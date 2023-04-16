Самое старое здание на территории Зеленограда — церковь. Но ценность тут не в возрасте здания, а в людях, которые во все времена защищали своё право верить в то, что считают правильным, и восстанавливали это право (вместе со зданиями) после войн и государственного насилия. Вот подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и его окрестностях.