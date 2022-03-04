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Огромный алабай запугал жителей 17 микрорайона. Полиция около часа охраняла людей от собаки, а потом нашла хозяина 04.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Огромная бесхозная собака породы Алабай набросилась на маленькую собачку, которую выгуливали на поводке в 17 микрорайоне. Собачка, говорят, погибла. Это произошло в четверг, 3 марта на Георгиевском проспекте. Потом алабай бродил по району, а жителям для безопасности пришлось вызвать полицию

Видео со сценой нападения выложено в группе «Потеряшки Зеленограда» (в видео ненормативная лексика):

Полицейский наряд, прибывший в район после вызова, сообщил о происшествии в службу отлова собак, и около часа следовал за алабаем. В громкоговоритель полицейские предупреждали пешеходов и просили их спрятаться. Опасались, что собака может болеть бешенством. Как сообщили «Зеленоград.ру» в УВД, полицейские действовали по инструкции. Особенно предупреждения полиции касались детей и людей, гуляющих с собаками.

Позднее вечером собаку поймали, а также нашли ее хозяина. Им оказался житель ближайшего Подмосковья — место жительства не сообщается. Он потерял собаку еще утром и весь день потратил на ее поиски.

Какие меры будут приняты к собаке и ее хозяину в полиции не сообщили, отметив, что сначала требуется изучить материалы.

Примерно год назад сообщалось, что стая бездомных собак терроризировала 17 микрорайон. Тогда тоже вмешалась полиция.

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Метки:
полиция, происшествия, домашние животные, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), бездомные животные, собаки
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 17:47
В громкоговоритель полицейские предупреждали пешеходов и просили их спрятаться.
Просто интересно куда можно оперативно спрятаться на улице? Ну только что в магазин, если есть по близости, а так большинство дверей закрыто, если они вдруг оказались поблизости.
Опасались, что собака может болеть бешенством.
Тогда тем более надо было престрелить, а уже потом разбираться.
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