Огромная бесхозная собака породы Алабай набросилась на маленькую собачку, которую выгуливали на поводке в 17 микрорайоне. Собачка, говорят, погибла. Это произошло в четверг, 3 марта на Георгиевском проспекте. Потом алабай бродил по району, а жителям для безопасности пришлось вызвать полицию
Видео со сценой нападения выложено в группе «Потеряшки Зеленограда» (в видео ненормативная лексика):
Полицейский наряд, прибывший в район после вызова, сообщил о происшествии в службу отлова собак, и около часа следовал за алабаем. В громкоговоритель полицейские предупреждали пешеходов и просили их спрятаться. Опасались, что собака может болеть бешенством. Как сообщили «Зеленоград.ру» в УВД, полицейские действовали по инструкции. Особенно предупреждения полиции касались детей и людей, гуляющих с собаками.
Позднее вечером собаку поймали, а также нашли ее хозяина. Им оказался житель ближайшего Подмосковья — место жительства не сообщается. Он потерял собаку еще утром и весь день потратил на ее поиски.
Какие меры будут приняты к собаке и ее хозяину в полиции не сообщили, отметив, что сначала требуется изучить материалы.
Примерно год назад сообщалось, что стая бездомных собак терроризировала 17 микрорайон. Тогда тоже вмешалась полиция.