Заявление администрации школы 1557

1 февраля на уроке физики в школе произошел инцидент между учителем и учеником, во время которого учитель применил к мальчику физическую силу.

К сожалению, распространяемая в соцсетях и СМИ информация, касающаяся обстоятельств этого происшествия, содержит искаженные факты.

Действительно, учитель физики А.В. Черников силой вывел опоздавшего восьмиклассника из класса в ответ на его грубость и ненормативную лексику. После этого мама ученика написала соответствующее заявление в полицию.

Врачами скорой помощи и травмпункта у мальчика были зафиксированы: ушиб грудной клетки и кровоподтеки.

После случившегося учитель принял единственно возможное решение — написать заявление об увольнении.

Между учителем и учеником не было затяжного конфликта, как сейчас пытаются подать ситуацию в СМИ и соцсетях. Мальчик обучается в корпусе с 1 сентября этого года. На первой учебной неделе учитель приводил мальчика и его одноклассника в администрацию в связи с нарушением дисциплины на уроке; с учениками была проведена разъяснительная беседа. В октябре школа ушла на дистант; очные уроки возобновились только 18 января. В период дистанта у семьи мальчика возникали вопросы об обучении, домашних заданиях и оценивании, все они решались в рабочем порядке.

Неправда и то, что у учителей нет никаких рычагов воздействия на учеников, нарушающих правила. В нашей школе работает профессиональный коллектив педагогов. У каждого педагога есть методы и приемы воздействия на нарушителей дисциплины, а также инструкция, как действовать в случае, если ситуация требует особых мер. В школе действует служба профилактики негативных проявлений. Мы работаем с семьями, органами социальной защиты, комиссией по делам несовершеннолетних. Да, в школе были и будут сложные ученики. Но подобных ситуаций не происходило никогда. Произошедший инцидент — это единичный случай.

В настоящее время в деле разбираются правоохранительные органы. Делать выводы и давать оценки до того, как будут известны официальные результаты расследования, неверно.

Коллектив школы сожалеет о произошедшем. Наша позиция заключается в том, что рукоприкладство в педагогической практике недопустимо. Также недопустима и травля восьмиклассника, которая развернулась после инцидента в социальных сетях. За свой проступок ученик будет наказан дисциплинарно. Мы уверены, что произошедшее станет для него жизненным уроком.

Мы убедительно просим вас не поддерживать поднятую шумиху и не поддаваться коллективным эмоциям.