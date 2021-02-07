Открытое письмо

Администратор группы вконтакте предварила письмо к Даниилу ремаркой: «Буллинг [то есть травля] — это плохо, но вот письмо из предложки [то есть его прислал подписчик группы], которое я не могла не опубликовать». Она также уточнила, что их группа не призывает ни к каким конкретным действиям, а выражает сугубо личное мнение автора касательно данного инцидента. Приводим письмо целиком.

— Дорогой Даниил, я пишу это письмо в надежде найти остатки твоей совести (если она, конечно, была). Скажи на милость, кем нужно быть, чтобы довести до такого состояния человека, преподающего в этой школе чуть ли не с самого момента её создания? Почему ты решил, что для тебя это останется безнаказанным? Ты систематически издевался над учителем, который являлся и является образцом спокойствия и самообладания. У любого человека при таком отношении может лопнуть терпение. Ты думаешь, что мы оставим это просто так?

Нет.

Мы лицеисты — у нас есть честь и моральные принципы. Мы не должны были позволять тебе вести себя так с одним из лучших наших преподавателей. Каемся, не уследили. Так вот, будь добр извиниться за наговоры и клевету и забрать заявление. Может быть, закон формально и на твоей стороне, но есть такая вещь, как социум и моральные устои в нём. Тебе учиться здесь минимум ещё полтора года. Уж поверь, если ты ничего не попытаешься исправить — школа покажется тебе адом.