлавливать не будут, потому что они с чипами, — написала жительница в группу 17-го микрорайона. — Кто не в курсе, это закон природы: на освободившуюся территорию приходит еще больше собак». Другие возражают: «Сколько будет собак, столько раз отлов и вызовем».

Проблема с отловом еще в том, что собачьи стаи не сидят на одном месте, а перемещаются. А у «Доринвеста» обычно в заявке конкретный адрес, и приезжая по вызову на месте ловцы никаких собак там не видят. Но, как уверяют в управах, выезды в этом случае продолжаются, пока собак не найдут — если, конечно, они не ушли слишком далеко.

Сообщить о бродячих собаках можно в районную управу, префектуру (например, через интернет-приемную). Информация о количестве и местах отлова животных в Зеленограде, а также о приюте, в который поместили животное, публикуется на сайте «Доринвеста».