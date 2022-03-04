Позднее вечером собаку поймали, а также нашли ее хозяина. Им оказался житель ближайшего Подмосковья — место жительства не сообщается. Он потерял собаку еще утром и весь день потратил на ее поиски.

Какие меры будут приняты к собаке и ее хозяину в полиции не сообщили, отметив, что сначала требуется изучить материалы.

Примерно год назад сообщалось, что стая бездомных собак терроризировала 17 микрорайон. Тогда тоже вмешалась полиция.