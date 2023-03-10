Многодетного отца с ребенком-инвалидом лишили прав за нарушения при парковке возле Дворца Творчества. Он требует решить проблему и предлагает варианты 10.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Парковка возле зеленоградского Дворца творчества, где занимаются тысячи детей, рассчитана всего на пару десятков машин и давно уже не вмещает не только всех желающих, но даже тех, кто имеет приоритетное право на парковку — инвалиды или те, кто перевозит детей-инвалидов. Многие водители паркуются, нарушая правила — местные жители или другие водители жалуются. Недавно за повторное нарушение суд лишил водительских прав зеленоградца Алексея Глазкова, отца троих детей, один из которых — инвалид. Все они активно посещают занятия во Дворце творчества и, пока отцу не вернут права, придётся искать альтернативные способы передвижения. Он рассказал свою историю редакции «Зеленоград.ру».

Хрестоматийная картина

— Сначала сотрудники ГИБДД оштрафовали меня за неправильную парковку, и тут же составили протокол на лишений водительских прав за выезд на полосу встречного движения. Через неделю мы получили еще одно постановление от МАДИ (Московской автодорожной инспекции) — уже на жену. как владельца автомашины, за ту же неправильную парковку Скажу сразу, рядом с Дворцом творчества это очень частая, практически хрестоматийная картина — родители паркуются, как могут.

Видео: Алексей Г.

Я снимал эти видео для суда в разное время — осенью, зимой, в январе последний раз. В какой-то из дней заснял машин пять таких — все их водители подпадают под лишение прав. Прежде всего, хочу предупредить автомобилистов — кто-то может позвонить, приедет экипаж ГИБДД, оформит материалы, и тогда уже ничего нельзя будет с этим сделать. Один из моих детей — инвалид с ДЦП, наша машина в специальном федеральном реестре, есть соответствующие знаки на машине, — но это никак не повлияло, прав меня всё равно лишили. Водители друг на друга «стучат», пользуясь приложением «Помощник Москвы», а город ничего не делает — только штрафует. Я и сам жаловался, когда кто-то занял инвалидную парковку — теперь раскаиваюсь… Это же штраф в пять тысяч за то, что ты просто свозил своего ребенка на кружок. И все родители там в одинаково бедственном положении.

Очень хотелось бы, чтобы префектура обратила внимание на проблему. Других мест, где можно было бы запарковаться, в окрестностях практически нет. Я еще в сентябре прошёл вдоль башен 917, 916, 915 по соседству — там не вариант, всё было забито. Может быть, в какие-то часы бывает посвободней, но не во второй половине дня, когда у школьников заканчиваются уроки и начинаются занятия на кружках во Дворце творчества. А бывает, что во Дворце еще какие-то соревнования и выступления, приезжает много детей с родителями… Тогда вообще не запаркуешься.

С тремя детьми, один из которых инвалид, без автомобиля тяжело

На сегодняшний день я лишён водительских прав, решение суда уже вступило в силу. Теперь думаем, как жить дальше — с тремя детьми, один из которых инвалид, без автомобиля тяжело. Общественный транспорт нам не поможет. С тремя детьми-дошкольниками, один из которых инвалид с ДЦП, на автобусах не накатаешься, а вызвать такси для поездки семьи с тремя детьми невозможно. Будем как-то пытаться теперь ездить на автобусе, возможно, часть занятий придется отложить, пока не вернут права. А как теперь вывезти детей на дачу в Тверскую область, придумать не можем — там общественный транспорт ходит два раза в неделю.

Мы во Дворце творчества занимаемся ежедневно, пять дней в неделю по вечерам — в самые пиковые часы с точки зрения парковки, с 17 до 19, и по выходным до обеда. То есть я там бываю все семь дней в неделю. Мои дети ходят на разные занятия: сыновья занимаются начальной музыкальной подготовкой, английским языком и шахматами, подготовкой к школе два раза в неделю, дочка — рисует, занимается лепкой по выходным, музыкой и танцами. Старший сын, у которого ДЦП, с осени дополнительно увлекся игрой на барабане. В музыкальную школу его не взяли, но во Дворце, благодаря огромному терпению нашего педагога — Артема Николкина, сын осваивает свои, теперь уже любимые, синкопы и тремоло. Надеемся, это поможет в его борьбе с недугом.

Но как продолжать посещать занятия, особенно ребенку с ДЦП, которому сложно передвигаться — непонятно.

Через год мне вернут права, но, боюсь, за это время ситуация только усугубится. Ведь рядом с Дворцом творчества скоро заработает еще и новый спорткомплекс «Спутник Арена» — с бассейном, но без собственной парковки.

Моим детям во Дворец творчества еще десять лет ходить, все трое сейчас дошкольники. Мы бы хотели пойти и в бассейн в «Спутник Арена», если получится. Есть вероятность, что туда могут перевести группы из бассейна спорткомплекса «Орбита», в том числе группу нашего любимого тренера — Нины Николаевны Буниной, которая работает с особенными детьми, такими, как наш сын. И дети, которые с рождения перемещаются только в коляске или не видят, у неё в бассейне самостоятельно плавают словно рыбы! Ее воспитанница участвовала в Паралимпийских играх, таких тренеров единицы на всю Россию. Если ее переведут, мы тоже будем ходить сюда плавать. Вдобавок, это удобно, когда спорт и кружки в одном месте, без переездов по городу, что особенно важно для многодетных семей.

Проблема только одна — как туда ездить и где ставить машину?

Где взять парковку

— Как вариант, можно сделать парковку на территории Дворца творчества — территория большая, избыточная. Или разобраться с ДНТ «ИТР Трамвая», который огородил себе дополнительный участок позади Дворца. Плюс решить транспортный вопрос, расширить проезды по микрорайону.

Это, конечно, не многомиллиардная реконструкция Центрального проспекта и парка Победы — такие внутренние проблемы микрорайонов, в каких-то дворах, для городской администрации, наверное, решать не так интересно. Тут нет гигантских бюджетов, и мэр Собянин не приедет на открытие. Но множество зеленоградцев могли бы сказать администрации простое человеческое спасибо — и местные жители, и горожане из других районов, которые приезжают во Дворец творчества и будут приезжать в спорткомплекс.

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Префектура: для парковок нет места, и вообще всё нормально

Сразу после инцидента с участием ГИБДД супруга Алексея Глазкова направила обращение в зеленоградскую префектуру о необходимости расширения парковки возле Дворца творчества и нового спортивного комплекса «Спутник Арена». Однако там сообщили, что свободных участков для обустройства «дополнительных парковочных пространств на значительное количество машино-мест» поблизости нет из-за плотной застройки микрорайона.

Одновременно в префектуре констатировали, что пока не видят особых проблем — внутридворовые проезды в 9 микрорайоне выполнены по паспорту планировочного решения, их достаточно много. «Жилые дома и образовательные учреждения обеспечены круглосуточным беспрепятственным подъездом, как на личном автотранспорте жителей, так и для специализированной крупногабаритной техники». Учитывая постоянный рост автомобильного трафика в Зеленограде, управа района Старое Крюково ежегодно обустраивает в районе дополнительные парковочные места в ходе благоустройства и ремонта асфальта, а также постоянно контролирует дорожную ситуацию в микрорайоне, утверждают в городской администрации.

Жители 9 микрорайона уже получали точно такие же ответы на свои обращения. Были и заверения, что дополнительную парковку возле нового спорткомплекса в 9-м микрорайоне сделают, если только там действительно будут пробки и дефицит парковочных мест — префектура пообещала организовать мониторинг дорожной ситуации рядом с ФОКом, на стоянке которого предусмотрено лишь 18 машиномест.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 9, дворец творчества
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