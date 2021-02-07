История про увольнение популярного учителя школы 1557 Алексея Черникова из-за показаний восьмиклассника Даниила К. получила широкую огласку и бурно обсуждается в интернете, среди детей и родителей. В ученической группе вконтакте появилось открытое письмо с призывом к совести Даниила, который спровоцировал конфликт, и с обещанием нерадужных для него перспектив школьных будней, если он не извинится и не заберёт клеветническое, как считают другие ученики, заявление о побоях. Публикуем это письмо, реакцию на него других детей, самого Черникова и администрации школы.
Администратор группы вконтакте предварила письмо к Даниилу ремаркой: «Буллинг [то есть травля] — это плохо, но вот письмо из предложки [то есть его прислал подписчик группы], которое я не могла не опубликовать». Она также уточнила, что их группа не призывает ни к каким конкретным действиям, а выражает сугубо личное мнение автора касательно данного инцидента. Приводим письмо целиком.
— Дорогой Даниил, я пишу это письмо в надежде найти остатки твоей совести (если она, конечно, была). Скажи на милость, кем нужно быть, чтобы довести до такого состояния человека, преподающего в этой школе чуть ли не с самого момента её создания? Почему ты решил, что для тебя это останется безнаказанным? Ты систематически издевался над учителем, который являлся и является образцом спокойствия и самообладания. У любого человека при таком отношении может лопнуть терпение. Ты думаешь, что мы оставим это просто так?
Нет.
Мы лицеисты — у нас есть честь и моральные принципы. Мы не должны были позволять тебе вести себя так с одним из лучших наших преподавателей. Каемся, не уследили. Так вот, будь добр извиниться за наговоры и клевету и забрать заявление. Может быть, закон формально и на твоей стороне, но есть такая вещь, как социум и моральные устои в нём. Тебе учиться здесь минимум ещё полтора года. Уж поверь, если ты ничего не попытаешься исправить — школа покажется тебе адом.
Под письмом развернулась большая дискуссия на сто комментариев. Один из комментаторов написал: «Удали пост или перепиши, чела всей школой травить будут (я его не оправдываю, но выкладывать такое не стоит)».
Ему возразили, в частности пишут: «Поощрять неуважительное отношение к другим людям? Заметь, в данном случае это не случилось с преподом, который всех чмырит, унижает, бьёт, который всех бесит и ненавидим большинством. Здесь целенаправленно докапывался конкретный субъект. Он таким образом не выражал всеобщее отношение, он таким образом не старался донести мысль какую-то. Просто делал. Возможно, даже без цели. Предлагаю включить здравый смысл и уже начать относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе».
Ниже спор перетёк в другую плоскость — классической конфронтации между «физматами» и спортсменами. Первые высказались о том, что большинство регбистов «отбитые», — это к тому, что Даниил занимается регби.
Регбисты ответили, что не надо по действиям одного или тех восьмерых, которых другие комментаторы знают по школе, судить обо всех них. Предложили подойти в школьном коридоре или прийти на стадион и сказать спортсменам это в лицо. В одном из ответов написали: «Вместо того чтобы препираться, лучше доказали бы делом, поговорили с этим мальчиком (виновником) по-мужски, вразумили его так, чтоб у людей больше никогда не складывалось впечатление, что все одинаковые и что среди толпы нет хороших, порядочных ребят из вашего спорта, спортшколы». И дальше нейтральный человек комментирует: «Вы ошибаетесь, регбисты тут ни при чём, это […] поступок одного человека».
Ниже отмечают: «[…] Даниил своим поступком испортил жизнь многим, и это, несомненно, подвергается осуждению. Но стоит чётко различать резонное осуждение во имя исправления и буллинг, ибо нередко первое перерастает во второе. Надеюсь, коллектив школы 1557 не допустит подобного явления».
Из обсуждения вконтакте стало известно, что во всех корпусах школы педагоги обсуждают ситуацию на планёрках — «и не только с позиции «нет тела — нет дела» и «не надо таким быть», а также приглашали психолога для выступления.
В другом посте пишут, что учителей вызывали в субботу на внеочередную планёрку. «Зеленоград.ру» стало известно, что в школе проводили классные часы на тему неприемлемости буллинга.
«Зеленоград.ру» направит в школу запрос о том, как будет обеспечена безопасность Даниила.
Поздним вечером в пятницу уволенный учитель Алексей Черников, узнав о готовящейся травле Даниила, опубликовал на своей странице вконтакте обращение, в котором призывает ни в коем случае этого не делать.
— Спасибо вам за поддержку и помощь, — пишет он. — Это для меня важно. Мне стало чуть лучше со здоровьем, так что немного структурировались мысли. Вы замечательные, но вот что я хочу/должен сказать.
Закон есть закон. Это не обсуждается даже внутри моей головы. И насколько я его нарушил/нарушил ли — должны решать другие люди. И они решают. И это делают люди, к профессионализму, компетентности и человечности которых я испытываю высокое уважение.
Не я. Не вы. Другие люди. Со стороны видно лучше. И больше. И это — работает в обе стороны. И оно работает в обе стороны вот прямо сейчас.
Что делаешь, надо делать ради достижения добрых целей. И некоторые призывы — они вот откровенно недобрые. Этот вот буллинг, угрозы все эти… Не надо так, пожалуйста. Не говоря уж о чем-то ещё хуже.
Это плохо. Это категорически недопустимо и приведёт к печальным результатам для всех и будет на моей совести. Мне с этим жить потом. И вам тоже. Нельзя калечить человеку жизнь за глупость, может неосознанную.
Для того чтобы что-то понять — нужно время. И тишина. Это хорошо. Это правильно. А как этим воспользуются — вопрос второй.
Все мои ученики, насколько я знаю, — люди добрые и порядочные. Вы — такие же.
P. S. И я вот чего боюсь — человека с добрым и тёплым сердцем всё равно легко направить по плохому пути. Будьте осторожны, не позволяйте себя использовать, берегите себя.
И как горько, что больше его нет в этой школе. Это Огромная потеря для всех...