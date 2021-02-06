— В последнее время со всех сторон слышны все более критические отзывы о школьном образовании. Общественность возмущается тем, что школа плохо учит, а в связи с этим выражает, мягко говоря, неудовлетворённость профессиональным и культурным уровнем учителей.

И не зря: последние безобразные истории с топорными, скандальными и педагогически безграмотными попытками запугать школьников, изолировать их от актуальной политической повестки ничего кроме раздражения и презрения вызвать не могли.

Государство, со своей стороны постаралось плеснуть в костёр маслица, объявив о скором введении в школах должности «советника директора по воспитанию» и подготовке упомянутых советников структурами Российского движения школьников, в котором подвизаются, насколько можно понять, вчерашние «Наши».

Но почему учителями нередко оказываются люди, которым не надо бы работать в школе? Почему часто недостает в школе людей по-настоящему высокой культуры? Почему в педвузы идут далеко не лучшие абитуриенты? Иначе говоря, почему педагогическая профессия теряет престиж?

Конечно, казалось бы, решающий фактор — финансовый. Зарплата учителей в регионах по-прежнему выглядит просто неприлично. Но вот в Москве учителя получают пристойные деньги, пусть и не такие, как в радужных отчётах департамента образования. И оказывается, что деньги — далеко не все. Одним ростом зарплат престиж профессии не поднять.

Неснижающийся объем бюрократического бумагооборота, уверенность начальства в праве привлекать учителей к самой разной непедагогической деятельности тоже весьма успешно отталкивают способную молодежь от учительской профессии. Но есть и еще один фактор. И он, к сожалению, усугубляется.

На фоне драматических событий последних дней история в школе 1557 Зеленограда прошла почти незамеченной. А она, к сожалению, ярко высветила одну из важнейших проблем современной школы: бесправие и незащищенность учителей перед безнаказанным хамством со стороны подростков и, зачастую, родителей.

Не пересказывая публикации, скажу: единственным адекватным решением в описанной ситуации является не только восстановление на работе учителя Черникова, но и жесткая ответственность малолетнего хулигана и его семьи. Прежде всего, мальчик должен быть исключен из школы с «волчьим билетом», то есть с запретом поступать в любую общеобразовательную школу.

Ответить за хулиганство и нецензурную брань в общественном месте он должен если не в колонии для малолетних преступников, то в специальной школе для детей с девиантным поведением. Семья должна понести ответственность за клевету (мальчик, безусловно, не сам придумал оклеветать учителя) и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Полагаю, речь должна идти о приличном штрафе и, возможно, лишении родительских прав.

Администрация школы, трусливое поведение которой совершенно позорно, заслуживает, на мой взгляд, увольнения с занимаемых должностей с запретом занимать аналогичные минимум на пять лет.

Учитель должен быть восстановлен с выплатой компенсации за моральный ущерб.

Вся эта история должна получить максимальную огласку.

А если ограничиться только восстановлением учителя на работе, то еще несколько десятков, а то и сотен нынешних и будущих учителей предпочтут уклониться от подобных испытаний нервной системы и здоровья (не каждый учитель подобно Черникову защищен от хулигана двухметровым ростом и 130-килограммовым весом).

Наши школы от этого точно не выиграют.