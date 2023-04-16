Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях 16.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Самое старое здание на территории Зеленограда — церковь. Но ценность тут не в возрасте здания, а в людях, которые во все времена защищали своё право верить в то, что считают правильным, и восстанавливали это право (вместе со зданиями) после войн и государственного насилия. Вот подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и его окрестностях.

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Филаретовский храм, храм Сергия Радонежского и его иконостас, «Дом молитвы» Евангельской церкви — немногие знают, что всё это детища главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского. Не очень-то вяжется: выдающийся советский архитектор, академик, лауреат многих престижных премий и вдруг — православные церкви, образа, баптистский храм. Почему он занимался этим? Рассказываем о малоизвестной творческой грани замечательного зодчего.

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Метки:
история зеленограда, храмы и церкви, история зеленоградских церквей
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