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В школе 1557 отказались комментировать конфликт между учителем и учеником. Но попросили родителей успокоиться и «не поддерживать шумиху» 09.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Конфликт, после которого учитель школы 1557 был вынужден уволиться, а некоторые ученики и родители начали массовую кампанию по его возвращению, вызвал множество вопросов к администрации школы. Там отказались публично комментировать конфликт до завершения расследования, но при этом сообщают родителям, что факты в соцсетях и СМИ искажены и призывают не нагнетать.

После публикации о конфликте, редакция «Зеленоград.ру» попросила ответить на вопросы директора школы Татьяну Грабарник. В ответ она посоветовала обратиться за разрешением на интервью в департамент образования. Получив наш запрос и уточнив темы интервью, в пресс-службе департамента, отказались от разговора. «До окончания расследования [служебного и правоохранительных органов] не считаем целесообразным комментировать данную ситуацию», ответили в департаменте.

Однако никакое расследование не помешало администрации школы рассылать по родительским чатам довольно подробный комментарий о случившемся. В нем нет удовлетворительных ответов на важные вопросы, но есть обвинение СМИ в распространении «искаженных фактов», при этом ни один из фактов по сути не опровергается. Заканчивается обращение призывом не поддерживать шумиху. Приводим этот текст полностью.

Заявление администрации школы 1557

1 февраля на уроке физики в школе произошел инцидент между учителем и учеником, во время которого учитель применил к мальчику физическую силу.

К сожалению, распространяемая в соцсетях и СМИ информация, касающаяся обстоятельств этого происшествия, содержит искаженные факты.

Действительно, учитель физики А.В. Черников силой вывел опоздавшего восьмиклассника из класса в ответ на его грубость и ненормативную лексику. После этого мама ученика написала соответствующее заявление в полицию.

Врачами скорой помощи и травмпункта у мальчика были зафиксированы: ушиб грудной клетки и кровоподтеки.

После случившегося учитель принял единственно возможное решение — написать заявление об увольнении.

Между учителем и учеником не было затяжного конфликта, как сейчас пытаются подать ситуацию в СМИ и соцсетях. Мальчик обучается в корпусе с 1 сентября этого года. На первой учебной неделе учитель приводил мальчика и его одноклассника в администрацию в связи с нарушением дисциплины на уроке; с учениками была проведена разъяснительная беседа. В октябре школа ушла на дистант; очные уроки возобновились только 18 января. В период дистанта у семьи мальчика возникали вопросы об обучении, домашних заданиях и оценивании, все они решались в рабочем порядке.

Неправда и то, что у учителей нет никаких рычагов воздействия на учеников, нарушающих правила. В нашей школе работает профессиональный коллектив педагогов. У каждого педагога есть методы и приемы воздействия на нарушителей дисциплины, а также инструкция, как действовать в случае, если ситуация требует особых мер. В школе действует служба профилактики негативных проявлений. Мы работаем с семьями, органами социальной защиты, комиссией по делам несовершеннолетних. Да, в школе были и будут сложные ученики. Но подобных ситуаций не происходило никогда. Произошедший инцидент — это единичный случай.

В настоящее время в деле разбираются правоохранительные органы. Делать выводы и давать оценки до того, как будут известны официальные результаты расследования, неверно.

Коллектив школы сожалеет о произошедшем. Наша позиция заключается в том, что рукоприкладство в педагогической практике недопустимо. Также недопустима и травля восьмиклассника, которая развернулась после инцидента в социальных сетях. За свой проступок ученик будет наказан дисциплинарно. Мы уверены, что произошедшее станет для него жизненным уроком.

Мы убедительно просим вас не поддерживать поднятую шумиху и не поддаваться коллективным эмоциям.

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Метки:
школа, Грабарник Татьяна, черников алексей владимирович, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557"
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Обсуждение
Алексей Кравченко
3 часа назад
...за свой проступок ученик будет наказан дисциплинарно... -ЗАМЕЧАНИЕ-
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