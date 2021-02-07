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«Школа покажется тебе адом». Как ученики школы 1557 угрожают подростку, из-за которого уволился популярный учитель. А он призывает их этого не делать 07.02.2021 ZELENOGRAD.RU

История про увольнение популярного учителя школы 1557 Алексея Черникова из-за показаний восьмиклассника Даниила К. получила широкую огласку и бурно обсуждается в интернете, среди детей и родителей. В ученической группе вконтакте появилось открытое письмо с призывом к совести Даниила, который спровоцировал конфликт, и с обещанием нерадужных для него перспектив школьных будней, если он не извинится и не заберёт клеветническое, как считают другие ученики, заявление о побоях. Публикуем это письмо, реакцию на него других детей, самого Черникова и администрации школы.

Открытое письмо

Администратор группы вконтакте предварила письмо к Даниилу ремаркой: «Буллинг [то есть травля] — это плохо, но вот письмо из предложки [то есть его прислал подписчик группы], которое я не могла не опубликовать». Она также уточнила, что их группа не призывает ни к каким конкретным действиям, а выражает сугубо личное мнение автора касательно данного инцидента. Приводим письмо целиком.

— Дорогой Даниил, я пишу это письмо в надежде найти остатки твоей совести (если она, конечно, была). Скажи на милость, кем нужно быть, чтобы довести до такого состояния человека, преподающего в этой школе чуть ли не с самого момента её создания? Почему ты решил, что для тебя это останется безнаказанным? Ты систематически издевался над учителем, который являлся и является образцом спокойствия и самообладания. У любого человека при таком отношении может лопнуть терпение. Ты думаешь, что мы оставим это просто так?

Нет.

Мы лицеисты — у нас есть честь и моральные принципы. Мы не должны были позволять тебе вести себя так с одним из лучших наших преподавателей. Каемся, не уследили. Так вот, будь добр извиниться за наговоры и клевету и забрать заявление. Может быть, закон формально и на твоей стороне, но есть такая вещь, как социум и моральные устои в нём. Тебе учиться здесь минимум ещё полтора года. Уж поверь, если ты ничего не попытаешься исправить — школа покажется тебе адом.

Обсуждение

Под письмом развернулась большая дискуссия на сто комментариев. Один из комментаторов написал: «Удали пост или перепиши, чела всей школой травить будут (я его не оправдываю, но выкладывать такое не стоит)».

Ему возразили, в частности пишут: «Поощрять неуважительное отношение к другим людям? Заметь, в данном случае это не случилось с преподом, который всех чмырит, унижает, бьёт, который всех бесит и ненавидим большинством. Здесь целенаправленно докапывался конкретный субъект. Он таким образом не выражал всеобщее отношение, он таким образом не старался донести мысль какую-то. Просто делал. Возможно, даже без цели. Предлагаю включить здравый смысл и уже начать относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе».

Ниже спор перетёк в другую плоскость — классической конфронтации между «физматами» и спортсменами. Первые высказались о том, что большинство регбистов «отбитые», — это к тому, что Даниил занимается регби.

Регбисты ответили, что не надо по действиям одного или тех восьмерых, которых другие комментаторы знают по школе, судить обо всех них. Предложили подойти в школьном коридоре или прийти на стадион и сказать спортсменам это в лицо. В одном из ответов написали: «Вместо того чтобы препираться, лучше доказали бы делом, поговорили с этим мальчиком (виновником) по-мужски, вразумили его так, чтоб у людей больше никогда не складывалось впечатление, что все одинаковые и что среди толпы нет хороших, порядочных ребят из вашего спорта, спортшколы». И дальше нейтральный человек комментирует: «Вы ошибаетесь, регбисты тут ни при чём, это […] поступок одного человека».

Ниже отмечают: «[…] Даниил своим поступком испортил жизнь многим, и это, несомненно, подвергается осуждению. Но стоит чётко различать резонное осуждение во имя исправления и буллинг, ибо нередко первое перерастает во второе. Надеюсь, коллектив школы 1557 не допустит подобного явления».

Реакция школы

Из обсуждения вконтакте стало известно, что во всех корпусах школы педагоги обсуждают ситуацию на планёрках — «и не только с позиции «нет тела — нет дела» и «не надо таким быть», а также приглашали психолога для выступления.

В другом посте пишут, что учителей вызывали в субботу на внеочередную планёрку. «Зеленоград.ру» стало известно, что в школе проводили классные часы на тему неприемлемости буллинга.

«Зеленоград.ру» направит в школу запрос о том, как будет обеспечена безопасность Даниила.

Реакция учителя

Поздним вечером в пятницу уволенный учитель Алексей Черников, узнав о готовящейся травле Даниила, опубликовал на своей странице вконтакте обращение, в котором призывает ни в коем случае этого не делать.

— Спасибо вам за поддержку и помощь, — пишет он. — Это для меня важно. Мне стало чуть лучше со здоровьем, так что немного структурировались мысли. Вы замечательные, но вот что я хочу/должен сказать.

Закон есть закон. Это не обсуждается даже внутри моей головы. И насколько я его нарушил/нарушил ли — должны решать другие люди. И они решают. И это делают люди, к профессионализму, компетентности и человечности которых я испытываю высокое уважение.

Не я. Не вы. Другие люди. Со стороны видно лучше. И больше. И это — работает в обе стороны. И оно работает в обе стороны вот прямо сейчас.

Что делаешь, надо делать ради достижения добрых целей. И некоторые призывы — они вот откровенно недобрые. Этот вот буллинг, угрозы все эти… Не надо так, пожалуйста. Не говоря уж о чем-то ещё хуже.

Это плохо. Это категорически недопустимо и приведёт к печальным результатам для всех и будет на моей совести. Мне с этим жить потом. И вам тоже. Нельзя калечить человеку жизнь за глупость, может неосознанную.

Для того чтобы что-то понять — нужно время. И тишина. Это хорошо. Это правильно. А как этим воспользуются — вопрос второй.

Все мои ученики, насколько я знаю, — люди добрые и порядочные. Вы — такие же.

P. S. И я вот чего боюсь — человека с добрым и тёплым сердцем всё равно легко направить по плохому пути. Будьте осторожны, не позволяйте себя использовать, берегите себя.

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Метки:
школа, черников алексей владимирович, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557"
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Обсуждение
Ольга Шилова
7 февраля
Просто нет слов. (( Учитель и Человек с Большой буквы. Как же везло детям, что их учил и воспитывал такой Человек.
И как горько, что больше его нет в этой школе. Это Огромная потеря для всех...
Василий Полупанов
7 февраля
Возможно данная фраза и выглядит как угроза, но я считаю, что ее смысл заключался в том, что после данной ситуации школа начнет осуждать Даниила и ему 100% станет чуть труднее в ней учиться, т.к. из-за него ушел самый любимый учитель всей школы. Мои знакомые ради Черникова переводили своих детей в 1557, потому что только Черников мог объяснить физику даже самому "отбитому"
Алексей Кравченко
Вчера, 11:31
Даня сам себя наказал.!!!!!!
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