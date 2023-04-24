Стали известны расценки на занятия в спорткомплексе «Спутник Арена» для всех желающих — в бассейне, в тренажерном зале, на футбольном поле и в игровом зале, самостоятельно или в группах с тренером. В спорткомплексе уже работает всё, кроме бассейна — его собираются запустить ориентировочно с 1 мая.
Открыты для занятий универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал для сухого плавания, футбольное поле, легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину и сектор для прыжков в высоту. Бесплатно здесь занимаются воспитанники спортшколы «Зеленоград».
- Самостоятельные занятия 45 минут для взрослых — 350 рублей (1 занятие)/300 рублей (от 4 занятий), льготникам — 250/200 рублей
- Занятия в группе с тренером 45 минут — 600 рублей (1 занятие)/500 рублей (от 4 занятий), льготникам — 400/350 рублей
- Занятия с тренером для групп в 3-5 человек — на группу 1100 рублей (1 занятие)/1000 рублей (от 4 занятий), льготникам — 800/700 рублей
- Есть также индивидуальные занятия с тренером, занятия для двоих, троих и четверых в формате «взрослый + ребенок», занятия для организованных групп
- Самостоятельные занятия 90 минут для взрослых — 250 рублей, льготникам — 200 рублей
- Абонементы (без ограничений по времени и числу занятий) — от 2000 рублей на 30 дней, льготникам — от 1400 рублей
- Индивидуальные занятия с тренером 60 минут — 1800 рублей (1 занятие)/1700 рублей (от 4 занятий) для взрослых (или 3060 рублей для двоих), льготникам — 1450/1350 рублей (или 2465 рублей для двоих)
Йога, пилатес, фитнес-аэробика, шейпинг, фитбол
- Занятие в группе с тренером 60 минут для взрослых — 600 рублей (1 занятие)/500 рублей (от 4 занятий), льготникам — 400/350 рублей
- Занятие в группе с тренером 90 минут для взрослых — 900 рублей/750 рублей, льготникам — 600/525 рублей
Общая физподготовка, оздоровительная гимнастика
- Занятие в группе с тренером 60 минут для взрослых — 400 рублей (1 занятие)/350 рублей (от 4 занятий), льготникам — 300/250 рублей
- Занятие в группе с тренером 90 минут для взрослых — 600 рублей/525 рублей, льготникам — 450/375 рублей
Мини-футбол, волейбол, баскетбол в зале
- Занятия в группе с тренером 60 минут для взрослых — 600 рублей (1 занятие)/500 рублей (от 4 занятий), льготникам — 400/350 рублей
- Занятия в группе с тренером 90 минут для взрослых — 900 рублей/750 рублей, льготникам — 600/525 рублей
Художественная гимнастика, танцевальный спорт, хореография
- Занятия для детей в группах с тренером, 60 или 90 минут — 400 рублей (1 занятие)/350 рублей (от 4 занятий) или 600/525 рублей
Футбол на футбольном поле
- Занятия в группе с тренером 60 минут для взрослых — 600 рублей (1 занятие)/500 рублей (от 4 занятий), льготникам — 400/350 рублей;
- Занятия в группе с тренером 90 минут для взрослых — 900 рублей/750 рублей, льготникам — 600/525 рублей.
- Есть также индивидуальные занятия с тренером
Легкоатлетическая дорожка (400 метров)
- Самостоятельные занятия на 90 минут для взрослых — 250 рублей (1 занятие)/200 рублей (от 4 занятий), льготникам — 150/100 рублей
- Абонементы (без ограничений по времени и числу занятий) — от 1600 рублей на 30 дней, льготникам — 1280 рублей.
Полный прейскурант спорткомплекса «Спутник Арена» (предоставлен «Зеленоград.ру» в департаменте спорта) — скачать в формате pdf
Доступны платные занятия для организованных групп — на легкоатлетической дорожке, секторах для прыжков в длину и высоту, на футбольном поле, в игровом зале, зале сухого плавания, тренажерном зале.
Льготные цены действуют для детей до 18 лет, студентов-очников государственных вузов, ветеранов боевых действий, ветеранов Чернобыля.
Бесплатно посещать тренажерный зал могут жители Москвы — дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны.
Новый спорткомплекс «Спутник Арена» появился в интернете — у него есть ВКонтакт, телеграм и своя страница на сайте Мосспорта. Там публикуются новости и информация о работе спорткомплекса — прайс-лист (пока неполный), расписание (пока только тренажерного зала), услуги и контакты.
Открыта онлайн-продажа абонементов на самостоятельные занятия, занятия в группах и индивидуальные занятия с инструктором. На сайте можно выбрать вид занятий и оплатить проход. Перед этим необходимо позвонить, чтобы записаться на посещение и вообще уточнить, какие из занятий уже доступны: телефон спорткомплекса — 8-499-444-14-78 доб.6060
Основным «пользователем» спорткомплекса «Спутник Арена» с 1 апреля стала детская спортивная школа МКСШ «Зеленоград», в состав которой не так давно вошли несколько спортивных учреждений Зеленограда. Воспитанники отделения художественной гимнастики уже приступили к тренировкам в спортивном зале, как сообщают в департаменте спорта. С 20 апреля запланировано начало тренировок отделений футбола и легкой атлетики.
После готовности бассейна будут организованы занятия плаванием, в том числе для воспитанников с поражением опорно-двигательного аппарата. Кстати, посетители с ограниченными возможностями здоровья смогут парковаться на внутренней стоянке спорткомплекса, рассчитанной на 10 машиномест.
Кроме того, в «Спутник Арене» платно тренируются группы из регбийного клуба «Динамо-Москва» и футбольного клуба «Динамо-Москва», проходят и другие коммерческие занятия.