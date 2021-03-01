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«В этой школе он уже облажался». Краткий пересказ сюжета Первого канала об увольнении учителя из школы 1557 01.03.2021 ZELENOGRAD.RU

История увольнения учителя физики зеленоградской школы 1557 Алексея Черникова попала на Первый канал. В случившемся разбиралась программа «Человек и закон». «Зеленоград.ру» подробно рассказывал об инциденте в течение февраля несколькими публикациями. Предельно кратко пересказываем сюжет, в котором ничего нового практически нет.

Первого февраля из школы «поступила информация о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему». Потом в полицию обратилась мать ребенка. Директор школы комментариев Первому каналу не дала (как и нашей редакции). Потом представитель школы отговаривал их делать сюжет, объясняя, что бывшему учителю шумиха не нужна, а школа от любого упоминания только выиграет. Автор программы усомнился, что «любое упоминание, кроме некролога, — это реклама», напомнив, что поведение администрации публично называли трусливым и позорным.

Бабушка ученика, которая работает в префектуре и которую обвиняли в давлении на школу, сказала, что с внуком не общалась, но ей хочется «всыпать ему очень сильно». Она считает, что у него «в голове переклинило» после гибели его отца восемь лет назад и теперь у ребёнка нет авторитетного взрослого. С мамой ребёнка Первому каналу поговорить не удалось (мы с ней поговорили).

Эксперт программы сказал, что учитель при любой ситуации не должен поддаваться на провокацию школьника, и если дотронулся до ребёнка, то это педагогический провал, вернуться в школу после этого он не может, администрация сделать тоже ничего не может, и ему остаётся только попробовать уйти в другую школу, а в этой «он уже облажался» (сам учитель с этим, в принципе, согласен).

Другой эксперт, специалист по истории русской школы, рассказал о нравах в школах прошлого, про цепи для смирения учеников, про телесные наказания и что особо разнузданных подростков выгоняли с уроков, после чего им прилетало от домашних.

Автор сюжета сетует на недостаточную защиту прав учителя и считает, что школа 1557 получила урок: любой школьник при желании может уволить любого педагога. Поможет ли постановка ребёнка на учёт, он не знает.

Посмотреть полностью программу можно на странице передачи «Человек и закон». Наша редакция продолжает следить за развитием этой истории.

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Метки:
школа, черников алексей владимирович, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557"
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
10 часов назад
Система без октябрят, пионеров, комсомольцев развалилась и плюс безработица в Каменнограде(бывшем Зеленограде).
Борьба за выживание не дает времени на воспитание, школа не воспитывает. Назад в СССР - там было всё!
Алексей Кравченко
6 часов назад
ВСё прогнило!!
Михаил Василенко
6 часов назад
Вообще то как человек, в молодости получивший высшее педагогическое образование, хочу сказать - сегодняшняя школа - это порнография на то, что было когда то в СССР! Нас учителя на уроке труда, и на уроке физкультуры, и вообще там, где преподавали мужчины могли и шлепнуть слегка по затылку, и обругать не очень крепким словцом... для дела, чтобы не сували пальцы под острый нож, или не лезли без команды на перекладину не подстраховавшись, или не пытались включить не до конца собранную электрическую схему на физике! А вот на уроках литературы или математики, которые вели женщины уже в 70х годах прошлого века имели место проявления сегодняшних тенденций, когда ученики второгодники, не желая учиться, срывали занятия. Мое мнение однозначно и безапелляционно - я бы этого "ученика" за яйца в классе подвесил!!! Есть грубая поговорка - "не хочешь срать - не мучай жопу! По этому, всем понятному принципу, должно строиться и образование - нечего делать в школе разного рода невоспитанным дебилам - ученикам, разбалованным своими родителями. Вырастили такое "чадо" - увольняйтесь с работы и сами с ним колупайтесь! Или дайте право учителю поставить его на место! И ещё хочу высказаться про труд. Сегодня требования к учителю труда заведомо не выполнимые. Как правило трудовиками были старые мастера - наставники, вышедшие на пенсию, не имевшие педагогического образования, но досконально знающие свой предмет! Как сегодня молодой специалист может преподавать предмет, если он станок в глаза не видел? А старику требуемая бумага о высшем педагогическом даром не нужна - "могу копать, а могу и не копать" или как в такси - вам важнее шашечки или доехать? У нас опять в образовании действует открытый Аркадием Райкиным принцип - "дайте справку, что вам нужна справка"! Пока эту или подобную глупость из регламента образовательного процесса не уберём - образования полноценного не будет.
Дмитрий Авсянкин
5 часов назад
А ремня дать ребенку сейчас нельзя - КДМ прибежит и отнимет ребенка )))
Tol Ana
4 часа назад
Я был не простым ребенком. Частенько конфликтовал с учителями. Иногда был прав иногда нет. Но! Мои родители НИКОГДА не были на моей стороне. Уважение к учителю рожденных к 20 - 30 годы прививалось с детства. Сейчас, понятно, кем и чем, человеческая идеология и нравственность разрушена! Включите зомби ящик и поймете. Сплошная лож и вранье!
Ирина Иванова
4 часа назад
Как сегодня молодой специалист может преподавать предмет, если он станок в глаза не видел? А старику требуемая бумага о высшем педагогическом даром не нужна - "могу копать, а могу и не копать" или как в такси - вам важнее шашечки или доехать? У нас опять в образовании действует открытый Аркадием Райкиным принцип - "дайте справку, что вам нужна справка"! Пока эту или подобную глупость из регламента образовательного процесса не уберём - образования полноценного не будет.
Михаил, это очень странно, когда учитель не знаком с Законом о образовании. Если выгнать таких из школ, они будут представлять еще большую опасность для общества, именно поэтому в каждой профессии есть квалификационные требования, не находите?
В заголовок вынесено меткое определение, и оно относится к учителю, а не ученику. Виноват тот, кто умнее. А учитель в данной ситуации однозначно старше, умнее, опытнее, да еще и с дипломом о педагогическом образовании. Но он облажался. И этим всё сказано.
Марина Семенова
2 часа назад
Уважаемый Михаил! Я хоть и не имею педагогического образования, но очень хорошо понимаю и поддерживаю Учителей! Как родитель двух мальчиков, отучившихся в зеленоградской школе, не по наслышке знаю, что творят ученики, которых, как вы правильно выразились "за яйца бы..." Мои сыновья будучи уже старшеклассниками, приходя из школы возмущались поведением малолеток!!! Они ужасны! Куда мы движемся?!? Думаю таким детям донести можно, извините, только через жопу! В наше время Учитель-это был АВТОРИТЕТ! Причем беспрекословный! Даже родители поддерживали учителей (хотя мы и роптали). А сейчас? Он Никто, и зовут его Никак! ((( Горько!
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