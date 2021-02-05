«Зеленоград.ру» связался с Алексеем Черниковым, чтобы он рассказал свою версию событий.

С его слов, конфликт очень затяжной. К началу нового учебного года некоторые дети, как выяснилось, несколько подзабыли, как учиться и как надо вести себя на уроках. Группа учеников свеженабранных восьмых классов с сентября проявляла некоторую неспособность ни к тому, ни к другому, при этом упорствовала в том, чтобы оставаться в таком состоянии.

С сентября пошла череда докладных от учителей в школьную администрацию. Когда администрация начала отрабатывать докладные, обнаружилось, что если в отношении некоторых детей из этой группы работа идёт, то в отношении отдельных личностей она крайне осложнена. «Если вы знакомы с тем, как регламентирована работа в системе образования, то понимаете, что эту работу легко притормозить на всех уровнях и даже полностью парализовать. Это, собственно, и было сделано, — говорит Черников. — Так работа в отношении семьи К. была приостановлена, после того как с их стороны последовал залп заявлений о том, что наша школа, и определенные учителя в частности, совершенно не умеют работать, нарушают права детей, и не только».

Все заявления проверили и признали их несостоятельными. Несмотря на то что обвинения не подтвердились, на семье К. это не отразилось. С этого момента стало ясно, что гражданка К., мать Даниила, и семейство в целом не умеют адекватно реагировать на критику в свой адрес.

Ситуация на время затихла, потому что школа ушла на дистант.

«Но когда вернулись с дистанта, Даниил начал на меня открытую охоту, — продолжает Черников. — Было не так много уроков, но на каждый урок он опаздывал минимум на 15 минут. Каждый раз, опаздывая, он дерзко, демонстративно, с нарушением всем известных правил появления при опоздании показывал себя. Всячески выводил меня на конфликт. Излюбленный приём — это перечить каждому моему слову и постоянные выкрики с места. Потом появилось новое акцентированное развлечение, когда ребёнок как бы шёпотом говорит про тебя что-то особенно мерзкое, не сдерживаясь в выражениях и не видя границ обсценности. После этого ребёнок — как он думает, незаметно — включает диктофон или камеру [чтобы поймать реакцию учителя]. Это прошло раз, это прошло два. Я понимал, что при существующем в системе образования регламенте у меня как учителя позиция откровенно уязвимая, а у людей вроде таких семей — откровенно бронебойная, и реагировать — только ухудшать ситуацию. Постепенно моё эмоциональное состояние ухудшалось. Я понимал, что, собственно, семья К. начала на меня охоту с такой вот ловлей на живца. Я достаточно давно работаю педагогом, вероятность подобной ситуации для меня никогда не была секретом — и в своё время я сделал для себя вывод: если окажусь в такой ситуации: сохранить себя как человека или сохранить себя как педагога, то я скорее выберу первое.

В очередной раз, 1 февраля, Даниил опоздал на 25 минут, — рассказывает дальше Черников. — Зашёл на урок, как будто в классе никого нет. Послал меня матом. Обозначил, кто я такой, — матом. Объявил, что я никто и слушать меня он не собирается. Употребил ту самую лексику, что он не… Откуда у ребёнка такие слова [из тюремного жаргона] — тоже интересно выяснить. В этот момент я, собственно, понял, что всё: моя бытность как педагога вот сейчас закончится. Дальше я действовал, исходя из двух задач: я удалил Даниила с урока и закончил урок — этот и ещё мне удалось довести следующий — кое-как.

Да, удаление прошло в силовом ключе. Даниил мне довольно дерзко отвечал. За шкирку взял — да, виноват. Вытащил его силой из кабинета, посадил на диванчик, попросил, пока он не приведёт своё поведение в норму, не возвращаться. Вернулся, довёл урок. Вот с этого момента я себя как педагога, можно сказать, похоронил.

Виноват ли я? Давайте обозначим, что да, я нарушил закон, понимаю. Но ситуация сложилась так, что я был доведен до определенного психологического состояния, до отчаяния. Я был поставлен в безвыходное положение, в такое, где все выходы плохие.

Бил ли я Даниила? Точно могу сказать, что не бил. Во мне 130 килограмм, два метра росту, в прошлом я больше 20 лет занимался всевозможными [рукопашными техниками]. И если бы я его ударил, были бы совсем другие последствия. Как мне сообщили люди, которые присутствовали при его осмотре врачами скорой помощи, следы на теле Даниила больше напоминают старательные расчёсы, чем гематому".

Следующий урок физики был у девятиклассников. Черников вёл его так, чтобы вложить в детей всё, что планировал донести до них постепенно, в течение года. То есть когда видишь, например, потенциал ученика, но чувствуешь, что он ещё не готов, и ждёшь подходящего момента, чтобы дать ему толчок для раскрытия этого потенциала. Ближе к концу урока в класс прислали учителя на замену. Черников проверил и сложил школьное имущество, выданный ноутбук и со своими вещами отправился к директору. Там ему оформили увольнение, по обоюдному согласию — мгновенное, без двух недель отработки, которые могли бы превратиться для педагога в психологический ад. Съездил в полицию. Приехал домой. Там пришлось вызвать «скорую» из-за подскочившего давления. Предлагали отвезти в больницу, но отказался. «Сейчас сижу дома, пью таблетки и жду решения по моему делу».

Пока идёт доследственная проверка и учитель находится дома, до него доходят разные рассказы Даниила: что это не он опаздывал, а другой мальчик; что Черников начал бить другого мальчика, а Даниил благородно вступился; что Черников ударил Даниила головой об косяк (каким-то образом не повредив ни косяк, ни его голову); что Черников повалил его на пол и бил ногами и так далее.

По итогам проверки следствие должно квалифицировать действия Черникова либо как административное, либо как уголовное правонарушение.

Одновременно есть и другие рассказы. Например, учителю сообщили, что Даниил в коридоре при свидетелях спорил с другими детьми, что уволит Черникова. «И как видите, спор, видимо, выиграл».

— Хочу ли я вернуться? Да. Хочу ли я вернуться в школу, в которой на меня будут охотиться с тем же результатом, как только ребёнок захочет, чтобы меня оттуда выкинуло, — ну это будет доработка до следующего раза, пока следующий ребёнок не захочет показать свою лихость тем, что «а вот я учителя уволил». У него для этого есть все возможности, у учителя нет никаких возможностей для защиты. И так устроено, что как бы я ни хотел вернуться, как бы я ни был сейчас потрясён тем количеством тепла, которое, оказывается, есть у детей, у их родителей по отношению ко мне, — возвращение просто невозможно. Честно говоря, сам не ожидал, что дети так отреагируют. Такая поддержка, конечно, немного держит на плаву, но по факту немаленькая часть моей жизни закончилась.