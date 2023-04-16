Самое старое здание на территории Зеленограда — церковь. Но ценность тут не в возрасте здания, а в людях, которые во все времена защищали своё право верить в то, что считают правильным, и восстанавливали это право (вместе со зданиями) после войн и государственного насилия. Вот подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и его окрестностях.
Старинная Никольская церковь, восстановленная из разрухи тридцать лет назад, сегодня — украшение Зеленограда. Теперь уже трудно представить, что на этом месте мог бы быть городской музей из стекла и бетона с выставкой боевой техники. Именно такие планы были у властей, пока в них не вмешались… трое верующих зеленоградцев. Рассказываем историю возрождения Никольского храма.
Самый старый храм близ Зеленограда — Спасская церковь в Андреевке. Бурная история России последних трех веков смела большинство построек в округе, но это здание с годами становилось только больше и выше. Похоже, к этому так или иначе приложили руки все: от построившего церковь небогатого помещика до череды настоятелей и сотен прихожан, некоторые из которых поплатились жизнью за её защиту.
Храм рядом с 23-м микрорайоном Зеленограда, подобен сказочной птице Феникс. За пятьсот с лишком лет своего существования он не раз восставал из пепла, вновь венчая собой Рузинскую гору. Его жгли лихие «литовские люди», бомбили фашисты и разбирали по кирпичикам на житейские нужды крестьяне, лишившиеся крова. Но ни враги, ни время не сумели его уничтожить. Вот его история.
Самое старое здание в Зеленограде, Никольская церковь — точка отсчета местной истории. Два с половиной столетия вокруг этой духовной оси крутилась и созидалась вся здешняя жизнь: крестьянская и господская, мирная и военная, деревенская и городская. Рассказываем, какой была эта жизнь, чем и кем она славилась.
Более трехсот лет стоит в Середникове Храм митрополита Алексия. У маленькой деревенской церкви большая история — в ней есть страницы, связанные с именем Лермонтова и, возможно, Петра Столыпина. Рассказываем, как Середниковская церковь попала в историю литературы, о чём думал поэт, стоя у обедни, выясняем, венчался ли в этом храме Столыпин, и зачем в 1941-м разобрали церковную колокольню.
Филаретовский храм, храм Сергия Радонежского и его иконостас, «Дом молитвы» Евангельской церкви — немногие знают, что всё это детища главного архитектора Зеленограда Игоря Покровского. Не очень-то вяжется: выдающийся советский архитектор, академик, лауреат многих престижных премий и вдруг — православные церкви, образа, баптистский храм. Почему он занимался этим? Рассказываем о малоизвестной творческой грани замечательного зодчего.