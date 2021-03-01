Первого февраля из школы «поступила информация о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему». Потом в полицию обратилась мать ребенка. Директор школы комментариев Первому каналу не дала (как и нашей редакции). Потом представитель школы отговаривал их делать сюжет, объясняя, что бывшему учителю шумиха не нужна, а школа от любого упоминания только выиграет. Автор программы усомнился, что «любое упоминание, кроме некролога, — это реклама», напомнив, что поведение администрации публично называли трусливым и позорным.

Бабушка ученика, которая работает в префектуре и которую обвиняли в давлении на школу, сказала, что с внуком не общалась, но ей хочется «всыпать ему очень сильно». Она считает, что у него «в голове переклинило» после гибели его отца восемь лет назад и теперь у ребёнка нет авторитетного взрослого. С мамой ребёнка Первому каналу поговорить не удалось (мы с ней поговорили).

Эксперт программы сказал, что учитель при любой ситуации не должен поддаваться на провокацию школьника, и если дотронулся до ребёнка, то это педагогический провал, вернуться в школу после этого он не может, администрация сделать тоже ничего не может, и ему остаётся только попробовать уйти в другую школу, а в этой «он уже облажался» (сам учитель с этим, в принципе, согласен).

Другой эксперт, специалист по истории русской школы, рассказал о нравах в школах прошлого, про цепи для смирения учеников, про телесные наказания и что особо разнузданных подростков выгоняли с уроков, после чего им прилетало от домашних.

Автор сюжета сетует на недостаточную защиту прав учителя и считает, что школа 1557 получила урок: любой школьник при желании может уволить любого педагога. Поможет ли постановка ребёнка на учёт, он не знает.