Дети — воспитанники спортшколы будут бесплатно заниматься здесь плаванием (в том числе, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата), а также футболом, баскетболом, легкой атлетикой, художественной гимнастикой и общей физической подготовкой.

В конце 2022 года среди родителей воспитанников спортивной школы «Зеленоград» уже прошла информация о том, что с февраля 2023-го дети начнут заниматься в новом спорткомплексе. Но в Москомспорта пока не назвали никаких сроков открытия спорткомплекса, отвечая на запрос «Зеленоград.ру» — пока спорткомлпекс передают на баланс спортивной системы города, дата его открытия неизвестна.

Помимо воспитанников спортшколы «Зеленоград» в спорткомплексе, возможно, будут заниматься спортсмены «Московской академии баскетбола» и других спортивных объединений Мосгорспорта.