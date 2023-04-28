Грядёт благоустройство

Что касается решения проблемы с парковкой для всех остальных — есть некоторые смутные, но обнадеживающие планы: благоустройство парковки рядом с Дворцом творчества, на улице Щербакова, недавно обсуждалось на заседании районных муниципальных депутатов с участием представителей управы. Означает ли это расширение парковки — неизвестно, «Зеленоград.ру» попросил муниципалитет рассказать о подробностях проекта.

Кроме того, реорганизовать движение машин и пешеходов от Панфиловского проспекта до ДТ, а также на улице Щербакова, запланировали в префектуре. Проект этой реорганизации должен разработать до конца июня Центр организации дорожного движения правительства Москвы. Редакция отправила запрос о параметрах проекта в ЦОДД — ждём ответа.