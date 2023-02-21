Новый спорткомплекс с бассейном «Спутник Арена» — внутри и снаружи. Очень подробный обзор 21.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Новый спорткомплекс «Спутник Арена» рядом с Дворцом творчества в 9 микрорайоне введен в эксплуатацию в самом конце 2022 года — скоро здесь заработает отделение спортивной школы «Зеленоград», в состав которой недавно вошли несколько спортшкол города. О том, какими видами спорта здесь будут заниматься спортсмены и какие услуги предложат горожанам, «Зеленоград.ру» рассказали в Москомспорте, а как выглядит спорткомплекс изнутри — показали строители.

В здании спорткомплекса и рядом с ним будут следующие спортивные зоны:

  • плавательный бассейн 25х16 метров
  • универсальный спортивный зал для гандбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, художественной гимнастики с трибунами на 249 человек
  • тренажерный зал
  • зал для подготовительных занятий — «зал сухого плавания»
  • футбольное поле площадью 105х68 метров с искусственным газоном и мачтами освещения
  • открытое легкоатлетическое ядро, состоящее из беговых дорожек и сектора для прыжковых дисциплин

Дети — воспитанники спортшколы будут бесплатно заниматься здесь плаванием (в том числе, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата), а также футболом, баскетболом, легкой атлетикой, художественной гимнастикой и общей физической подготовкой.

В конце 2022 года среди родителей воспитанников спортивной школы «Зеленоград» уже прошла информация о том, что с февраля 2023-го дети начнут заниматься в новом спорткомплексе. Но в Москомспорта пока не назвали никаких сроков открытия спорткомплекса, отвечая на запрос «Зеленоград.ру» — пока спорткомлпекс передают на баланс спортивной системы города, дата его открытия неизвестна.

Помимо воспитанников спортшколы «Зеленоград» в спорткомплексе, возможно, будут заниматься спортсмены «Московской академии баскетбола» и других спортивных объединений Мосгорспорта.

Горожанам в новом спорткомплексе предложат платные физкультурно-оздоровительные услуги в виде самостоятельных занятий, занятий в группе с инструктором по спорту и индивидуальных занятий с инструктором по спорту.

Информацию об услугах, ценах и расписании опубликуют на официальном сайте учреждения — www.mso.mossport.ru — во втором квартале 2023 года, обещают в Москомспорте.

Для особых категорий населения предусмотрены льготы по оплате: для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, инвалидов, студентов-очников, ветеранов и т. д.

В тренажерный зал уже завезены тренажеры — вероятно, позже их расставят в нужном порядке

Большой универсальный спортивный зал расположен на первом этаже и предназначен для гандбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола и художественной гимнастики.

В зале есть трибуны на 249 человек, судейское оборудование, электронное табло и часы. Рядом с залом находятся раздевалки для спортсменов и тренерская.

Отдельный зал для подготовительных занятий примыкает к бассейну и предназначен для пловцов — это так называемый «зал сухого плавания».

Боковой выход с первого этажа спорткомплекса ведёт на футбольное поле площадью 105х68 метров с искусственным газоном и мачтами освещения — говорят, от них и вечером светло как днём. На поле смонтированы небольшие трибуны с сиденьями для игроков.

Здесь же, на открытом воздухе, есть легкоатлетическое ядро — беговые дорожки и сектор для прыжковых дисциплин. Сейчас, под снегом, их не видно.

На территории спорткомплекса будет небольшая парковка для посетителей — не более десяти машино-мест, как сообщили в Москомспорте. Парковаться на ней смогут исключительно посетители с ограниченными возможностями здоровья по специальным пропускам, «в связи с необходимостью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта», пояснили в ведомстве.

Расширение парковки или обустройство дополнительных машиномест возле спорткомплекса «не представляется возможным ввиду отсутствия территориальных резервов земельного участка» , — так ответили на вопрос редакции в департаменте спорта.

С началом работы спорткомплекса «Спутник Арена», как опасаются жители 9 микрорайона, станет еще больше проблем с движением и парковками вокруг ближайших жилых домов — корпусов 914-917. Проектом была запланирована парковка лишь на 18 машин (доступных получилось еще меньше — всего десять), при этом посещать спортивный центр будут сотни детей и взрослых. У Дворца творчества, расположенного по соседству, тоже сотни посетителей, маленькая парковка и давние аналогичные проблемы. Жители корпусов 914-917 уже не раз высказывались, что парковаться все будут в их дворах, где парковочных мест и сейчас не хватает.

Префектура пообещала организовать мониторинг дорожной ситуации рядом со спорткомплексом после окончания его строительства. «В случае неоднократных случаев затора автотранспорта и нехватки парковочных мест по причине большого потока посетителей в новый спортивный комплекс будет рассматриваться возможность обустройства дополнительной парковки», — пообещал представитель префектуры, отвечая на комментарии жителей под публикацией «Зеленоград.ру».

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Метки:
микрорайон 9, новое место, спортивные площадки, что внутри, фок «спутник арена»
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