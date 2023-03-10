С тремя детьми, один из которых инвалид, без автомобиля тяжело

На сегодняшний день я лишён водительских прав, решение суда уже вступило в силу. Теперь думаем, как жить дальше — с тремя детьми, один из которых инвалид, без автомобиля тяжело. Общественный транспорт нам не поможет. С тремя детьми-дошкольниками, один из которых инвалид с ДЦП, на автобусах не накатаешься, а вызвать такси для поездки семьи с тремя детьми невозможно. Будем как-то пытаться теперь ездить на автобусе, возможно, часть занятий придется отложить, пока не вернут права. А как теперь вывезти детей на дачу в Тверскую область, придумать не можем — там общественный транспорт ходит два раза в неделю.

Мы во Дворце творчества занимаемся ежедневно, пять дней в неделю по вечерам — в самые пиковые часы с точки зрения парковки, с 17 до 19, и по выходным до обеда. То есть я там бываю все семь дней в неделю. Мои дети ходят на разные занятия: сыновья занимаются начальной музыкальной подготовкой, английским языком и шахматами, подготовкой к школе два раза в неделю, дочка — рисует, занимается лепкой по выходным, музыкой и танцами. Старший сын, у которого ДЦП, с осени дополнительно увлекся игрой на барабане. В музыкальную школу его не взяли, но во Дворце, благодаря огромному терпению нашего педагога — Артема Николкина, сын осваивает свои, теперь уже любимые, синкопы и тремоло. Надеемся, это поможет в его борьбе с недугом.

Но как продолжать посещать занятия, особенно ребенку с ДЦП, которому сложно передвигаться — непонятно.

Через год мне вернут права, но, боюсь, за это время ситуация только усугубится. Ведь рядом с Дворцом творчества скоро заработает еще и новый спорткомплекс «Спутник Арена» — с бассейном, но без собственной парковки.

Моим детям во Дворец творчества еще десять лет ходить, все трое сейчас дошкольники. Мы бы хотели пойти и в бассейн в «Спутник Арена», если получится. Есть вероятность, что туда могут перевести группы из бассейна спорткомплекса «Орбита», в том числе группу нашего любимого тренера — Нины Николаевны Буниной, которая работает с особенными детьми, такими, как наш сын. И дети, которые с рождения перемещаются только в коляске или не видят, у неё в бассейне самостоятельно плавают словно рыбы! Ее воспитанница участвовала в Паралимпийских играх, таких тренеров единицы на всю Россию. Если ее переведут, мы тоже будем ходить сюда плавать. Вдобавок, это удобно, когда спорт и кружки в одном месте, без переездов по городу, что особенно важно для многодетных семей.

Проблема только одна — как туда ездить и где ставить машину?