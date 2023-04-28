«Нельзя, негде, не получится» — как ищут место под парковку для многочисленных посетителей Дворца творчества и нового спорткомплекса «Спутник Арена» 28.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Автостоянку на территории Дворца творчества делать запретили, позади него парковаться невозможно из-за подземных коммуникаций, и только вопрос с парковкой для родителей детей-инвалидов предлагают решать индивидуально. Продолжаем заниматься проблемой дефицита парковочных мест в 9 микрорайоне, вокруг Дворца творчества и нового спорткомплекса «Спутник Арена» — запрашиваем позицию всех причастных ведомств и рассказываем о результатах. Пока они неутешительные, но надежда остаётся.

Про необходимость дополнительной парковки для «гостей» микрорайона — тех, кто приезжает в Дворец творчества и будет приезжать в СК «Спутник Арена» — местные жители заговорили чуть ли не на старте строительства спорткомплекса. Уже тогда автовладельцы из корпусов 914-917 испытывали массу неудобств из-за постоянного притока родительских автомашин в два здания школы 853 и Дворец творчества, которые расположены в глубине жилого массива. На узком местном проезде вокруг домов по утрам собирались пробки. Собственной стоянки у школы нет, а у Дворца творчества она минимальная — на два-три десятка машин. Когда рядом с Дворцом начали строить новый большой ФОК с бассейном, а рядом со школой — футбольный комплекс, ситуация стала выглядеть угрожающе.

После некоторого числа алармистских писем жителей в префектуру городская администрация занялась поисками участка земли под дополнительный паркинг. Это было непросто — лесопарк, огибающий Дворец творчества и спорткомплекс, с 2020 года стал особо охраняемой природной территорией и был полностью защищен от такого использования. А дачный посёлок «Трамвай» своевременно вспомнил про принадлежащий ему пустырь позади Дворца и огородил его.

За Дворцом творчества — «не получится»

В какой-то момент место для парковки, кажется, нашли — узкую полосу между Дворцом творчества и лесом, на которой можно было бы разместить хотя бы «экологическую» стоянку с решеткой поверх травы. Однако этот вариант завис на стадии проработки, а позже выяснилось, что от него отказались.

«На рассматриваемой территории проложен электрический кабель высокого напряжения (10 кВт), организация парковочного пространства не представляется возможной», — сообщил «Зеленоград.ру» зампрефекта Дмитрий Морозов.

На территории спорткомплекса — «нет места»

Но почему бы самому спорткомплексу не обзавестись нормальной парковкой? Этот вопрос тоже всплывал не раз — спроектировать ФОК ухитрились с маленькой служебной стоянкой, где всего 10 машиномест отведено для посетителей-инвалидов и для машин экстренных служб.

Но в департаменте спорта неизменно отвечают: «Увеличение парковочных машиномест не представляется возможным ввиду отсутствия территориальных резервов земельного участка объекта».

На территории Дворца творчества — «нельзя»

Жители предложили еще один выход — отвести под парковку часть огороженной территории Дворца творчества, часть которой ничем не занята. Предложение поддержали в префектуре и даже направили обращение в столичный департамент образования.

Но департамент образования эту идею отверг. «В целях безопасности сотрудников, детей и их родителей, а также для того, чтобы исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц и транспортных средств на территории Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи, организация стоянки автомобилей запрещена», — ответили там и сослались на постановление правительства об антитеррористической защите учреждений образования.

Для детей-инвалидов — «в индивидуальном порядке»

Впрочем, после истории с отцом ребенка-инвалида, который лишился водительских прав из-за вынужденного нарушения парковки возле Дворца творчества, директор учреждения предложила «в ручном режиме» начать решать эту проблему хотя бы для таких родителей.

«Мы провели мониторинг воспитанников с поражение ОДА (опорно-двигательного аппарата) — всех, кому сложно передвигаться, инвалидов-колясочников, — поделилась Ирина Харитонова. — У нас совсем немного таких ребят, и мы готовы поработать с их родителями в индивидуальном порядке. Например, разрешить им временно въезжать на территорию Дворца, чтобы наши педагоги встречали детей и помогали им дойти до кабинета. С некоторыми родителями мы уже начали работать., остальных приглашаю обращаться по моему рабочему телефону — 8-916-709-9804. Для нас самое главное, чтобы ребята занимались».

Грядёт благоустройство

Что касается решения проблемы с парковкой для всех остальных — есть некоторые смутные, но обнадеживающие планы: благоустройство парковки рядом с Дворцом творчества, на улице Щербакова, недавно обсуждалось на заседании районных муниципальных депутатов с участием представителей управы. Означает ли это расширение парковки — неизвестно, «Зеленоград.ру» попросил муниципалитет рассказать о подробностях проекта.

Кроме того, реорганизовать движение машин и пешеходов от Панфиловского проспекта до ДТ, а также на улице Щербакова, запланировали в префектуре. Проект этой реорганизации должен разработать до конца июня Центр организации дорожного движения правительства Москвы. Редакция отправила запрос о параметрах проекта в ЦОДД — ждём ответа.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 9, дворец творчества, фок «спутник арена»
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