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«Администрация школы, трусливое поведение которой совершенно позорно, заслуживает увольнения». Известный учитель Леонид Кацва о конфликте в школе 1557 06.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Локальный конфликт между учеником и учителем в школе 1557 вышел за пределы Зеленограда и стал примером незащищенности учителей перед хамством со стороны подростков, а также неспособности администрации защитить их. Нашу публикацию прокомментировал у себя в фейсбуке Леонид Кацва, учитель гимназии 1543, автор учебников и пособий. Он считает, что именно из-за таких историй профессия педагога теряет престиж.

— В последнее время со всех сторон слышны все более критические отзывы о школьном образовании. Общественность возмущается тем, что школа плохо учит, а в связи с этим выражает, мягко говоря, неудовлетворённость профессиональным и культурным уровнем учителей.

И не зря: последние безобразные истории с топорными, скандальными и педагогически безграмотными попытками запугать школьников, изолировать их от актуальной политической повестки ничего кроме раздражения и презрения вызвать не могли.

Государство, со своей стороны постаралось плеснуть в костёр маслица, объявив о скором введении в школах должности «советника директора по воспитанию» и подготовке упомянутых советников структурами Российского движения школьников, в котором подвизаются, насколько можно понять, вчерашние «Наши».

Но почему учителями нередко оказываются люди, которым не надо бы работать в школе? Почему часто недостает в школе людей по-настоящему высокой культуры? Почему в педвузы идут далеко не лучшие абитуриенты? Иначе говоря, почему педагогическая профессия теряет престиж?

Конечно, казалось бы, решающий фактор — финансовый. Зарплата учителей в регионах по-прежнему выглядит просто неприлично. Но вот в Москве учителя получают пристойные деньги, пусть и не такие, как в радужных отчётах департамента образования. И оказывается, что деньги — далеко не все. Одним ростом зарплат престиж профессии не поднять.

Неснижающийся объем бюрократического бумагооборота, уверенность начальства в праве привлекать учителей к самой разной непедагогической деятельности тоже весьма успешно отталкивают способную молодежь от учительской профессии. Но есть и еще один фактор. И он, к сожалению, усугубляется.

На фоне драматических событий последних дней история в школе 1557 Зеленограда прошла почти незамеченной. А она, к сожалению, ярко высветила одну из важнейших проблем современной школы: бесправие и незащищенность учителей перед безнаказанным хамством со стороны подростков и, зачастую, родителей.

Не пересказывая публикации, скажу: единственным адекватным решением в описанной ситуации является не только восстановление на работе учителя Черникова, но и жесткая ответственность малолетнего хулигана и его семьи. Прежде всего, мальчик должен быть исключен из школы с «волчьим билетом», то есть с запретом поступать в любую общеобразовательную школу.

Ответить за хулиганство и нецензурную брань в общественном месте он должен если не в колонии для малолетних преступников, то в специальной школе для детей с девиантным поведением. Семья должна понести ответственность за клевету (мальчик, безусловно, не сам придумал оклеветать учителя) и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Полагаю, речь должна идти о приличном штрафе и, возможно, лишении родительских прав.

Администрация школы, трусливое поведение которой совершенно позорно, заслуживает, на мой взгляд, увольнения с занимаемых должностей с запретом занимать аналогичные минимум на пять лет.

Учитель должен быть восстановлен с выплатой компенсации за моральный ущерб.

Вся эта история должна получить максимальную огласку.

А если ограничиться только восстановлением учителя на работе, то еще несколько десятков, а то и сотен нынешних и будущих учителей предпочтут уклониться от подобных испытаний нервной системы и здоровья (не каждый учитель подобно Черникову защищен от хулигана двухметровым ростом и 130-килограммовым весом).

Наши школы от этого точно не выиграют.

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Метки:
школа, черников алексей владимирович, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557"
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Обсуждение
Ирина К
6 февраля
Прочитала статью. Интересно, где редакция такого эксперта откопала? Прямо вопрос последних дней волнует: не Вы ли, уважаемый, призывали наших детей на митинги? История школы в ваших словах имеет прямо политическую подоплеку. Это что? Первый учитель, которого доводят ученики? Всегда были шкодники, которые доводили учителей. Методы поменялись - это да. Вместо кнопок на стул - мат. У эксперта Леонида К., который работает в другой школе, есть прямо достоверная информация о случившемся? Не слухи, не выводы журналистов, а вот например, мнение учителя? Вы с ним говорили?
Учителя беззащитны? Да бросьте. Вы выбрали эту профессию, вы изучали психологию. Вы должны лучше нас, родителей, разбираться в наших детях, обращать наше внимание на их странное поведение. А тут прямо адвокат нарисовался...Причем, манипулируя историей в школе, переводящий ее в политическую плоскость.
Вам же не нравится образование в Москве (кому интересно - Википедия в помощь). Зачем же тогда Вы от него зарплату получаете? Уйдите из него и боритесь с ним. А то какое-то лицемерие просматривается.. Или на радио "Эхо Москвы" мало платят?
И редакция с таким наслаждением и как всегда анонимно (статья-то не подписана) смакует и передает непроверенную информацию в массы. Браво!
Кодекс трудовой почитайте. Ст.336, кажется. Если учитель не может сладить с 14-летним подростком, надо уходить из профессии. Или искать тех, кто поможет в этой ситуации: коллег, классного, ту же администрацию, которую тут размазали и размазывают. Идите и учитесь в другую школу.
А вообще, имеет смысл дождаться решения компетентных органов, которые этой ситуацией занимаются, а не привлекать экспертов, которые подогревают толпу. Смотрите, она может и против вас повернуться..
Ольга Каплина
6 февраля
Все верно написал уважаемый учитель. Но его мнение так и останется при нем, к сожалению. Будь директор школы 1557 мудрее, не рубила бы с плеча, могла бы не подписывать заявление на увольнение, могла бы предложить учителю подумать. Все в ее силах было. Мы в этой истории увидели, что учителей в этой школе не ценят, готовы разбрасываться направо-налево. А почему родители учеников класса Даниила К. молчали? Они разве не знали что происходит в классе? Где был социальный педагог? Почему он не работал с этим ребенком?
Виктория Дубовик
7 февраля
Идите и учитесь в другую школу.
Дорогая Ирина К., вы, видимо, что-то напутали. Может это все-таки вашему внуку стоит идти учится в другую школу?))
Ольга Каплина
7 февраля
Ирина К, не вы ли бабушка того самого Даниила К.? А вы посмотрите видео, записанное на уроке физики, как учитель объясняет ученикам правила этики. Если вам это интересно, могу дать ссылку. Скорее всего невоспитанность Даниила обернется против его родни, он сам опорочил и свою репутацию и репутацию своей семьи. А уволиться пришлось учителю. Это разве справедливо? И докладные скорее всего были не раз писаны, но помощь учитель не получил. Собственно в нашей школе так же было - на докладные учителя математики на учеников не было никакой реакции от руководства, пока у учителя не кончилось терпение. Но у нас учитель - хрупкая женщина, и 4 хулигана, силу она не применяла, а просто высказала все в чате группы и написала заявление об увольнении. наш директор поступил мудро, а вот директор 1557 уже не первый раз рубит с плеча. И если учителя защищают его ученики, то это показатель того, что учитель действительно классный.
Ольга Каплина
7 февраля
Как это знакомо - не нравится уходите, как истинный начальник. А если я не хочу уходить? И почему вы не воспитываете своих детей? Нарожают, а потом растут ваши дети как трава, вы даже не знаете с кем они общаются и что вообще в их жизни происходит. Почему например мой воспитанный ребенок должен недополучить образование из-за вашего хулигана? Вы лучше скажите вашей знакомой Грабарник, чтобы ее подчиненные (заместители) вовремя реагировали на докладные учителей. Если бы еще осенью приняли меры в отношении вашего внука, может и учителя остались нервы в порядке. И не надо перекладывать воспитание ваших детей на учителей. Учитель обязан учить, а родители должны воспитывать. Почитайте на досуге на сайте школы правила поведения учащегося. От чиновника почему-то другого и не ожидала, цари и боги, кто мы для вас - челядь.
Виктория Зильберглейт
7 февраля
Вы должны лучше нас, родителей, разбираться в наших детях, обращать
наше внимание на их странное
поведение
До тех пор, пока родители будут перекладывать ответственность за воспитание своих детей на кого бы то ни было, и будут вырастать такие дети. Упустили - признайтесь в этом. Ребенок - это зеркало для родителей, это порой неприятно, но это так.
татьяна ручкина
Вчера, 12:00
Ирина К. я не пойму, почему Вы считаете что учителя должны обращать внимание на странное поведение детей??? А у Вас нет времени обратить внимание на своего ребенка? либо это ангел, которого очерняет вся школа? Серьезно? Никто не вступился за Даниила!!!! Вы только своими комментариями накаляете обстановку. Пойдите на диалог с учителем, со школой и учениками... Помогите своему внуку и сыну, а не слепо защищайте...
A T
Вчера, 18:48
Когда начинаются разговоры про "вы выбрали эту профессию", наверное, следует завершать разговор, потому что это частенько означает "вы выбрали эту профессию, поэтому должны теперь молча лопать любое г, независимо от договоров, инструкций, условий, законодательства, здравого смысла, обязанностей других сторон, физических законов и прочего". Короче, учителям можно только пожелать наконец выстроить защиту своих прав. Даже если этот конкретный учитель мог быть неправ, у них точно есть эта системная проблема.
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