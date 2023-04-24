Футбол на футбольном поле

Занятия в группе с тренером 60 минут для взрослых — 600 рублей (1 занятие)/500 рублей (от 4 занятий), льготникам — 400/350 рублей;

Занятия в группе с тренером 90 минут для взрослых — 900 рублей/750 рублей, льготникам — 600/525 рублей.

Есть также индивидуальные занятия с тренером

Легкоатлетическая дорожка (400 метров)

Самостоятельные занятия на 90 минут для взрослых — 250 рублей (1 занятие)/200 рублей (от 4 занятий), льготникам — 150/100 рублей

Абонементы (без ограничений по времени и числу занятий) — от 1600 рублей на 30 дней, льготникам — 1280 рублей.

Полный прейскурант спорткомплекса «Спутник Арена» (предоставлен «Зеленоград.ру» в департаменте спорта) — скачать в формате pdf

Доступны платные занятия для организованных групп — на легкоатлетической дорожке, секторах для прыжков в длину и высоту, на футбольном поле, в игровом зале, зале сухого плавания, тренажерном зале.



Льготные цены действуют для детей до 18 лет, студентов-очников государственных вузов, ветеранов боевых действий, ветеранов Чернобыля.

Бесплатно посещать тренажерный зал могут жители Москвы — дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны.

Новый спорткомплекс «Спутник Арена» появился в интернете — у него есть ВКонтакт, телеграм и своя страница на сайте Мосспорта. Там публикуются новости и информация о работе спорткомплекса — прайс-лист (пока неполный), расписание (пока только тренажерного зала), услуги и контакты.

Открыта онлайн-продажа абонементов на самостоятельные занятия, занятия в группах и индивидуальные занятия с инструктором. На сайте можно выбрать вид занятий и оплатить проход. Перед этим необходимо позвонить, чтобы записаться на посещение и вообще уточнить, какие из занятий уже доступны: телефон спорткомплекса — 8-499-444-14-78 доб.6060