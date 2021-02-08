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«Я не просила уволить — только разобраться». Рассказ мамы ребёнка, из-за поведения которого в школе 1557 уволили популярного учителя 08.02.2021 ZELENOGRAD.RU

«Хоть кто-то захотел послушать и меня», — откликнулась на обращение «Зеленоград.ру» мать Даниила К., из-за которого из школы 1557 уволили учителя физики Алексея Черникова. Мы попросили Наталью прокомментировать ситуацию, которая сложилась между её сыном и педагогом: из-за чего у ребёнка и семьи сложилось негативное отношение к Черникову и что сделала администрация школы для урегулирования конфликта.

Конфликт

— Начну с того, что мне очень жаль, что всё так вышло. Я очень хотела поговорить с педагогом, но школа против. Даня действительно сложный ребенок, но я ни в коем случае не потакаю и не поддерживаю его поступка, я тоже его осуждаю и готова понести соразмерное наказание, так же как и он. Я также осознаю вину перед учительским коллективом и лично перед Черниковым Алексеем Владимировичем.

Конфликт с учителем затяжной — думаю, это личная неприязнь с обеих сторон. Алексей Владимирович заваливал класс двойками, после чего мы приняли решение заниматься физикой дополнительно. Даня подтянул свои знания, но учитель отказывался это признавать, обвиняя его в списывании. На дистанте трудно доказать обратное и трудно, как пишут, изводить учителя полгода.

Уроки проходили на платформе Teams, где легко можно вести записи, а — с учётом болезни сына осенью — очных уроков можно сосчитать по пальцам. Так вот, не признавал учитель знания, а Даня переживал, и пропадала мотивация к учёбе, о чём я неоднократно уведомляла администрацию школы и просила посодействовать в решении конфликтной ситуации, но администрация не смогла ничего предложить кроме того, чтобы мы сами как-то разобрались.

Разобраться мы не смогли, и мне пришлось даже написать жалобу в департамент образования (ответа до сих пор не получила), о чём я также проинформировала администрацию школы. Вообще, классный руководитель и завуч в корпусе 344А Виктория Рафаиловна Иващенко были в курсе складывавшейся ситуации с самого начала.

Вот настал период выхода с дистанционного обучения, и конфликт накалился до предела — и рвануло.

Насилие

— Как и описывает учитель, мой сын опоздал на урок 1 февраля и повёл себя неподобающим образом. Думаю, сейчас уже всё-таки есть рычаги управления? Можно вызвать директора, составить протокол о таком его поведении, наложить на меня штраф, а Даню поставить на учёт, но было так, как было.

Только, по версии моего сына, учитель его за горло схватил спереди — не за шкирку — и придавил к стене. Придавил прилично — как раз и остались кровоподтёки от трёх пальцев на одной стороне шеи и от одного — на другой. Согласитесь, сложно так себе шею расчесать? После чего он [Черников] швырнул его [Даниила] в коридор, и сын действительно упал, но ударяться там не обо что было. Учитель закрыл дверь в класс и дал сыну под дых кулаком, от чего у него перехватило дыхание и он скрутился, не смог уйти или что-то закричать, как пишут. Вот тут-то его учитель и потащил на те самые диванчики в рекреации.

Не думаю, что не было других способов у педагога, кроме того, который он выбрал. А этот способ, на мой взгляд, тоже перебор. Я сразу, как пришла в школу [после инцидента], попросила о встрече с педагогом, но нам её не организовали. Когда я мельком его увидела, он только улыбнулся мне.

Разбор

— Скорую помощь вызвала администрация школы, потому что Даня испытывал боль в груди на вдохе, а мы проходим обследование по сердцу — из-за этого, кстати, он уже больше двух недель не посещает тренировки по регби. Вот поэтому «скорая» приехала, его осмотрела, зафиксировали они эти кровоподтёки, а не просто так уехали, и мне их доктор продемонстрировал сам. Я в шок в тот момент впала, потому что никак не ожидала, что следы такие остались.

Администрация школы зачем-то зашила кофту моему сыну (сказали: «зашили, чтобы он мог находиться в школе»), хотя, наверное, она считается вещественным доказательством: не думаю, что после потасовок они часто кофты зашивают.

Также на месте уже был инспектор по делам несовершеннолетних, который опросил Даню, осмотрел место, где всё произошло, и отправил нас ещё и в травмпункт, где повторно зафиксировали ушиб грудной клетки и кровоподтёки в области шеи и груди [копия справки из травмпункта есть в распоряжении редакции].

Как я понимаю, что-то всё-таки попало на камеры видеонаблюдения, но мне не дают с ними ознакомиться — что тоже вызывает ряд вопросов. Если там нечего скрывать, то, я думаю, меня бы первой в эти записи ткнули носом! Я бы, конечно, понегодовала про непедагогичность, но в итоге сказала бы, что заслужил.

Я письменно попросила предоставить запись, администрация школы ответила, что могут дать её только правоохранительным органам. Я нашла на сайте школы положение о видеонаблюдении — там написано, что просмотреть запись может тот, кто присутствует на видео (то есть я как законный представитель сына). Из школы ответили, что это положение устарело, и выложили на сайт новое. По нему решение о просмотре видео принимает руководитель школы «с учетом всех обстоятельств». Так как на записи есть и другие люди, которые не давали своего согласия на просмотр видео, то и я не могу посмотреть.

Травля

— Даня и вся наша семья подверглись травле: ему без конца все пишут, звонят, причём не стесняясь в выражениях: «умри», «маму твою пустим по кругу». Об угрозах сообщили и в школу, и в полицию. В школе ответили, что провели с учениками классные часы для предотвращения подобной ситуации.

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У нас также есть записи голосовых сообщений зачинщицы всей этой травли, где она рассуждает о том, что нужно найти того, кто даст такие показания, которые удобны, а не такие, как было на самом деле [есть в распоряжении редакции]. Хорошо бы девушку тоже спросить, почему она хочет так сделать или, может быть, сделала.

Также в конфликт втянули его [Даниила] бабушку по линии отца, который погиб восемь лет назад. Бабушка вообще не была в курсе напряжённых отношений между учителем и Даней и тем более случившегося инцидента.

Я не понимаю, почему все так настаивают на отзыве заявления, ведь в нём я прошу только разобраться в произошедшем. В нём нет требований уволить, наказать, возбудитель дело — нет такого. Только прошу разобраться, и всё.

С предложением о переводе в другую школу администрация 1557 пока не выходила. Мы пока ничего не планируем по этому поводу, ждём окончания следствия, после этого будем принимать решения.

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Метки:
школа, черников алексей владимирович, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557"
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Обсуждение
Сергей Иванов
Вчера, 09:45
"Даня действительно сложный ребенок" - у его одноклассников есть видео, где он на уроке матом кроет учителя. И есть видео, где мальчик говорит - мы его (учителя) уволим. С чем и с кем эта мама хочет разбираться? Она уже разобралась. А все это потому, что кто-то в семье (то ли мама, то ли бабушка) работают в префектуре. Поэтому им все можно. А все остальное в этой статье - вранье.
Max Petrov
Вчера, 10:26
Элитный лицей. Если бабушка в префектуре - то все ясно. От апельсинки не родятся мандаринки. О переводе в другую школу нечего и говорить - нам такого не надо - пусть учится вместе с другими префектурскими родственничками. Ни мамаша ни бабуля ума дитятке не дали (даже в школу вовремя приходить не научили) - читать эти нелепые попытки оправдаться - и ведь не стыдно интервью давать!
Людмила Парамонова
Вчера, 10:35
Согласна с первым комментарием!
Алексей Кравченко
Вчера, 11:07
Белая и пушистая!!! Ха-ха...!!!!!
татьяна ручкина
Вчера, 12:06
Я не понимаю, почему все так настаивают на отзыве заявления, ведь в нём я прошу только разобраться в произошедшем. В нём нет требований уволить, наказать, возбудитель дело — нет такого. Только прошу разобраться, и всё.

А у нас теперь решения по желанию в прокуратуре выдают??? просто разобраться... Просто разбираться надо было когда еще полицию не вызвали...А теперь "просто" не получиться никак
Анастасия Быкова
Вчера, 14:01
Люди, вы что! Любимому всё прощу, а соседскую собаку застрелю, потому что под забором нагадила? Любовь к учителю так всех ослепила, что не даёт видеть ситуацию! Очень классные люди пишут: ну всё ясно))) Что ясного то? А что ж префектурная бабушка видео не посмотрит? Может всё-таки всё не так, как якобы кажется? Очень классно судить со своей колокольни "правильных", "ясных" людей с идеальными подростками в семье. Особенно классно звучит- "остальное всё враньё". Прям человек со встроенным детектором лжи. Вот взять бы всех участников конфликта и посадить за полиграф. А не разводить тут "битву экстрасенсов"))) ну и про администрацию уже вообще никто не говорит...
Ольга Парфенюк
Вчера, 14:48
Разговаривать с педагогом надо было намного раньше, тогда никто бы не отказал, уверена. А теперь разговоры закончились. Интересно какой вывод сделал мальчик после обращения в департамент образования? Правильно, что он во всем прав и можно продолжать вести себя как ему захочется. Посмотрела видео, где учитель интересно объясняет новую тему, прочитала массу положительных отзывов от настоящих и бывших учеников, характеристики от коллег. По данным петицию подписали более 3000 человек, а вот о мальчике ни одного хорошего слова. Ни от кого. Только запись с хамским поведением ребенка. В интервью обвиняются и школа и учитель и "зачинщица травли", сдаётся мне что и жаль автору только потому , что за педагога вступилось так много людей, и теперь ученику придётся нелегко в школе... Ясно одно, что безнаказанност и вседозволенностьь идёт из семьи, а человеку неплохому и учителю замечательному жизнь испоганили и это не исправить.
Арина Климовицкая
Вчера, 15:28
Даже его мама признаёт, что он "трудный ребёнок". О чём тут ещё можно говорить? Такие дети должны учиться в специальных школах и не портить жизнь всем остальным.
Ольга Каплина
Вчера, 18:55
Если есть записи с камеры, то следствие разберется. Кто кого бил, а кто наговорил, надеюсь суд будет беспристрастным. А бабушку вытащил сам Даниил, т.к. упоминал ее в угрозах учителю. Учитель найдет себе место в жизни, хорошо бы уголовкой не замарали.
Ольга Каплина
Вчера, 18:58
Так решать проблему нельзя, как сейчас ее решает администрация. Надо собрать всех участников и заинтересованных вместе и все снимать на видео. В споре рождается истина. У нас так было в школе. И сейчас после этого случая с Черниковым я понимаю, что наш директор тогда все правильно сделал.
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