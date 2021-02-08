Конфликт

— Начну с того, что мне очень жаль, что всё так вышло. Я очень хотела поговорить с педагогом, но школа против. Даня действительно сложный ребенок, но я ни в коем случае не потакаю и не поддерживаю его поступка, я тоже его осуждаю и готова понести соразмерное наказание, так же как и он. Я также осознаю вину перед учительским коллективом и лично перед Черниковым Алексеем Владимировичем.

Конфликт с учителем затяжной — думаю, это личная неприязнь с обеих сторон. Алексей Владимирович заваливал класс двойками, после чего мы приняли решение заниматься физикой дополнительно. Даня подтянул свои знания, но учитель отказывался это признавать, обвиняя его в списывании. На дистанте трудно доказать обратное и трудно, как пишут, изводить учителя полгода.

Уроки проходили на платформе Teams, где легко можно вести записи, а — с учётом болезни сына осенью — очных уроков можно сосчитать по пальцам. Так вот, не признавал учитель знания, а Даня переживал, и пропадала мотивация к учёбе, о чём я неоднократно уведомляла администрацию школы и просила посодействовать в решении конфликтной ситуации, но администрация не смогла ничего предложить кроме того, чтобы мы сами как-то разобрались.

Разобраться мы не смогли, и мне пришлось даже написать жалобу в департамент образования (ответа до сих пор не получила), о чём я также проинформировала администрацию школы. Вообще, классный руководитель и завуч в корпусе 344А Виктория Рафаиловна Иващенко были в курсе складывавшейся ситуации с самого начала.

Вот настал период выхода с дистанционного обучения, и конфликт накалился до предела — и рвануло.